Il diamante che salva il silicio: dai laboratori della Rice University la soluzione al surriscaldamento dei chip

In un mondo che corre verso l’intelligenza artificiale generativa, il 5G e radar sempre più sofisticati, ci siamo scontrati con un limite fisico piuttosto banale quanto ostinato: il calore. Più potenza chiediamo ai nostri processori, più questi tendono a trasformarsi in piccoli fornetti elettrici, accorciando la propria vita utile e dissipando energia preziosa.

Tuttavia, la soluzione potrebbe arrivare non da un nuovo metallo esotico, ma dal materiale più nobile e duro che conosciamo: il diamante. I ricercatori della Rice University hanno infatti messo a punto una tecnica di crescita “bottom-up” (dal basso verso l’alto) che permette di integrare strati di diamante direttamente nei circuiti, abbattendo la temperatura operativa di ben 23 gradi Celsius (41°F), il tutto senza bisogno di interventi meccanici. Il tutto è stato pubblicato in un paper scientifico su Applied Physics Letters.

Perché il diamante?

Il diamante è, tecnicamente parlando, il “campione del mondo” della gestione termica. Ha una conducibilità calorifica senza pari, ma ha sempre avuto un difetto non trascurabile: è terribilmente difficile da lavorare. Finora, l’approccio è stato “top-down”: si prendeva una lastra di diamante e si cercava di modellarla, un processo lento, costosissimo e spesso dannoso per il materiale stesso.

La svolta: coltivare il raffreddamento

Il team guidato da Xiang Zhang, professore di scienza dei materiali alla Rice, ha cambiato prospettiva. Invece di tagliare il diamante, lo “coltivano” esattamente dove serve. Il processo utilizza la deposizione chimica da vapore assistita da plasma a microonde (MWCVD). In parole povere:

Si crea uno “stencil” sulla superficie del chip tramite fotolitografia (la stessa tecnica usata per stampare i circuiti).

Si spargono dei “semi” di nanodiamante.

Si inserisce il tutto in un reattore dove il plasma rompe i gas carichi di carbonio.

Gli atomi di carbonio “piovono” sui semi, crescendo in uno strato solido e perfettamente sagomato.

I vantaggi pratici

Una riduzione di 23°C non è un dettaglio per nerd della termodinamica, ma un parametro economico e industriale fondamentale. Ecco perché:

Settore Impatto della tecnologia Data Center AI Minore spesa per il raffreddamento e maggiore stabilità dei calcoli. Hardware 5G Dispositivi più piccoli che non degradano le prestazioni sotto carico. Sistemi Radar Maggiore potenza di trasmissione senza rischi di fusione dei componenti. Longevità Ogni grado in meno prolunga significativamente la vita media di un semiconduttore.

Come sottolineato da Zhang, il calore è il nemico numero uno dell’elettronica. Riuscire a domarlo con un processo scalabile (il team ha già testato la tecnica su wafer da 2 pollici) significa sbloccare il potenziale di hardware che oggi deve essere “frenato” per non bruciare.

Quindi la fisica e la ricerca propongono una soluzione che, in futuro, potrebbe garantire un notevole avanzamento nell’efficienza dei sistemi di raffreddamente dei data center, con la prospettiva di risparmiare una notevole quantità d’energia e di superare uno dei maggiori colli di bottiglia alla diffusione dei data center.