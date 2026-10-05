Seguici su

Arabia SauditaEconomiaEnergia

Allarme Aramco: le scorte globali di petrolio sono all’osso e il Brent resta inchiodato sopra i 100 dollari

L’amministratore delegato di Aramco lancia l’allarme: le scorte mondiali di petrolio sono ai minimi storici e serviranno due anni per riempirle. Nonostante le rassicurazioni politiche sul traffico a Hormuz, la carenza di greggio tiene il Brent sopra i 100 dollari, minacciando bollette e consumi.

Pubblicato

1 ora fa

il

Aggiungi Scenari Economici come Fonte preferita su Google

Il mondo viaggia sul filo del rasoio energetico e il cuscinetto di sicurezza si sta esaurendo. Dopo sette mesi di guerra aperta in Medio Oriente tra Stati Uniti, Israele e Iran, l’amministratore delegato di Saudi Aramco, Amin Nasser, ha gelato i mercati da Londra: le scorte globali di petrolio sono precipitate a livelli drammaticamente bassi e per ricostituirle serviranno almeno due anni.

Per approfondire:

Le parole pronunciate all’Energy Intelligence Forum smentiscono senza troppi complimenti la retorica del “tutto sotto controllo”. Il conflitto ha già cancellato dal mercato circa tre miliardi di barili di greggio e carburanti raffinati. Si tratta di quasi la metà del volume che normalmente attraversa lo Stretto di Hormuz nello stesso arco di tempo.

Per evitare un blocco immediato delle economie industriali e dei trasporti, governi e aziende hanno intaccato a fondo i propri depositi:

  • Oltre un miliardo di barili è già stato consumato per colmare il deficit immediato di offerta;
  • Gli Stati hanno liberato più di 300 milioni di barili dalle riserve strategiche governative;
  • Le compagnie petrolifere hanno eroso le proprie scorte commerciali, l’ultimo vero argine contro le emergenze;
  • Restano meno di sei miliardi di barili nei magazzini commerciali mondiali, ma gran parte di questo volume non è tecnicamente estraibile o accessibile nell’immediato.

Come ha avvertito Nasser con inconsueta crudezza, il sistema è tirato allo spasimo. Due anni per ricostituire queste riserve non sono una stima teorica, ma la certezza che la vulnerabilità dell’offerta durerà a lungo. La capacità estrattiva mondiale non può pompare all’improvviso milioni di barili in più al giorno.

Di fronte a questo quadro, viene da chiedersi perché una parte della politica, a partire da Donald Trump, e alcune società di tracciamento navale come Kpler insistano a ripetere che il traffico a Hormuz sia quasi normale.

È vero che le spedizioni dal Golfo Persico sono risalite a circa 15,5 milioni di barili al giorno, toccando l’80% dei volumi precedenti alla guerra. Tuttavia, questo dato nasconde due nodi economici cruciali: il petrolio iraniano è quasi del tutto sparito dai canali ufficiali e far navigare le navi cisterna costa cifre spropositate a causa dei premi assicurativi di guerra.

Indicatore di mercatoNarrazione ufficialeRealtà dei fatti
Traffico a HormuzRipreso all’80%Rotte costose e sotto tiro di droni
Scorte globaliRiserve strategiche mobilitateCuscinetto commerciale quasi esaurito
Offerta iranianaImpatto considerato marginaleMilioni di barili sottratti al mercato
Prezzo del BrentAtteso in rapida discesaBloccato stabilmente sopra 100-102 $/barile

L’Iran e le milizie alleate in Yemen e Iraq sfruttano i registri navali e le immagini satellitari per colpire con precisione petroliere, oleodotti e raffinerie saudite. I carichi fisici di greggio del Mare del Nord hanno toccato i massimi da aprile: non c’è abbondanza, c’è una caccia aperta al barile disponibile.

Per l’economia reale e per i cittadini, le conseguenze pratiche sono pesanti. Quando il Brent rimane sopra i 100 dollari, il rincaro non si ferma ai monitor della finanza. Si trasferisce subito al distributore di benzina, nelle bollette delle imprese e nei costi di trasporto del cibo. I governi possono stampare moneta, ma non possono stampare petrolio fisico: l’energia cara funziona come una tassa occulta che deprime i consumi e alimenta l’inflazione da costi.

Aramco sta cercando rotte alternative via terra e nuovi depositi all’estero per aggirare la trappola del Golfo. Ma finché non ci saranno barili veri a riempire i depositi svuotati, le rassicurazioni politiche resteranno solo parole, mentre i mercati continueranno a pretendere oltre 100 dollari al barile.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

You must be logged in to post a comment Login

Lascia un commento