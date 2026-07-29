Il grafico proibito di NVIDIA: la bolla del debito che terrorizza Jensen Huang

L’illusione dell’intelligenza artificiale rischia di scontrarsi con la realtà più dura della finanza: la capacità di ripagare i debiti. Mentre il valore delle azioni di NVIDIA resta vicino ai massimi, nei mercati obbligazionari si sta accumulando una tensione senza precedenti.

C’è un grafico in particolare che nessun dirigente della Silicon Valley vorrebbe vedere esposto nelle sale operative dei trader. Un grafico che mostra una profonda frattura tra i sogni della borsa e la cruda realtà dei tassi d’interesse.

Per capire come siamo arrivati a questo punto, bisogna tornare indietro di qualche mese. Quando tutti compravano a mani basse qualsiasi titolo legato all’intelligenza artificiale, le prime voci critiche avevano iniziato ad avvertire che l’IA stava diventando una gigantesca bolla di debito.

Costruire le infrastrutture per l’IA richiede un flusso continuo di denaro fresco. La spesa per gli impianti tecnologici è enorme, mentre i ricavi reali generati dalle nuove tecnologie sono ancora marginali. Risultato? Un flusso di cassa negativo che va coperto emettendo nuove obbligazioni.

La finanza circolare: vendere chip coi propri soldi

Il primo campanello d’allarme è suonato con Oracle, protagonista di complessi accordi incrociati con OpenAI e la stessa NVIDIA. Ma nelle ultime settimane la situazione è sfuggita di mano, trasformando il mercato in un gioco di specchi finanziari. cco, da Bloomberg, il grafico esplicativo che evidenzia gli stretti legami finnziari fra le società del settore:

Tra giugno e luglio abbiamo si assiste a una sequenza impressionante di emissioni di titoli di debito da parte dei colossi tecnologici:

13 Giugno: Il debito legato all’IA diventa il motore principale dell’aumento del credito globale.

14 Giugno: Emerge un debito nascosto fuori bilancio stimato in 1,8 mila miliardi di dollari.

15 Giugno: NVIDIA lancia la sua prima vendita di bond dal 2021 per ben 20 miliardi.

7 Luglio: Amazon vende altri 25 miliardi di bond, mentre Goldman Sachs suggerisce ai clienti di proteggersi.

14 Luglio: Scoppia il panico sul mercato dei titoli hyperscaler dopo le note degli analisti.

Le ultime mosse di NVIDIA mostrano una strategia finanziaria aggressiva ma molto rischiosa. Tra il 24 e il 27 luglio, il colosso dei chip ha annunciato un’incredibile catena di operazioni per sostenere la domanda dei suoi prodotti:

Data Operazione Finanziaria Obiettivo dichiarato 24 Luglio Accordo da 500 miliardi con SK Group Fornitura di memorie ad alta velocità 24 Luglio Investimento da 1 miliardo in Naver Infrastruttura IA sovrana in Corea del Sud 26 Luglio Sostegno a 250 miliardi per OpenAI Data center da 10 Gigawatt in Ohio 26 Luglio Trattative per 350 miliardi a OpenAI Finanziamento per l’acquisto di chip NVIDIA 27 Luglio Accordo rafforzato con Safe Superintelligence Sviluppo di nuovi modelli di intelligenza artificiale

L’ecosistema artificiale e il grafico della discordia

L’aspetto inquietante di questo meccanismo è che NVIDIA sta praticamente creando da sola il proprio mercato. Presta o garantisce centinaia di miliardi a startup o partner, i quali usano esattamente quei soldi per comprare i chip della stessa NVIDIA.

Gli analisti di JonesTrading lo hanno detto chiaramente: una quota enorme delle vendite di NVIDIA non arriva da una domanda naturale del mercato, ma da un ecosistema artificiale creato dall’azienda per sostenere i propri profitti contabili.

Questo trucco finanziario ha fatto saltare i nervi ai mercati del credito. Per proteggersi dal rischio che NVIDIA o i suoi debitori non riescano a pagare i debiti, gli investitori comprano polizze chiamate Credit Default Swap (CDS).

In soli sette giorni, il costo di queste polizze per NVIDIA è quasi raddoppiato, arrivando a 82 punti base. Si tratta dell’aumento più rapido mai registrato nella storia della società.

Ed è qui che entra in gioco il grafico che terrorizza Jensen Huang. Storicamente, il prezzo delle azioni e il costo dell’assicurazione sul debito viaggiano insieme. Se l’azienda va bene, le azioni salgono e il rischio di debito scende.

Dalla fine di marzo, invece, le due linee si sono separate in modo drammatico. Il valore delle azioni resta elevato grazie all’entusiasmo dei piccoli risparmiatori, mentre il costo del debito schizza verso l’alto segnalando un pericolo imminente.

Le conseguenze concrete per l’economia reale

Il nodo della questione è semplice: startup come OpenAI o Anthropic stanno bruciando cassa a ritmi vertiginosi e non hanno il merito creditizio per farsi prestare centinaia di miliardi a tassi bassi.

Per ottenere soldi a poco prezzo, hanno bisogno della garanzia delle grandi aziende sane. Ma questo meccanismo sposta il rischio di fallimento dalle giovani società tecnologiche ai colossi consolidati del settore.

Come sottolinea la società di investimento Coherence Credit Strategies, si sta creando un’alchimia finanziaria basata su debiti nascosti nei bilanci che rischia di provocare il declassamento di tutto il settore informatico.

Gli analisti di Société Générale stimano che il flusso di cassa reale di queste aziende non tornerà positivo prima della seconda metà del 2027. Significa che ci attendono almeno due anni di fortissima tensione finanziaria.

Quali sono le ricadute pratiche per l’economia quotidiana?

Aumento dei costi per le imprese: La fame di denaro del settore tecnologico sta prosciugando la liquidità del mercato, mantenendo alti i tassi di interesse per tutti gli altri settori.

Rischio di tagli e licenziamenti: Se i ricavi dell’IA non cresceranno in fretta, le aziende dovranno tagliare drasticamente spese, personale e investimenti reali per pagare gli interessi.Si rischia di veder esplodere una pericolosissima bolla.

Pressione sui risparmiatori: L’enorme quantità di obbligazioni emesse rischia di appesantire i fondi pensione e i portafogli d’investimento tradizionali in caso di svalutazione dei titoli. Qualcuno rischia di lasciarci le penne.

Nelle prossime trimestrali, i colossi dell’informatica dovranno mostrare al mercato la spesa reale prevista. Se i profitti non arriveranno a coprire le enormi montagne di debito accumulate, il grafico della discordia trasformerà il sogno dell’intelligenza artificiale in un durissimo risveglio finanziario.