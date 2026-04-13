Il grande paradosso del Gas: l’Europa finanzia la Russia e diventa l’unico cliente del GNL di Yamal

Sebbene la Russia stia attualmente cercando di attirare acquirenti asiatici per il proprio GNL, la dipendenza dell’Europa da questo gas ha raggiunto livelli record. Una recente analisi delle esportazioni di GNL dal giacimento artico russo di Yamal nel primo trimestre del 2026 – condotta dall’organizzazione Urgewald sulla base dei dati di Kpler – mostra che l’Europa è diventata quasi l’unico acquirente di questo gas.

Negli ultimi quattro anni, la sola Europa ha speso oltre 230 miliardi di dollari in importazioni di petrolio e gas russi, il che complica lo sforzo dell’Unione di porre fine a tutte le importazioni energetiche dalla Russia. L’attuale crisi in Medio Oriente lega ulteriormente l’Europa al GNL russo. Esaminando i dati del primo trimestre del 2026, Urgewald ha affermato che l’Europa rimane il mercato indispensabile per il progetto russo Yamal LNG. Si tratta di un rapporto di mercato strutturato, con alcuni contratti che si protraggono fino agli anni ’40. L’Europa non è semplicemente un acquirente: è la spina dorsale logistica del progetto Yamal LNG, ha aggiunto Urgewald.

Nel primo trimestre di quest’anno, l’UE ha importato 69 carichi su 71 spediti da Yamal LNG a livello globale. Ciò si traduce nel 97% delle consegne di Yamal LNG per il periodo, pari a 5,07 milioni di tonnellate. La Cina ha ricevuto solo due carichi a gennaio e nessuno a febbraio e marzo.

Per le consegne, l’UE ha versato alla Russia 3,33 miliardi di dollari nel periodo. Si tratta di una bolletta energetica significativamente elevata, gonfiata dal picco globale dei prezzi del gas dovuto al blocco di Hormuz. Il prezzo di riferimento del gas naturale in Europa è aumentato del 51% a marzo rispetto ai prezzi di gennaio e febbraio. Il prezzo medio dell’indice TTF a gennaio e febbraio era di 41 dollari per MWh, ma a marzo è salito fino a raggiungere i 61 dollari per MWh.

L’Europa è un mercato attraente per le importazioni di gas russo in quanto offre un rapido turnaround per la piccola flotta specializzata utilizzata nel trasporto di GNL nell’Artico russo. Il progetto Yamal si affida fortemente a una flotta di sole 14 navi cisterna di classe di ghiaccio Arc7, che garantiscono l’accesso al Golfo di Ob tutto l’anno. Le navi cisterna non Arc7 possono fornire supporto solo stagionalmente, tra giugno e dicembre. Pertanto, senza i porti europei, la produzione di Yamal sarebbe fortemente ridotta.

Il riorientamento della Russia verso l’Asia richiederà un ampliamento della flotta, la cui costruzione potrebbe richiedere anni. La scorsa settimana è stato reso noto che il produttore di gas russo Novatek ha registrato una filiale per la costruzione navale, la Northern Engineering. Sebbene si preveda che la società potenzi la flotta di trasporto del gas di Novatek, ciò non avverrà nel breve termine. Quindi l’Europa diventa un mercato necessario per la Russia, esattamente come il Vecchio Continente ha bisogno delle forniture energetiche russe.