Il Giappone riarma per davvero: la pioggia di yen per fermare la Cina e i nodi economici che rischiano di frenare Tokyo

Il Sol Levante sta vivendo l’ora più buia e complessa dal 1945 ad oggi. Circondato da potenze militari sempre più aggressive e spinto dagli Stati Uniti a pagarsi la propria sicurezza, il governo giapponese ha deciso di rompere decenni di tabù pacifisti.

Nel nuovo Libro Bianco della Difesa, Tokyo lancia un allarme dai toni drammatici: la minaccia militare della Cina, lo sviluppo missilistico della Corea del Nord e l’asse sempre più stretto tra Pechino e Mosca mettono a rischio la sopravvivenza stessa della stabilità in Asia Orientale.

Un Libro Bianco da brivido: l’allarme di Tokyo

Il Ministro della Difesa, Shinjiro Koizumi, ha approvato un documento imponente di ben 598 pagine. Il messaggio inviato ai cittadini e ai mercati è chiarissimo: la sola diplomazia non basta più. Per evitare il disastro serve mobilitare la “forza nazionale complessiva”.

Il Giappone ha già abbattuto il tetto storico che limitava la spesa militare all’1% del Prodotto Interno Lordo. Per l’anno fiscale in corso, la spesa per le armi ha superato la cifra record di 9.000 miliardi di yen (oltre 55 miliardi di euro).

Tuttavia, da Washington le pressioni aumentano ogni giorno di più. Il Segretario alla Difesa americano, Pete Hegseth, ha fatto capire chiaramente che le nazioni dell’Indo-Pacifico devono fare la propria parte, puntando a destinare fino al 3,5% o 5% del PIL alla difesa, sulla falsa riga degli accordi NATO.

I punti chiave della nuova difesa giapponese

Tokyo non si limita a comprare armi pronte dall’estero, ma punta a trasformare radicalmente la propria industria bellica. Le priorità individuate nel piano strategico del primo ministro Sanae Takaichi sono quattro:

Missili a lungo raggio e ipersonici: Il Giappone ha testato i missili da crociera Tomahawk dalle sue navi e sta schierando il sistema ipersonico Type 25 per blindare le isole meridionali.

Il Giappone ha testato i missili da crociera Tomahawk dalle sue navi e sta schierando il sistema ipersonico Type 25 per blindare le isole meridionali. Armi a energia diretta: Sono in fase di test avanzato i sistemi laser da 10 kW e 100 kW per abbattere droni e missili a costi estremamente contenuti.

Sono in fase di test avanzato i sistemi laser da 10 kW e 100 kW per abbattere droni e missili a costi estremamente contenuti. Caccia di sesta generazione (GCAP): Prosegue l’alleanza industriale strategica con Italia e Regno Unito per costruire l’aereo da combattimento del futuro. Ora si parla addirittura di anticiparne la produzione di un paio d’anni.

Prosegue l’alleanza industriale strategica con Italia e Regno Unito per costruire l’aereo da combattimento del futuro. Ora si parla addirittura di anticiparne la produzione di un paio d’anni. Sblocco delle esportazioni: È stato cancellato il blocco autoinflitto sulla vendita di armi all’estero per rafforzare la filiera interna e le alleanze internazionali.

Programma Strategico Tecnologia Utilizzata Obiettivo Operativo Missili Tomahawk & Type 25 Vettori ipersonici e da crociera Capacità di ritorsione su basi nemiche Sistemi Laser (10kW / 100kW) Armi ad energia diretta Difesa economica da sciami di droni Programma GCAP Caccia di 6ª generazione con IT e UK Indipendenza tecnologica dell’aeronautica Basi sulle isole meridionali Batterie antinave e antiaeree Blocco preventivo attorno a Taiwan

Le ricadute economiche: stimolo industriale o trappola fiscale?

La scelta di riarmare il Paese ha un impatto diretto sull’economia reale. L’iniezione di miliardi di yen nel settore della difesa funziona come un potente stimolo statale per l’industria manifatturiera e tecnologica nipponica.

Il settore bellico giapponese, rimasto al margine per decenni, sta ricevendo risorse enormi per la ricerca e lo sviluppo. L’innovazione nei laser, nella robotica e nei materiali avanzati avrà ricadute positive anche sul settore civile.

Il rovescio della medaglia riguarda la tenuta dei conti pubblici. Il Giappone ha già un debito pubblico enorme e l’aumento delle spese militari rischia di spaventare i mercati o di costringere il governo ad aumentare le tasse sui cittadini.

Cosa rischia di fermare o rallentare il riarmo?

Nonostante i toni determinati della politica, l’accelerazione della difesa giapponese si scontra con ostacoli concreti che rischiano di frenare i piani di Tokyo:

La debolezza dello yen: Una moneta svalutata rende costosissimo comprare componenti, materie prime ed equipaggiamenti dall’estero, tagliando il potere d’acquisto reale del bilancio statale. I colli di bottiglia della produzione: L’industria bellica locale è arrugginita. Mancano fabbriche pronte, personale specializzato e catene di fornitura capaci di produrre munizioni a ritmo elevato. Il rifiuto di nuove tasse: L’opinione pubblica giapponese soffre per l’aumento del costo della vita. Chiedere sacrifici fiscali per comprare missili genera forte malumore elettorale. Il dibattito sul nucleare: Il ministro Koizumi ha aperto al dibattito sul superamento dello storico no alle armi atomiche. Tuttavia, nel Paese colpitole da Hiroshima e Nagasaki, il tema resta una ferita aperta e divisiva.

Tensione alle stelle nello Stretto di Taiwan

Le recenti dichiarazioni del governo di Tokyo sull’eventuale intervento delle forze di difesa in caso di blocco navale cinese a Taiwan hanno irrigidito i rapporti con Pechino. Per la Cina, l’isola rappresenta una priorità nazionale non negoziabile. Il white paper ha descritto l’aggressività cinese nello stretto con attenzione.

I radar cinesi che agganciano i jet giapponesi e le manovre navali aggressive nel Pacifico dimostrano quanto il margine di errore sia ridotto. Un incidente involontario nei mari dell’Asia potrebbe scatenare una crisi economica globale senza precedenti.

Il Giappone si trova così ad affrontare una scelta complessa: spendere di più per scoraggiare i vicini o rischiare di alimentare una corsa agli armamenti troppo pesante per la sua economia? Per ora Tokio sembra aver decisamente ripreso la strada del riarmo, e ricordiamo che Tokio può avere armi nucleari in tempi brevissimi.