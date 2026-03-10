Il declino industriale tedesco: 150.000 posti di lavoro a rischio nell’abisso della metallurgia

La macchina economica tedesca non sta semplicemente balbettando, , ma minaccia di fermarsi definitivamente con un sinistro scricchiolio. L’associazione dei datori di lavoro Gesamtmetall ha lanciato un avvertimento drammatico, , ma per nulla sorprendente: solo nell’anno in corso, fino a 150.000 posti di lavoro nell’industria metalmeccanica ed elettrotecnica tedesca potrebbero andare irrimediabilmente perduti. Non si tratta più di una normale flessione congiunturale, , ma del sintomo evidente di una profonda e strutturale deindustrializzazione. Come fa notare acutamente Oliver Zander, direttore generale di Gesamtmetall, il settore si trova semplicemente nella crisi più grave dalla fondazione della Repubblica Federale.

Ma cosa sta mettendo in ginocchio questo ex campione del mondo delle esportazioni? Le cause sono molteplici, , ma per gli osservatori attenti delle dinamiche macroeconomiche rappresentano il logico risultato delle politiche attuali. Una miscela decisamente tossica di shock dal lato dell’offerta e di un’esplosione dei costi imposta politicamente sta erodendo la base industriale del Paese a un ritmo impressionante.

Tra i principali fattori di criticità, spiccano:

Costi energetici fuori controllo: L’improvvisa perdita di fonti energetiche affidabili e a buon mercato ha ridotto drasticamente, e forse in modo permanente, la competitività internazionale dell’industria teutonica.

L’improvvisa perdita di fonti energetiche affidabili e a buon mercato ha ridotto drasticamente, e forse in modo permanente, la competitività internazionale dell’industria teutonica. Burocrazia soffocante: Con una leggera, , ma amara ironia, Zander ha sottolineato come la Germania proceda in modo molto più sistematico nella lotta alle epidemie animali, ma fallisca miseramente quando si tratta di smantellare norme amministrative paralizzanti. Ci sono semplicemente troppi burocrati, che alla fine devono essere mantenuti dalle entrate sempre più scarse dell’economia reale, pesando sui bilanci pubblici.

Con una leggera, , ma amara ironia, Zander ha sottolineato come la Germania proceda in modo molto più sistematico nella lotta alle epidemie animali, ma fallisca miseramente quando si tratta di smantellare norme amministrative paralizzanti. Pressione fiscale e contributiva insostenibile: Le elevate tasse sulle imprese e i continui aumenti dei contributi sociali riducono i margini al minimo, , ma soprattutto impediscono i tanto necessari investimenti per il futuro sul territorio nazionale.

Per comprendere la reale portata del problema, vale la pena dare un’occhiata ai crudi dati sull’occupazione forniti dall’associazione, che presentano un quadro preoccupante:

Periodo di riferimento Variazione dell’occupazione (Metalmeccanica ed Elettrotecnica) Valutazione dello stato Dal 2018 a oggi Perdita di 270.000 posti di lavoro Declino strutturale continuo Situazione attuale Sotto i 3,8 milioni di addetti Minimo storico dal 2015 Previsione per l’anno in corso Fino a 150.000 ulteriori esuberi Allarme rosso dalle associazioni

I nudi numeri illustrano la drammatica gravità della situazione. Da ormai due anni, il settore ristagna in una tenace recessione. Un temporaneo aumento degli ordini nell’ultimo trimestre del 2025 aveva offerto agli ottimisti un fragile appiglio, , ma questo si è rivelato rapidamente un’illusione ingannevole, seguito da un crollo precipitoso. Depurando i dati dalle commesse per gli armamenti finanziate dallo Stato – classici impulsi keynesiani veicolati però attraverso una spesa pubblica che non genera ritorni produttivi strutturali –, emerge il vero quadro clinico: il portafoglio ordini civile continua a languire. Il settore privato ha perso fiducia e, semplicemente, non investe più in Germania.

Purtroppo, questa tendenza già allarmante è destinata a peggiorare ulteriormente nel prossimo futuro. L’attuale indirizzo di politica energetica e la persistente rigidità dell’offerta di energia agiscono come una camicia di forza economica, che ora colpirà con tutta la sua forza la vera spina dorsale dell’economia tedesca: il settore automobilistico. L’industria dell’auto, storicamente intrecciata a doppio filo con l’ingegneria meccanica e l’elettrotecnica, si trova di fronte a una trasformazione epocale. Senza fonti di energia a basso costo e affidabili a sostenerla, questa transizione è tuttavia quasi impossibile da gestire sul suolo patrio.

Se i colossi dell’automobile iniziano a soffrire sotto il peso di costi di produzione elevati e di un calo della domanda globale, l’intera catena di fornitura, dalle acciaierie ai produttori di microchip, si prenderà inevitabilmente una grave polmonite. Questa reazione a catena non si limiterà al comparto manifatturiero. Un simile taglio di posti di lavoro sottrae massicciamente potere d’acquisto, deprime la domanda aggregata e trascinerà l’intero sistema macroeconomico in una pericolosa spirale ribassista. Senza un’inversione di rotta rapida, pragmatica e priva di paraocchi ideologici, una crisi strisciante si trasformerà molto presto in un esodo industriale irreversibile.