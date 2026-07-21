La tentazione atomica del Giappone fa tremare Pechino: Tokyo punta all’autonomia difensiva (e l’Italia dovrebbe prenderne nota)

L’equilibrio geopolitico ed economico dell’Asia rischia di spezzarsi per sempre. Il ministero della Difesa giapponese ha aperto alla possibilità di ridiscutere la propria politica nucleare “senza tabù”. La reazione di Pechino è stata immediata e durissima, accusando Tokyo di voler distruggere l’ordine internazionale uscito dalla Seconda Guerra Mondiale e di riportare l’area sull’orlo del conflitto.

Dietro lo scontro verbale tra Cina e Giappone c’è però una realtà economica e strategica molto concreta. Il governo guidato da Sanae Takaichi sta prendendo atto che la protezione americana potrebbe non durare per sempre. Per questo motivo, Tokyo non punta soltanto a cooperare con gli Stati Uniti, ma sta valutando come costruirsi una propria forza di deterrenza autonoma.

Un “gigante di soglia” con materie prime già in casa

Dal punto di vista industriale e scientifico, il Giappone non deve partire da zero, anzi è estremamente avanzato in materia. Viene considerato a tutti gli effetti uno “Stato di soglia nucleare“. Possiede una catena tecnologica completa, vettori spaziali avanzati e, soprattutto, enormi quantità di materiale fissile accumulate con il programma nucleare civile e il ritrattamento del combustibile.

Tokyo dispone di plutonio e uranio arricchito sufficienti per assemblare, in tempi molto brevi e in caso di necessità, un arsenale di tutto rispetto. Non si tratta di una semplice ipotesi teorica, ma di una risorsa già pronta. È proprio questa capacità industriale immediata che fa perdere il sonno ai vertici di Pechino.

Il Giappone sta sviluppando delle versioni avanzate del proprio missile antinave Type 25. Ha già sviluppato il Type 25 HVGP, con vettore di rientro ipersonico e gittata di oltre 1000 km, ma per il 2030 sarà pronta la versione avanzata con gittata di 2000 km. Un vero e proprio missile intemedio su ruote.

Per la Cina, un Giappone armato di atomica significa la fine dell’egemonia regionale e dover condividere la deterrenza nucleare nell’area con un vicino che, magari, non userà mai un’arma nucleare per primo, ma sicuramente non si tirerà indietro se minacciato. Il tutto in un ambiente dove c’è sempre la minaccia nord coreana.

Meno dipendenza dagli USA: la spinta sui bilanci della difesa

La scelta di rompere i vecchi schemi risponde a un calcolo economico e di sicurezza ben preciso. Affidarsi ciecamente alla copertura degli Stati Uniti sta diventando una scommessa rischiosa. Tra le tensioni interne a Washington e il cambio di priorità della politica estera americana, Tokyo teme di rimanere scoperta proprio mentre la Cina aumenta la pressione militare.

Raggiungere l’autonomia strategica ha un costo elevato nel breve termine, ma offre un’assicurazione fondamentale per il futuro. Le spese industriali per la difesa stanno già stimolando il settore tecnologico e manifatturiero giapponese, creando posti di lavoro qualificati e ricerca avanzata.

Sviluppo di tecnologie militari a doppio uso (civile e militare).

Consolidamento della filiera energetica e industriale interna.

Riduzione del rischio di ricatto economico da parte di potenze straniere.

Le lezioni per l’Italia e la sinergia industriale del GCAP

Il dibattito che infiamma il Giappone contiene una lezione diretta anche per l’Italia. Anche Roma e l’Europa si trovano a dipendere dalla protezione nucleare americana per la propria sicurezza. Tuttavia, la storia recente insegna che le alleanze cambiano e le garanzie esterne possono indebolirsi dall’oggi al domani.

Italia e Giappone collaborano già in modo stretto nel programma GCAP (Global Combat Air Programme) per sviluppare il caccia del futuro insieme al Regno Unito. Questo dimostra che i due Paesi hanno strutture industriali avanzate e bisogni di difesa estremamente simili, oltre a dover gestire bilanci pubblici complessi.

Perché non estendere questo confronto pragmatista anche ai temi della sovranità strategica globale? Pensare alla sicurezza non significa essere militaristi, ma capire che senza una deterrenza solida le economie industriali rimangono esposte alle decisioni altrui.

Continuare a far finta che il problema non esista è un lusso che il Giappone ha deciso di non concedersi più. Per l’Italia e per l’Europa, continuare a rimandare questa discussione rischia di diventare un errore molto costoso.