Il falso declino del dollaro e l’equilibrio che il mondo non può spezzare

Da tempo si moltiplicano letture frettolose sul presunto declino del dollaro, spesso accompagnate dall’idea che euro, yuan o yen siano pronti a sostituirlo. È una narrativa suggestiva, ma analiticamente debole. Non coglie la natura strutturale del ruolo del dollaro né i meccanismi che ne garantiscono la persistenza: un circuito che lega disavanzo esterno americano, domanda globale di liquidità alla centralità dei mercati finanziari statunitensi.

L’equivoco di fondo riguarda proprio il deficit commerciale degli Stati Uniti. In un’economia ordinaria rappresenterebbe un segnale di fragilità. Ma gli Stati Uniti non sono un’economia qualsiasi: emettono la principale valuta di riserva globale. Il loro disavanzo non è soltanto uno squilibrio da finanziare, bensì il canale attraverso cui il mondo viene rifornito di dollari. In altri termini, gli Stati Uniti importano beni reali ed esportano attività finanziarie.

Questa liquidità non resta inattiva, ma rifluisce verso gli Stati Uniti attraverso investimenti nei mercati più profondi e liquidi del pianeta. È qui il vero fulcro del sistema: la capacità americana di offrire un’ampia gamma di asset sicuri e negoziabili, che nessun’altra area valutaria è oggi in grado di replicare su scala comparabile.

Ne deriva un equilibrio di rete straordinariamente stabile. Il dollaro è dominante non solo per la dimensione dell’economia statunitense, ma perché è incorporato nei meccanismi stessi del commercio e della finanza globale: fatturazione degli scambi, mercati valutari, credito internazionale, riserve ufficiali. Più viene utilizzato, più diventa indispensabile. È un sistema auto-rinforzante, sorretto da forti effetti di inerzia.

In questo contesto, il dibattito sulla cosiddetta “de-dollarizzazione” globale appare spesso più ideologico che tecnico. Non esiste oggi alcuna valuta alternativa che disponga simultaneamente di massa critica, profondità finanziaria, credibilità istituzionale e piena convertibilità. L’euro resta condizionato da una costruzione incompleta; lo yen da una proiezione internazionale limitata; lo yuan da vincoli strutturali sui movimenti di capitale.

Vi è poi un aspetto decisivo, spesso trascurato. Paesi strutturalmente in surplus verso gli Stati Uniti, come la Cina, non possono ridurre drasticamente l’uso del dollaro senza compromettere i propri equilibri. Una conversione massiccia dei proventi in yuan determinerebbe un apprezzamento della valuta cinese e un indebolimento del dollaro, con un effetto immediato sulla competitività: esportazioni più care e contrazione del principale mercato di sbocco. La de-dollarizzazione, in questo caso, diventerebbe economicamente autolesionistica.

Il nodo teorico è ben noto ed è riconducibile direttamente al dilemma di Triffin: la valuta di riserva globale richiede che il Paese emittente fornisca liquidità al resto del mondo, accettando disavanzi verso l’estero. Ciò che altrove sarebbe un fattore di debolezza, nel caso americano diventa una funzione sistemica. Il deficit commerciale non è quindi un’anomalia, ma una componente strutturale dell’ordine monetario internazionale.

Questo equilibrio comporta anche costi interni per gli Stati Uniti, ma sul piano globale produce un risultato chiaro: il resto del mondo continua ad accumulare dollari e a reinvestirli negli Stati Uniti, rafforzando ulteriormente il primato della loro valuta.

Il punto decisivo è che il ruolo internazionale di una moneta non si determina per via politica, né si sostituisce per semplice volontà geopolitica. Esso deriva dalla capacità di un’economia di assorbire stabilmente l’export del resto del mondo. Il giorno in cui emergerà un altro Paese in grado di svolgere questa funzione di “compratore di ultima istanza”, allora — e solo allora — la sua valuta potrà ambire al ruolo di moneta di riserva globale. Fino a quel momento, il primato del dollaro resta strutturalmente inattaccabile.

Antonio Maria Rinaldi