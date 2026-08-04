Perché il salvataggio di Tokyo serve a evitare il crollo del debito USA

L‘alleanza finanziaria tra Washington e Tokyo sulle valute non è soltanto una dimostrazione d’amicizia tra governi. L’intervento congiunto per comprare yen sul mercato dei cambi nasconde un’emergenza ben più profonda.

Se il Giappone fosse costretto a difendere la propria moneta da solo, il mercato obbligazionario americano correrebbe un pericolo mortale. La Casa Bianca lo sa bene e per questo è dovuta scendere direttamente in campo.

Un’azione di emergenza che non si vedeva dal 2011

Il Ministero delle Finanze di Tokyo e il Tesoro americano sono intervenuti insieme per fermare la caduta dello yen. La valuta giapponese era scivolata verso i minimi degli ultimi quarant’anni, toccando quota 163 contro il dollaro.

Si tratta del primo intervento coordinato dal lontano 2011. Il presidente Donald Trump ha confermato l’operazione parlando di un aiuto a un Paese alleato. Il Segretario al Tesoro Scott Bessent aveva persino appuntato tra i suoi impegni l’acquisto di 5-10 miliardi di dollari in yen.

Reporter: Why is the U.S. intervening to support the Japanese yen at this time? Trump: Japan’s been very good to us, with the exception, of course, of Pearl Harbor. pic.twitter.com/MY2uFdDBYA — Acyn (@Acyn) August 2, 2026

Il messaggio inviato ai mercati è chiarissimo. Nessuna delle due sponde del Pacifico intende tollerare ulteriore speculazione sulla moneta nipponica.

La vera minaccia: il gigante con 1.100 miliardi di titoli USA

Ma perché gli Stati Uniti sono corsi in soccorso del Giappone? La risposta non si trova nella cortesia diplomatica, ma nei conti pubblici americani.

Tokyo è il principale creditore estero degli Stati Uniti, con oltre 1.100 miliardi di dollari in titoli del Tesoro americano in portafoglio. Per sostenere lo yen con le proprie forze, il Giappone dovrebbe fare una cosa sola: vendere a piene mani questi titoli per incassare dollari.

Vendita massiccia sul mercato: L’immissione di enormi quantità di titoli fa crollare il loro prezzo.

L’immissione di enormi quantità di titoli fa crollare il loro prezzo. Impennata dei rendimenti: Quando il prezzo dei titoli scende, i tassi d’interesse richiesti dal mercato salgono.

Quando il prezzo dei titoli scende, i tassi d’interesse richiesti dal mercato salgono. Stangata per il Tesoro USA: Il costo per finanziare l’immenso debito pubblico americano diventa insostenibile.

Ecco il vero incubo di Washington. Lasciare il Giappone da solo a difendere la valuta significa provocare un’esplosione dei tassi di interesse negli Stati Uniti.

La trappola della competitività industriale

Esiste poi un secondo problema pratico, legato all’economia reale e al commercio internazionale. Uno yen eccessivamente svalutato dona alle imprese esportatrici giapponesi un vantaggio competitivo ingiusto nei confronti dell’industria americana.

Un dollaro troppo forte rende le merci americane troppo costose all’estero, mentre quelle giapponesi diventano stranamente economiche. Questo danneggia la produzione interna statunitense.

Paese Azione sul mercato Rischio principale Impatto sul debito Giappone Acquisto di Yen con riserve Inflazione da importazioni Vendita massiccia di Treasuries Stati Uniti Intervento congiunto Aumento tassi di interesse Costo del debito fuori controllo

L’ombra del carry trade e della speculazione

La manovra congiunta ha permesso allo yen di recuperare terreno fino a quota 157. Tuttavia, le cause profonde della debolezza della moneta giapponese restano tutte sul tavolo.

Il problema centrale risiede nel forte divario tra i tassi di interesse americani e quelli giapponesi. Per anni gli investitori hanno sfruttato il carry trade: prendere in prestito yen a tassi quasi azzerati per comprare titoli americani che rendono molto di più.

Un’inversione disordinata di questo meccanismo rischia di scatenare un vero panico finanziario sui mercati azionari mondiali.

Un palliativo temporaneo che non risolve il problema

I mercati sanno che gli interventi diretti sulle valute funzionano soltanto nel breve periodo. Gli speculatori mantengono scommesse ribassiste record contro lo yen, convinti che questa terapia sia solo un palliativo.

La Banca del Giappone ha portato i tassi all’1%, un valore che non si vedeva da oltre trent’anni. Ma con un’inflazione interna attorno al 2%, i tassi reali giapponesi rimangono in territorio negativo.

L’unico modo duraturo per rafforzare lo yen sarebbe alzare i tassi a Tokyo a ritmi molto più sostenuti. Una mossa del genere, però, frenerebbe i consumi delle famiglie giapponesi, già colpite dal caro-energia e dal costo delle importazioni.

Senza una vera stretta monetaria a Tokyo, gli interventi congiunti serviranno soltanto a guadagnare tempo. Ma per le casse americane, il tempo sta diventando una risorsa davvero troppo costosa e il Giappone non può permettersi tassi americani.