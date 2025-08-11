Il futuro del nucleare pulito? Un reattore grande come un armadio e l’intelligenza artificiale

Secondo un articolo pubblicato da Power Engineering, un reattore nucleare delle dimensioni di un armadio sepolto sotto il campus della Purdue University potrebbe rappresentare la chiave per rivoluzionare il futuro dell’energia pulita.

Conosciuto come PUR-1, questo reattore piccolo ma potente è il primo negli Stati Uniti ad aver ottenuto la licenza per funzionare con controlli completamente digitali. Attualmente funge da banco di prova per innovazioni quali l’intelligenza artificiale, la crittografia quantistica e le tecnologie di funzionamento remoto.

Ciò che rende questo sviluppo così entusiasmante è il suo potenziale di trasformazione della gestione dell’energia nucleare, in particolare per la prossima generazione di reattori compatti e autonomi. Questi piccoli reattori modulari (SMR) potrebbero un giorno fornire energia pulita e conveniente a comunità remote, siti industriali e zone disastrate, il tutto con costi operativi inferiori e meno personale.

Al centro del lavoro c’è quello che la Purdue University chiama un gemello digitale: una replica in tempo reale del reattore alimentata dall’intelligenza artificiale che riceve dati in tempo reale e può prevedere i cambiamenti di prestazione con una precisione del 99%, secondo uno studio pubblicato su Scientific Reports. “Avere un gemello digitale collegato a un reattore reale è qualcosa che nessun’altra università ha”, ha dichiarato Seungjin Kim, direttore della struttura PUR-1 e capo della Scuola di Ingegneria Nucleare della Purdue, a Power Engineering. La precisione nelle previsioni è pari al 99%.

Questa innovazione sta già facendo scalpore. Nello studio, i ricercatori hanno dimostrato come l’intelligenza artificiale possa migliorare la stabilità e l’efficienza dei reattori modulari, contribuendo a ridurre i costi e migliorando la sicurezza. Stanno inoltre utilizzando il PUR-1 per testare sistemi di comunicazione con crittografia quantistica, che potrebbero proteggere i reattori nucleari dagli attacchi informatici, e per addestrare l’intelligenza artificiale a rilevare potenziali minacce in tempo reale.

Ricordiamo che i reattori di cui parliamo sono reattori a fissione, non a fusione. La possibilità di poterli controllare completamente da remoto, anche simulando le reazioni con la AI, fornisce la possibilità di colocare gli SMR in posizioni assolutamente sicuri, anche in profondità nel terreno, regolandoli da postazioni sicure e ottenendo un nucleare sicuro e distribuito.