Il greggio russo si accumula in mare: l’India frena e Mosca cerca nuovi sbocchi

Il greggio russo si sta accumulando in mare poiché le raffinerie indiane stanno riducendo gli acquisti, lasciando Mosca con milioni di barili sulle petroliere e meno sbocchi chiari per le sue esportazioni di petrolio. Il timore dei dazi USA è superiore allo sconto concesso sul greggio russo, evidentemente.

Secondo i dati di monitoraggio delle navi raccolti da Bloomberg, nelle quattro settimane fino al 25 gennaio la Russia ha spedito in media 3,18 milioni di barili al giorno di greggio. Tale volume è rimasto pressoché invariato rispetto alla settimana precedente, ma è diminuito di circa 680.000 barili al giorno rispetto al picco pre-natalizio, raggiungendo il livello più basso dall’agosto scorso. Il problema più grave non è quanto la Russia sta spedendo, ma dove finiscono quei barili.

Le consegne di greggio russo nei porti indiani sono scese a circa 1,2 milioni di barili al giorno a dicembre, il livello più basso in oltre tre anni. I dati di inizio gennaio mostrano importazioni medie più vicine a 1,12 milioni di barili al giorno. Il calo ha coinciso con il divieto dell’Unione Europea del 21 gennaio sulle importazioni di prodotti raffinati derivati dal greggio russo, che ha complicato i flussi commerciali e l’economia delle raffinerie per gli acquirenti indiani.

Di conseguenza, il petrolio russo si sta accumulando in mare. Secondo le stime di Bloomberg, circa 140 milioni di barili di petrolio greggio russo sono attualmente detenuti su navi marittime, con un aumento di circa 60 milioni di barili dalla fine di agosto. Alcune petroliere sono rimaste inattive al largo della costa occidentale dell’India e vicino all’Oman. Altre si sono avvicinate alla Cina o hanno deviato verso destinazioni intermedie come Port Said o il Canale di Suez, molte senza dichiarare i punti di scarico finali.

Secondo i dati di monitoraggio, alcuni barili vengono scaricati in serbatoi di stoccaggio in Indonesia, tra cui quelli di Karimun, Balikpapan e Tanjung Intan. Ciononostante, solo una manciata di carichi è stata effettivamente scaricata, a sottolineare quanto siano diventati limitati gli sbocchi disponibili.

Nonostante le difficoltà logistiche , le entrate russe derivanti dalle esportazioni non sono crollate. I calcoli di Bloomberg mostrano che il valore lordo delle esportazioni di greggio via mare da Mosca è salito a circa 920 milioni di dollari a settimana nelle quattro settimane fino al 25 gennaio, con un aumento del 2% rispetto al periodo precedente. I prezzi del greggio Urals dal Baltico sono saliti a una media di 38,44 dollari al barile, mentre i carichi del Mar Nero sono aumentati di 0,70 dollari al barile, raggiungendo una media di 35,98 dollari. I prezzi di consegna in India sono saliti a circa 56,27 dollari al barile, il livello più alto delle ultime quattro settimane.

Il rischio per la Russia è che l’applicazione più severa delle norme contro la flotta ombra e la cautela degli acquirenti possano trasformare lo stoccaggio galleggiante da una riserva di sicurezza a un collo di bottiglia. Con l’India che fa un passo indietro e la Cina che assorbe i barili in modo più selettivo, Mosca sta esportando petrolio più velocemente di quanto riesca a venderlo in modo affidabile.