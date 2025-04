Il Kazakistan annuncia la scoperta di un grande deposito di Terre Rare, alla vigilia di un vertice con la UE

Alla vigilia del primo vertice Asia Centrale-Unione Europea, il Kazakistan ha annunciato la scoperta di vasti giacimenti di terre rare, una notizia clamorosa chiaramente destinata ad attrarre investimenti stranieri.

Il vertice di due giorni ha preso il via il 3 aprile nella città uzbeka di Samarcanda, alla presenza dei leader degli Stati dell’Asia centrale, del Presidente del Consiglio europeo António Costa e della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

L’obiettivo primario dell’UE è approfondire le relazioni commerciali e di investimento con i cinque Stati dell’Asia centrale, sfruttando il crescente interesse dei leader regionali a diversificare le loro opzioni attraverso lo sviluppo della rotta commerciale del Corridoio di Mezzo. Anche l’accesso alle abbondanti risorse minerarie dell’Asia centrale è emerso rapidamente come un punto di interesse sia per gli Stati Uniti che per l’UE.

“Riaffermando il nostro impegno per una cooperazione più profonda in un panorama geopolitico globale e regionale in evoluzione, abbiamo deciso di elevare le relazioni tra l’Unione Europea e l’Asia Centrale a un partenariato strategico”, dichiara una bozza di dichiarazione dell’UE, secondo una versione vista dai giornalisti di RFE/RL.

L’annuncio kazako del 2 aprile sulla scoperta di oltre 20 milioni di tonnellate di depositi metallici sarà sicuramente uno dei principali argomenti di discussione del vertice. Se verificata, la scoperta darebbe al Kazakistan la terza più grande riserva di metalli rari al mondo, dietro solo a Cina e Brasile.

I depositi appena scoperti contengono neodimio, cerio, lantanio e ittrio, elementi utilizzati nella produzione di un’ampia gamma di dispositivi tecnologici avanzati, tra cui apparecchiature mediche, batterie per auto, convertitori catalitici, laser e ottica.

L’annuncio sembra fatto apposta per aumentare l’interesse dell’UE nello sviluppo dei giacimenti. “Il successo dello sviluppo della tecnologia di arricchimento del minerale e l’estrazione di componenti di valore influiranno sull’aumento dell’attrattiva degli investimenti e dello sviluppo economico della regione”, si legge in un comunicato del governo kazako del 2 aprile.

In precedenza, il primo ministro kazako Baktenov ha dato istruzioni per espandere le attività di rilevamento e prospezione del governo per scoprire nuovi giacimenti in grado di attrarre investimenti stranieri, secondo un rapporto distribuito dal notiziario Zakon.kz.

A margine del vertice, il presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev, ospite dell’incontro, ha avuto un incontro bilaterale con Costa e von der Leyen. Una dichiarazione rilasciata dall’ufficio del presidente uzbeko ha espresso “particolare soddisfazione” per “l’approfondimento della cooperazione multiforme uzbeko-europea”. Ha aggiunto che l’Uzbekistan si sta preparando a firmare un accordo di partenariato e cooperazione rafforzata con l’UE.

In una dichiarazione separata, il presidente uzbeko ha annunciato l’apertura di un ufficio della Banca europea per gli investimenti a Tashkent. La presenza della banca nel Paese “amplierà la cooperazione reciprocamente vantaggiosa e aumenterà il volume degli investimenti attratti dallo sviluppo di un’economia ‘verde’, di un’industria innovativa e di infrastrutture moderne in Uzbekistan e nell’intera Asia centrale”, si legge nel comunicato.

Nel frattempo, anche il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev ha avuto colloqui bilaterali con Costa a Samarcanda. In un comunicato presidenziale, in cui si sottolinea che l’UE è già la principale fonte di investimenti diretti esteri dello Stato centroasiatico, si legge che i colloqui si sono concentrati sulle “prospettive di un ulteriore rafforzamento della cooperazione multiforme in vari settori”.