Il grande bluff del gas in Asia: sfumati 68 miliardi di dollari tra debiti e illusioni

La crisi del GNL sta già mientendo le prime vittime. Più della metà dei progetti proposti per la produzione di energia elettrica da GNL, per un valore complessivo di 67,8 miliardi di dollari, in quattro mercati chiave del Sud-Est asiatico sono stati abbandonati o bloccati dal 2021, a causa dell’aumento dei costi che accresce i rischi per il finanziamento dei progetti, secondo quanto affermato giovedì dall’Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) in un rapporto .

L’analisi quinquennale relativa a progetti proposti per la produzione di energia elettrica a GNL, per un valore di 109,2 miliardi di dollari, e a terminali di importazione di GNL in programma, per un valore di altri 21 miliardi di dollari, nelle Filippine, in Vietnam, in Thailandia e in Bangladesh, ha evidenziato che ben 49 centrali elettriche a GNL e 22 terminali di rigassificazione sono stati cancellati o non hanno registrato progressi significativi tra il 2021 e il 2026. Questi progetti bloccati o cancellati hanno un valore totale stimato di 67,8 miliardi di dollari — quasi 4,5 volte il valore dei progetti completati nello stesso periodo, ha affermato l’IEEFA.

«I recenti sviluppi nei mercati dei combustibili, delle attrezzature e delle valute hanno aggravato i rischi di esecuzione per i progetti di conversione del GNL in energia elettrica nelle economie asiatiche emergenti, indebolendo al contempo la certezza dei ricavi necessaria per garantire il finanziamento dei progetti», ha commentato Sam Reynolds, coautore del rapporto e responsabile della ricerca su GNL e gas per l’Asia presso l’IEEFA.

«Di conseguenza, l’espansione del GNL nella regione è progredita molto più lentamente di quanto previsto dall’industria globale del gas».

I rischi per i progetti di GNL nel Sud-Est asiatico si sono moltiplicati dal 2021, a causa dei picchi e della volatilità dei prezzi del GNL, del deprezzamento delle valute asiatiche rispetto al dollaro statunitense, dei lunghi tempi di consegna delle turbine a gas in un mercato delle attrezzature molto ristretto e dei maggiori costi di capitale.

«Nel loro insieme, questi rischi potrebbero aumentare il costo livellato totale dell’elettricità prodotta dalle centrali a GNL fino al 130% rispetto alle ipotesi di riferimento del 2021», ha affermato il coautore del rapporto Christopher Doleman, specialista in GNL e gas presso IEEFA Asia.

«In tutta l’Asia emergente, i piani di sviluppo del settore energetico che fanno ampio ricorso al GNL sono stati spesso formulati sulla base di ipotesi di prezzi del combustibile più bassi e costi di capitale accessibili. Tali ipotesi non sono più valide», ha aggiunto Doleman.

Tuttavia, il boom dell’intelligenza artificiale e la costruzione di data center in Asia sono destinati a modificare in modo sostanziale le prospettive della domanda di GNL nel Sud-Est asiatico con un significativo potenziale di crescita, poiché le turbine a gas a ciclo combinato (CCGT) rimangono la fonte di energia più affidabile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per gli hyperscaler, in un contesto in cui le energie rinnovabili abbinate alle batterie sono ancora relativamente immature in tutta la regione, come hanno affermato a settembre gli analisti di Wood Mackenzie. Molto però verrà a dipendere dall’andamento della crisi nel Golfo Persico e dalla derivante disponibilità di GNL a buon prezzo.