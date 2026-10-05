Allarme Aramco: le scorte globali di petrolio sono all’osso e il Brent resta inchiodato sopra i 100 dollari

Il mondo viaggia sul filo del rasoio energetico e il cuscinetto di sicurezza si sta esaurendo. Dopo sette mesi di guerra aperta in Medio Oriente tra Stati Uniti, Israele e Iran, l’amministratore delegato di Saudi Aramco, Amin Nasser, ha gelato i mercati da Londra: le scorte globali di petrolio sono precipitate a livelli drammaticamente bassi e per ricostituirle serviranno almeno due anni.

Le parole pronunciate all’Energy Intelligence Forum smentiscono senza troppi complimenti la retorica del “tutto sotto controllo”. Il conflitto ha già cancellato dal mercato circa tre miliardi di barili di greggio e carburanti raffinati. Si tratta di quasi la metà del volume che normalmente attraversa lo Stretto di Hormuz nello stesso arco di tempo.

Per evitare un blocco immediato delle economie industriali e dei trasporti, governi e aziende hanno intaccato a fondo i propri depositi:

Oltre un miliardo di barili è già stato consumato per colmare il deficit immediato di offerta;

Gli Stati hanno liberato più di 300 milioni di barili dalle riserve strategiche governative;

Le compagnie petrolifere hanno eroso le proprie scorte commerciali, l’ultimo vero argine contro le emergenze;

Restano meno di sei miliardi di barili nei magazzini commerciali mondiali, ma gran parte di questo volume non è tecnicamente estraibile o accessibile nell’immediato.

Come ha avvertito Nasser con inconsueta crudezza, il sistema è tirato allo spasimo. Due anni per ricostituire queste riserve non sono una stima teorica, ma la certezza che la vulnerabilità dell’offerta durerà a lungo. La capacità estrattiva mondiale non può pompare all’improvviso milioni di barili in più al giorno.

Di fronte a questo quadro, viene da chiedersi perché una parte della politica, a partire da Donald Trump, e alcune società di tracciamento navale come Kpler insistano a ripetere che il traffico a Hormuz sia quasi normale.

È vero che le spedizioni dal Golfo Persico sono risalite a circa 15,5 milioni di barili al giorno, toccando l’80% dei volumi precedenti alla guerra. Tuttavia, questo dato nasconde due nodi economici cruciali: il petrolio iraniano è quasi del tutto sparito dai canali ufficiali e far navigare le navi cisterna costa cifre spropositate a causa dei premi assicurativi di guerra.

Indicatore di mercato Narrazione ufficiale Realtà dei fatti Traffico a Hormuz Ripreso all’80% Rotte costose e sotto tiro di droni Scorte globali Riserve strategiche mobilitate Cuscinetto commerciale quasi esaurito Offerta iraniana Impatto considerato marginale Milioni di barili sottratti al mercato Prezzo del Brent Atteso in rapida discesa Bloccato stabilmente sopra 100-102 $/barile

L’Iran e le milizie alleate in Yemen e Iraq sfruttano i registri navali e le immagini satellitari per colpire con precisione petroliere, oleodotti e raffinerie saudite. I carichi fisici di greggio del Mare del Nord hanno toccato i massimi da aprile: non c’è abbondanza, c’è una caccia aperta al barile disponibile.

Per l’economia reale e per i cittadini, le conseguenze pratiche sono pesanti. Quando il Brent rimane sopra i 100 dollari, il rincaro non si ferma ai monitor della finanza. Si trasferisce subito al distributore di benzina, nelle bollette delle imprese e nei costi di trasporto del cibo. I governi possono stampare moneta, ma non possono stampare petrolio fisico: l’energia cara funziona come una tassa occulta che deprime i consumi e alimenta l’inflazione da costi.

Aramco sta cercando rotte alternative via terra e nuovi depositi all’estero per aggirare la trappola del Golfo. Ma finché non ci saranno barili veri a riempire i depositi svuotati, le rassicurazioni politiche resteranno solo parole, mentre i mercati continueranno a pretendere oltre 100 dollari al barile.