Il gigante dei chip CXMT sale del 500% a Shanghai e supera Intel: la guerra commerciale USA-Cina sconvolge i mercati

La guerra tecnologica tra Washington e Pechino ha appena registrato un terremoto finanziario di proporzioni inedite. Changxin Memory Technologies (CXMT), il principale produttore cinese di memorie DRAM, ha debuttato al listino STAR Market di Shanghai con un rialzo mostruoso che ha superato il 500%. In poche ore di contrattazione la società ha raggiunto una valutazione stellare di oltre 530 miliardi di dollari.

Questo balzo improvviso ha permesso alla compagnia cinese di superare la capitalizzazione di mercato del colosso americano Intel e di diventare la prima azienda quotata della Cina continentale, sorpassando perfino la banca statale ICBC. Si tratta di uno scossone che mostra come la finanza globale stia rizzando le antenne di fronte alla velocissima avanzata cinese nel settore dei semiconduttori.

La quotazione ha permesso a CXMT di incassare circa 8,6 miliardi di dollari, una cifra che potrebbe salire fino a 9,8 miliardi di dollari con l’esercizio completo delle opzioni. È la seconda Offerta Pubblica Iniziale (IPO) più grande nella storia della Cina continentale, superata soltanto dal collocamento della Agricultural Bank of China nel lontano 2010.

Indicatore chiave IPO CXMT Valore / Dato Prezzo di collocamento iniziale 8,66 yuan Prezzo massimo al debutto 55,03 yuan Rialzo massimo registrato +535,5% Capitalizzazione massima raggiunta ~ 539 miliardi di $ Raccolta massima stimata ~ 9,8 miliardi di $ Quota di mercato DRAM globale 7,67% (Q4 2025)

Per Pechino si tratta di un successo strategico vitale. L’obiettivo dichiarato del governo cinese è costruire un campione nazionale capace di conquistare l’autosufficienza nei semiconduttori, sfuggendo ai continui blocchi sulle esportazioni voluti dagli Stati Uniti. La risposta dei capitali privati e statali è stata un plebiscito, con la richiesta di azioni che ha travolto ogni previsione della vigilia.

I quattrini raccolti durante il debutto non resteranno a marcire nei depositi bancari. L’azienda intende raddoppiare la propria capacità produttiva già nel corso di quest’anno, oltre a investire pesantemente nei laboratori di ricerca e sviluppo. La Cina punta a spezzare l’oligopolio di mercato oggi controllato dai giganti sudcoreani Samsung e SK Hynix e dall’americana Micron.

La benzina del boom: l’esplosione dell’hardware per l’IA

Dietro questa spinta enorme c’è una fame insaziabile di componenti per l’intelligenza artificiale. I server che addestrano i grandi modelli linguistici necessitano di enormi volumi di memoria DRAM ad altissima velocità. L’industria cinese ha intercettato questa domanda globale con una forza travolgente.

Come mostrano chiaramente i dati ufficiali sulla bilancia commerciale della Cina, l’esportazione complessiva di prodotti cinesi legati all’intelligenza artificiale ha raggiunto una cifra record pari a 290 miliardi di dollari. All’interno di questa voce spiccano tre componenti fondamentali:

Microchip e memorie avanzate : la curva delle esportazioni ha registrato una salita quasi verticale, toccando i vertici del grafico e spingendo la crescita complessiva.

: la curva delle esportazioni ha registrato una salita quasi verticale, toccando i vertici del grafico e spingendo la crescita complessiva. Computer e hardware dedicato : componenti e sistemi di calcolo per data center che mantengono volumi storicamente elevati.

: componenti e sistemi di calcolo per data center che mantengono volumi storicamente elevati. Apparati elettrici ed energetici: infrastrutture di alimentazione fondamentali per sostenere i consumi enormi dei centri elaborazione dati.

L’aspetto più ironico della vicenda riguarda l’atteggiamento dei colossi statunitensi. Mentre Washington alza barriere e minaccia sanzioni, le aziende americane cercano disperatamente forniture. Secondo recenti indiscrezioni della stampa internazionale, persino Apple avrebbe chiesto al governo americano l’autorizzazione per acquistare le memorie DRAM di CXMT. La mela di Cupertino vorrebbe installarle sugli iPhone venduti fuori dagli Stati Uniti per rimediare alla grave carenza globale di chip.

Le conseguenze economiche sul mercato reale

L’esordio col botto di CXMT e l’esplosione dell’export tech cinese portano con sé ricadute pratiche evidenti per imprese e consumatori:

Guerra dei prezzi sulle memorie : l’aumento della produzione di CXMT inonderà il mercato di chip, spingendo al ribasso i costi dei componenti per PC, smartphone e server.

: l’aumento della produzione di CXMT inonderà il mercato di chip, spingendo al ribasso i costi dei componenti per PC, smartphone e server. Spostamento dei flussi di capitale : il successo dell’operazione attirerà ulteriori investimenti privati verso i produttori cinesi di chip come Yangtze Memory o Kunlunxin, a scapito delle aziende occidentali.

: il successo dell’operazione attirerà ulteriori investimenti privati verso i produttori cinesi di chip come Yangtze Memory o Kunlunxin, a scapito delle aziende occidentali. Rischio di stretta di liquidità azionaria: le dimensioni gigantesche dell’operazione rischiano di drenare troppa liquidità dal listino tecnologico di Shanghai, che nelle ultime settimane ha sofferto cali vistosi.

Gli Stati Uniti si trovano ora di fronte a un dilemma complesso. Le sanzioni commerciali pensate per affamare la tecnologia cinese hanno finito per stimolare la nascita di campioni nazionali finanziati con cifre enormi dal mercato interno. Con un export di prodotti per l’IA da 290 miliardi di dollari e valutazioni finanziarie che superano la storia di Intel, la battaglia per i semiconduttori si sposta dai laboratori direttamente ai listini di borsa.