Il fronte del Caspio brucia: l’attacco di Zelensky all’Iran rischia di trascinare l’Europa in guerra

Un marinaio ucciso, una nave mercantile in fiamme alla foce del fiume Volga e una delicata tregua diplomatica tra Stati Uniti e Iran che rischia di saltare. Con un blitz condotto tramite droni a lungo raggio nel Mar Caspio, Volodymyr Zelensky ha aperto un fronte del tutto inaspettato.

La reazione di Teheran è furibonda: il regime iraniano accusa il presidente ucraino di agire come un «parassita» agli ordini di Israele, con l’obiettivo calcolato di trascinare le nazioni europee in una guerra aperta e devastante.

L’attacco a sorpresa nel Mar Caspio

L’incidente si è consumato sabato 25 luglio. Un drone ucraino ha colpito una nave mercantile iraniana ancorata al largo della foce del fiume Volga. L’esplosione ha distrutto la plancia di comando della nave, causando la morte di un marinaio e il ferimento di altri tre membri dell’equipaggio.

La nave trasportava un carico di ferro ed era in viaggio dal porto russo di Astrakhan verso quello iraniano di Bandar Anzali, lungo una rotta storica considerata fino ad oggi un corridoio commerciale del tutto sicuro.

Zelensky ha confermato indirettamente l’azione, dichiarando di aver colpito imbarcazioni impiegate nel trasporto di materiale militare tra Teheran e Mosca. Contestualmente, il presidente ucraino ha ordinato ai propri servizi segreti di condividere con gli alleati occidentali le immagini satellitari che mostrano come la Russia fornisca all’Iran mappe per colpire le basi americane nel Golfo Persico.

La rabbia di Teheran e il colloquio d’urgenza con l’UE

La risposta dell’Iran è stata immediata e durissima. Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araqchi, ha lanciato pesanti accuse sui canali ufficiali. Araqchi ha definito Zelensky un «parassita» al servizio degli interessi israeliani e ha promesso che l’attacco «non resterà impunito».

Il ministro iraniano ha subito avviato contatti d’emergenza con l’Alto rappresentante dell’Unione Europea per gli affari esteri, Kaja Kallas, e con il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov. La diplomazia iraniana punta il dito contro Bruxelles: se l’Europa continua a sostenere Kiev senza frenare le sue incursioni extra-territoriali, rischia di trovarsi direttamente coinvolta nelle ritorsioni di Teheran.

La trappola geopolitica per le nazioni europee

L’iniziativa ucraina arriva nel momento peggiore possibile. Gli attacchi diretti tra Stati Uniti e Iran si erano temporaneamente fermati dopo due settimane di scontro, mentre il Sultanato dell’Oman stava conducendo delicate trattative per regolare il transito delle navi nello Stretto di Hormuz.

Fino ad oggi, i Governi europei e la cosiddetta “coalizione dei volenterosi” avevano cercato in tutti i modi di tenersi a debita distanza dal conflitto mediorientale. L’azione di Kiev rischia però di far saltare questo precario equilibrio.

Se l’Iran deciderà di rispondere colpendo navi mercantili o infrastrutture legate ai Paesi europei che finanziano l’Ucraina, l’Europa verrà inesorabilmente risucchiata in un secondo fronte di guerra che ha sempre rifiutato.

I calcoli strategici di Kiev e l’«anello di pressione»

Perché spingersi a oltre mille chilometri dalla linea del fronte per colpire nel Mar Caspio? Gli analisti individuano diverse ragioni tattiche e politiche:

Dimostrare utilità a Washington: Kiev vuole confermare di essere un alleato fondamentale per gli Stati Uniti, sperando di ottenere in cambio nuovi sistemi di difesa aerea Patriot e un supporto maggiore contro la Russia.

Kiev vuole confermare di essere un alleato fondamentale per gli Stati Uniti, sperando di ottenere in cambio nuovi sistemi di difesa aerea Patriot e un supporto maggiore contro la Russia. Aprire un fronte diversivo: Aumentare la pressione sull’Iran serve a complicare i negoziati tra Teheran e gli Stati Uniti sul blocco navale.

Aumentare la pressione sull’Iran serve a complicare i negoziati tra Teheran e gli Stati Uniti sul blocco navale. Rispondere alle minacce sul Mar Rosso: L’azione si collega indirettamente alle incursioni degli Houthi nel canale di Bab el-Mandeb, creando una morsa globale attorno a Teheran.

Il fronte del Caspio completa un vero e proprio “anello di pressione economico e militare” che dall’Oceano Indiano al Medio Oriente cinge l’Iran da ogni lato.

Le pesanti ricadute economiche e commerciali

Oltre agli aspetti geopolitici, l’incursione nel Caspio colpisce al cuore l’economia reale. Il Mar Caspio rappresenta il perno del Corridoio Internazionale di Trasporto Nord-Sud (INSTC), la rotta commerciale che unisce la Russia all’Iran e all’India, fondamentale per Mosca per aggirare le sanzioni occidentali. in questo momento è forse l’unica via sicura per Teheran per esportare e importare i propri prodotti.

Le ricadute economiche pratiche di questa escalation sono immediate:

Aumento dei premi assicurativi: Il Mar Caspio era considerato un bacino protetto. Ora le compagnie di assicurazione marittima aumenteranno drasticamente le tariffe per tutte le navi in transito.

Il Mar Caspio era considerato un bacino protetto. Ora le compagnie di assicurazione marittima aumenteranno drasticamente le tariffe per tutte le navi in transito. Rallentamento dei flussi di materie prime: I carichi di ferro, grano e prodotti industriali lungo la rotta Astrakhan-Bandar Anzali subiranno ritardi e forti rincari nei costi di trasporto.

I carichi di ferro, grano e prodotti industriali lungo la rotta Astrakhan-Bandar Anzali subiranno ritardi e forti rincari nei costi di trasporto. Pressione sui costi energetici e logistici: La destabilizzazione delle rotte commerciali caspiche si riflette sui mercati delle commodity, spingendo al rialzo i costi di spedizione globali.

La destabilizzazione delle rotte commerciali caspiche si riflette sui mercati delle commodity, spingendo al rialzo i costi di spedizione globali. Rischio ritorsioni sul commercio navale: Un’eventuale risposta iraniana contro il naviglio commerciale occidentale provocherebbe una nuova spinta inflazionistica sui beni di consumo in Europa.

Verso un unico grande conflitto globale

L’attacco nel Mar Caspio dimostra che i teatri di guerra non sono più separati. La guerra russo-ucraina, il conflitto tra Arabia Saudita e Houthi e lo scontro tra Stati Uniti, Israele e Iran si stanno fondendo in un’unica crisi interconnessa.

L’Europa si trova ora di fronte a un dilemma drammatico: continuare a sostenere ogni iniziativa di Kiev o imporre freni chiari per evitare di essere risucchiata in un vortice bellico ed economico dai costi insostenibili. Altrimenti si rischia una fusione bellica e una sorta di nuova guerra mondiale dal Pachistan all’Europa orientale che verrà inevitabilmente ad assorbire Bruxelles, la più estrema dei supporter di Kiev, e con lei anche i singoli paesi europei, noi compresi, Il tutto nonostante tutti gli sforzi della Meloni e Crosetto per tenersene fuori, anche a costo di litigare con Trump.