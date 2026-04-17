Il grande baratto di Hormuz: petrolio in caduta libera e borse in festa per l’accordo (da 20 miliardi) tra USA e Iran

I mercati azionari sulle due sponde dell’Atlantico hanno improvvisamente cambiato marcia, innescando un rally che ha riportato gli indici verso i massimi storici e fatto crollare le quotazioni energetiche. Il motivo? Una rapida de-escalation in Medio Oriente, orchestrata dall’amministrazione Trump, che intreccia il cessate il fuoco tra Israele e Libano con un accordo ben più pesante e strutturale tra Washington e Teheran.

Il risultato immediato è visibile sui monitor dei trader: i prezzi del petrolio (Brent e WTI) hanno registrato scivoloni prossimi al 10%, mentre il gas naturale europeo sul mercato TTF ha subito una brusca correzione al ribasso. Se l’energia costa meno, l’inflazione rallenta e le banche centrali possono tornare a tagliare i tassi. Ma cosa c’è davvero sul tavolo negoziale?

Prima di tutto l‘Iran ha ufficialmente affermato che lo stretto di Hormuz sarebbe aperto attraverso la rotta iraniana. La notizia è stata ripresa da Donald Trump nel proprio social Truth, il che gli dà un peso bipartian:

Questo passaggio sembra confermare che ci si stia avviando realmente ad un accordo, i cui particolari sono però ancora dea definire.

Il piano di pace: uranio in cambio di dollari

Secondo indiscrezioni sempre più fitte, confermate indirettamente dalle mosse diplomatiche, Stati Uniti e Iran stanno negoziando un memorandum d’intesa di tre pagine per porre fine alle ostilità. Un vero e proprio accordo transazionale, perfettamente in linea con lo stile negoziale di Donald Trump.

I contorni dell’intesa prevedono uno scambio chiaro:

Sblocco dei fondi: Gli USA libererebbero 20 miliardi di dollari di asset iraniani attualmente congelati.

Gli USA libererebbero 20 miliardi di dollari di asset iraniani attualmente congelati. Stop al nucleare militare: In cambio, Teheran rinuncerebbe alle sue scorte di uranio arricchito (quasi 2.000 kg, di cui 450 kg arricchiti al 60%).

In cambio, Teheran rinuncerebbe alle sue scorte di uranio arricchito (quasi 2.000 kg, di cui 450 kg arricchiti al 60%). Impianti alla luce del sole: L’Iran potrebbe mantenere reattori di ricerca per scopi medici, ma tutte le infrastrutture nucleari dovranno essere in superficie, qindi sorvegliabili. Le basi sotterranee verrebbero dismesse. Come questo venga garantito non è ancora chiaro.

Rimangono ancora delle distanze da colmare: Washington chiede una moratoria di 20 anni sull’arricchimento nucleare, mentre l’Iran ne offre 5. I negoziatori cercheranno la quadra nel prossimo round di colloqui a Islamabad, ma sembra sempre più un accordo possibile.

Il paradosso dello Stretto di Hormuz

La notizia che ha innescato il vero e proprio panico (al ribasso) sui mercati delle materie prime è stata l’annuncio del Ministro degli Esteri iraniano, Seyed Abbas Araghchi, che ha dichiarato il passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz “completamente aperto” per tutte le navi commerciali, in concomitanza con il cessate il fuoco di 10 giorni in Libano.

La reazione di Trump non si è fatta attendere su Truth Social, con un post che mescola celebrazione e fermezza: ha ringraziato l’Iran per l’apertura, ma ha ribadito che il blocco navale americano (messo in atto dalla US Navy con l’Operazione Epic Fury) rimarrà in vigore esclusivamente per le navi iraniane finché l’accordo finanziario e nucleare non sarà completato al 100%.

Insomma, un’apertura a metà. Non a caso, giganti della logistica marittima come Hapag-Lloyd mantengono per ora un atteggiamento di prudente attesa, preferendo non rischiare le proprie flotte finché la firma non sarà asciutta.

L’Europa alla ricerca di un ruolo (mentre la guerra finisce)

In questo scacchiere dove USA e Iran dettano le regole del gioco, l’Europa cerca disperatamente di non apparire irrilevante. Il Primo Ministro britannico Keir Starmer e il Presidente francese Emmanuel Macron hanno convocato un vertice a Parigi per proporre una missione navale europea, rigorosamente “post-conflitto” e indipendente dagli USA, per garantire la navigazione nello Stretto.

Un’iniziativa che strappa un sorriso amaro: si propone di presidiare un corridoio marittimo dopo che gli attori principali hanno già trovato un accordo commerciale e militare per riaprirlo, con buona pace delle velleità di leadership geopolitica di Parigi e Londra.

Le ricadute economiche: ossigeno per i tassi d’interesse

Dal punto di vista macroeconomico, questo scenario è la classica manna dal cielo per un’Europa produttiva in affanno. Ecco l’andamento del petrolio WTI:

Ecco l’andamento invece del petrolio Brent:

Qui abbiamo invece il gas nel mercato europeo TTF:

Appare evidente che i mercati credono a queste voci d’accordo e i prezzi somno letteralmente corllati, con il gas, soprattutto, che sembra quasi avviato alla normalizzazione.

Indicatore Economico Effetto Immediato Prospettiva a Medio Termine Petrolio (Brent/WTI) Crollo rapido (-10%) Stabilizzazione su livelli pre-crisi Gas Naturale (TTF) Forte flessione ribassista Riduzione dei costi operativi industriali Banche Centrali (Fed/BCE) Riallineamento stime Riapertura concreta ai tagli dei tassi

Il mercato degli swap sui tassi ha già fiutato l’aria: la Federal Reserve, che fino a pochi giorni fa sembrava bloccata dai timori inflattivi legati al rincaro energetico, ora vede prezzato con forza un taglio dei tassi entro dicembre. Anche per la BCE di Francoforte, il calo del TTF e del petrolio significa minor inflazione importata e più margine di manovra per sostenere un’economia reale europea che, al netto dei vertici parigini, ha disperato bisogno di energia a basso costo.

La pace, pur essendo appesa a un filo transazionale da 20 miliardi di dollari, non è mai stata così “conveniente” per tutti, anche a chi non lo ammette, come l’Europa.

L’autore Fabio Lugano è laureato con il massimo dei voti alla Bocconi , è un esperto di mercati, criptovalute e intelligenza artificiale. In passato è stato consulente al Parlamento Europeo e al Ministero per gli Affari Europei. Oggi aiuta le aziende a creare piani di sviluppo per l’innovazione tecnologica e per l’energia. Linkedin a questo link