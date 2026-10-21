Il diesel russo sbarca negli USA mentre il petrolio vola a 112 dollari: l’accordo Trump-Putin che spiazza Bruxelles

Un carico di 40.000 tonnellate di gasolio raffinato è pronto a salpare dai porti russi con rotta diretta verso gli Stati Uniti. Mentre le quotazioni del Brent toccano i massimi da cinque anni a quasi 112 dollari al barile per via della crisi nello Stretto di Hormuz, Washington e Mosca mettono da parte la retorica bellica per siglare un patto energetico immediato.

La sopravvivenza economica, a quanto pare, viene prima dell’ideologia. La carenza di distillati pesanti negli Stati Uniti minacciava di paralizzare l’intera catena logistica interna, spingendo la Casa Bianca a una svolta negoziale che riscrive gli equilibri globali.

Il paradosso dei carburanti: quando la realtà bussa alla porta di Washington

Gli Stati Uniti producono ingenti volumi di greggio leggero, ma soffrono di un deficit strutturale di capacità di raffinazione per i distillati medi. Il diesel è la linfa vitale dell’economia reale: muove i treni merci, alimenta la flotta dei trasportatori su gomma e sostiene i trattori del Midwest agricolo. Senza gasolio a prezzi sostenibili, la pressione inflattiva sui beni di prima necessità rischiava di sfuggire a qualsiasi controllo.

Il ministro dell’Energia statunitense, Chris Wright, ha cercato di rassicurare l’opinione pubblica sostenendo che i prezzi alla pompa abbiano ormai raggiunto il picco. Tuttavia, le analisi dell’Agenzia Internazionale dell’Energia e degli esperti di Goldman Sachs delineano un quadro ben diverso: la crisi della raffinazione è destinata a protrarsi a lungo nel corso del prossimo anno.

La pressione si è fatta insostenibile con l’escalation nello Stretto di Hormuz, dove Teheran ha ribadito l’intenzione di mantenere il controllo militare del transito marittimo. Con il premio al rischio saldamente incorporato nei corsi petroliferi, Washington ha scelto il canale di rifornimento più rapido e pragmatico: la Russia.

Il vicepremier russo Alexander Novak ha confermato che la prima nave cisterna aprirà la rotta questo giovedì, inaugurando un programma di forniture scaglionate concordato direttamente tra i due leader:

Fase della fornitura Volume (tonnellate) Volume equivalente / Tempistica Primo carico di prova 40.000 t Partenza immediata dai porti russi Prima tranche di emergenza 300.000 t Circa 2,25 milioni di barili complessivi Seconda tranche programmata 500.000 t Consegna prevista per novembre Terza tranche a regime 1.000.000 t Fornitura immediata successiva

A completare l’intesa commerciale, Vladimir Putin ha già manifestato la disponibilità russa a inviare massicce quantità di fertilizzanti azotati, altro collo di bottiglia critico per l’agricoltura statunitense.

Il vertice di San Pietroburgo: pragmatismo, diplomazia e petrolieri

L’architettura dell’accordo è stata perfezionata a San Pietroburgo durante un vertice riservato durato oltre tre ore tra il presidente russo e l’inviato speciale statunitense Steve Witkoff. Un colloquio descritto come denso di tensione ma improntato a una stringente concretezza economica.

Come gesto di distensione preliminare, Mosca ha liberato il cittadino americano Stephen Hubbard, 72 anni, detenuto dal 2022. Donald Trump ha rimarcato come il rilascio sia avvenuto senza contropartite formali, quale segno di rispetto reciproco.

🇺🇸🇷🇺 Steve Witkoff has landed in St. Petersburg with a new peace plan fresh from Oslo. Putin’s envoy Kirill Dmitriev met him at the airport before they headed to Constantine Palace for talks with Putin. Witkoff has been to Russia so many times he should be collecting air miles.… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 21, 2026

Davanti alle telecamere, Witkoff non ha risparmiato toni concilianti, ringraziando pubblicamente Putin per aver revocato i vincoli all’export di gasolio a favore del mercato americano e mondiale:

Ha sottolineato come l’accordo offra ossigeno vitale a camionisti e agricoltori;

Ha definito l’intesa un modello operativo di cooperazione economica bilaterale;

Ha rimarcato il calo immediato registrato dalle quotazioni all’ingrosso del diesel subito dopo l’annuncio.

Witkoff to Putin: “You talk so much about my president, President Trump, being a humanitarian — you are a humanitarian also, sir, and I salute that.” pic.twitter.com/J6FVYDpbqL — Open Source Intel (@Osint613) October 21, 2026

Mentre il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov confermava che le proposte avanzate da Washington verranno esaminate nel dettaglio, Putin ha immediatamente aperto un secondo tavolo negoziale con il premier cinese Li Qiang.

Mosca dimostra così di tessere una triangolazione strategica con le due maggiori economie del pianeta, consolidando la propria posizione negoziale in vista degli incontri multilaterali d’autunno. Al termine dei colloqui il portavoce di Putin Ushakov ha confermato che il Cremlino è pronto a riprendere i colloqui a tre USA Ucraina Russia nella prima metà di Novembre.

⚡️Kremlin ready to resume trilateral talks Putin’s aide Yuri Ushakov said Moscow is ready to resume Russia–US–Ukraine talks in the first half of November. According to Ushakov, Putin told US presidential envoy Steve Witkoff about this during their meeting. Ushakov added that… https://t.co/7qYPYUlXSk pic.twitter.com/nPEsmkVjmQ — NEXTA (@nexta_tv) October 21, 2026

Kiev si piega al congelamento, l’Europa resta al buio

Gli effetti di questo disgelo energetico hanno scosso le cancellerie internazionali. Pochi giorni dopo i colloqui esplorativi di Oslo e a poche ore dalla conclusione del vertice russo-americano, Volodymyr Zelensky ha mutato radicalmente la propria linea.

Il presidente ucraino ha annunciato la disponibilità ad accettare un congelamento immediato dell’attuale linea del fronte, rinunciando per ora al recupero manu militari dei territori contesi e preservando circa il 75% del territorio nazionale: “Dobbiamo congelare adesso. Questa è la vera via per chiudere la guerra”. Un passo indietro motivato dalla consapevolezza che l’alleato d’oltreoceano ha ridefinito le proprie priorità domestiche attorno alla sicurezza economica e alle forniture energetiche.

UCRAINA | Zelensky: "Pronti a congelare il conflitto lungo l'attuale linea del fronte e ad avviare negoziati". Il presidente ucraino in un'intervista: "Poi garanzie di sicurezza da parte degli Stati Uniti e dei paesi europei" #ANSAhttps://t.co/o46EY0ipN6 pic.twitter.com/J1BPcj41eo — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) October 21, 2026

In questo quadro di spietata realpolitik, il grande assente resta l’Unione Europea.

I vertici comunitari continuano a muoversi in una gabbia ideologica di sanzioni rigide e vincoli auto-imposti che deprimono la produzione industriale del continente. Le imprese europee continuano ad acquistare gas liquefatto a prezzi quadrupli rispetto al mercato interno americano, mentre Washington non esita a comprare direttamente gasolio e fertilizzanti da Mosca non appena i propri costi logistici rischiano di soffocare la domanda aggregata.

Senza flessibilità diplomatica né una visione incentrata sulla competitività reale, Bruxelles si ritrova esclusa dai tavoli in cui si decidono i prezzi dell’energia e la nuova architettura della sicurezza continentale.