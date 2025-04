Il FMI taglia le previsioni di crescita dell’Arabia Saudita per il calo nel prezzo del Petrolio

L’economia dell’Arabia Saudita è destinata a crescere del 3,0% quest’anno, in ripresa rispetto alla modesta crescita dell’1,3% registrata nel 2024, ma inferiore alla precedente previsione di crescita del PIL del 3,3%, secondo quanto ha affermato martedì il Fondo Monetario Internazionale (FMI) nel suo aggiornamento del World Economic Outlook (WEO).

Anche la crescita saudita del PIL per il 2026 è stata rivista al ribasso, di 0,4 punti percentuali, al 3,7% nell’aggiornamento di aprile.

Nel complesso, l’FMI prevede ora una crescita economica globale inferiore rispetto a tre mesi fa, a causa dell’offensiva tariffaria degli Stati Uniti e delle incertezze sulle politiche commerciali e monetarie in possibili situazioni di stagflazione in molti paesi.

Per l’Arabia Saudita e i principali esportatori di petrolio del Medio Oriente e dell’Asia centrale, le previsioni del FMI ipotizzano un rallentamento della riduzione della produzione petrolifera.

“Il Medio Oriente e l’Asia centrale dovrebbero uscire da diversi anni di crescita modesta, con un tasso che accelererà dal 2,4% stimato nel 2024 al 3,0% nel 2025 e al 3,5% nel 2026, man mano che gli effetti delle interruzioni della produzione e del trasporto di petrolio si dissolveranno e l’impatto dei conflitti in corso diminuirà”, hanno scritto gli economisti del FMI nelle prospettive di aprile.

“Rispetto a gennaio, le previsioni sono state riviste al ribasso, riflettendo una ripresa più graduale della produzione petrolifera, il persistere delle ripercussioni dei conflitti e progressi più lenti del previsto nelle riforme strutturali”.

I rischi al ribasso sono tuttavia numerosi, tra cui il peggioramento delle condizioni finanziarie globali e perturbazioni più ampie del sistema, che potrebbero innescare crisi della bilancia dei pagamenti nei paesi piccoli con accesso limitato al mercato, elevati fabbisogni di rifinanziamento e scarsa capacità negoziale.

“Questi rischi potrebbero amplificarsi per i paesi esportatori di materie prime a causa del continuo calo dei prezzi delle materie prime, in particolare del petrolio e del rame, che in genere fungono da indicatori di una recessione imminente segnalando un rallentamento dell’attività industriale nei paesi importatori, come la Cina”, ha affermato il FMI.

Il crollo dei mercati all’inizio di aprile, che ha fatto precipitare il prezzo del petrolio a 60-65 dollari al barile, sta creando ulteriori sfide fiscali per i paesi petroliferi e i paesi produttori di petrolio fortemente dipendenti dalle entrate petrolifere, oltre alle difficoltà legate ai dazi.