Il Giappone a Trump. ci sarà difficile eliminare il GNL russo.

Il primo ministro giapponese neoeletto, Sanae Takaichi, ha comunicato al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, durante l’incontro tenutosi a Tokyo all’inizio di questa settimana, che il Giappone avrebbe difficoltà a vietare le importazioni di GNL dalla Russia, secondo quanto riferito mercoledì da funzionari del governo giapponese a Reuters .

Il presidente Trump ha visitato il Giappone all’inizio di questa settimana e ha tenuto colloqui bilaterali con Takaichi e altri alti funzionari giapponesi. I due leader hanno elogiato una nuova “età dell’oro dell’alleanza USA-Giappone in continua crescita” e hanno firmato un accordo quadro per sostenere l’estrazione e la lavorazione di minerali critici e terre rare , nel tentativo di contrastare il dominio della Cina nel settore.

Tuttavia, prima del vertice, gli Stati Uniti hanno iniziato a chiedere al Giappone di ridurre e infine interrompere le importazioni di energia russa.

La questione delle importazioni giapponesi di GNL dalla Russia è stata sollevata durante l’incontro di questa settimana tra il presidente Trump e Takaichi, con il primo ministro giapponese che ha cercato di ottenere la comprensione dell’amministrazione statunitense riguardo alla sicurezza energetica giapponese, secondo fonti di Reuters.

Il Giappone importa GNL russo dal progetto Sakhalin-2, in cui le società giapponesi Mitsui e Mitsubishi detengono partecipazioni di minoranza, che hanno mantenuto anche dopo l’invasione russa dell’Ucraina, data l’importanza dell’approvvigionamento di GNL per il Giappone.

Il GNL russo rappresenta circa il 9% delle importazioni totali di gas naturale liquefatto del Giappone.

Alla vigilia della visita del presidente Trump in Giappone, gli Stati Uniti hanno ribadito l’invito ai propri alleati, compreso il Giappone, a interrompere le importazioni di prodotti energetici dalla Russia.

Il Giappone ha risposto che avrebbe basato qualsiasi decisione sulle importazioni energetiche sui propri interessi nazionali , seguendo i suggerimenti dell’amministrazione Trump che invitava il Giappone a sospendere tutti gli acquisti di petrolio e gas russi.

L’amministrazione Trump ha avviato una campagna di pressione contro tutti i grandi importatori di idrocarburi russi, sostenendo che privare la Russia dei proventi delle esportazioni energetiche le avrebbe tolto i mezzi finanziari per continuare a combattere le forze ucraine.

Domande e risposte

Perché il Giappone non vuole rinunciare al gas russo nonostante le pressioni USA? La ragione principale è la sicurezza energetica nazionale. Il GNL russo rappresenta il 9% del fabbisogno giapponese e proviene dal progetto Sakhalin-2, ritenuto strategico. In questo progetto le aziende giapponesi Mitsui e Mitsubishi hanno ancora interessi diretti. Interrompere queste importazioni creerebbe un vuoto di approvvigionamento difficile da colmare e costoso, mettendo a rischio la stabilità della rete elettrica e dell’industria. Per Tokyo, l’interesse nazionale su questo dossier prevale sulle richieste, pur forti, dell’alleato americano.

Qual è l'obiettivo dell'amministrazione Trump con questa pressione? L'obiettivo di Washington è primariamente geopolitico ed economico. Facendo pressione sugli alleati (come il Giappone, uno dei maggiori importatori mondiali di GNL) per fermare l'acquisto di idrocarburi russi, l'amministrazione Trump mira a tagliare le entrate finanziarie di Mosca. L'assunto è che, senza i proventi dell'export di energia, la Russia non avrà i mezzi finanziari per continuare a sostenere il suo sforzo bellico in Ucraina.

Oltre al GNL, di cos'altro hanno discusso Takaichi e Trump? Il punto di scontro sul GNL non ha oscurato altri temi. I due leader hanno infatti celebrato la solidità dell'alleanza e firmato un importante accordo quadro. Questo accordo mira a supportare l'estrazione e la lavorazione congiunta di minerali critici e terre rare. Si tratta di una mossa strategica chiara, volta a creare una catena di approvvigionamento alternativa e ridurre la forte dipendenza occidentale dalla Cina, che attualmente domina quasi incontrastata questo settore tecnologico fondamentale.