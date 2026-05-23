Il declino della RAF: i Red Arrows tagliano gli aerei per mancanza di motori

La Royal Air Force britannica si scontra con la dura realtà dei limiti di bilancio. I famosi Red Arrows, la pattuglia acrobatica del Regno Unito, sono stati costretti a ridurre il numero di aerei in volo. Non per una scelta strategica, ma per un problema molto più concreto e allarmante: i motori sono vecchi e mancano i pezzi di ricambio.

Mentre la nostra pattuglia nazionale, le Frecce Tricolori, continua a riempire i cieli con la sua storica formazione di nove aerei più il solista, gli inglesi dovranno abituarsi a vedere solo sette velivoli.

La classica formazione a “diamante” con nove jet sarà un lusso riservato a pochi eventi speciali, come il compleanno del Re il 20 giugno o le celebrazioni per i 250 anni dell’indipendenza degli Stati Uniti il 4 luglio. Per il resto del tempo, a partire dai prossimi show in Grecia, la flotta sarà ridotta.

Perché la RAF è a corto di aerei?

Il problema tecnico ha radici politiche ed economiche. La flotta di Hawk T1 ha all’attivo quasi 4.000 esibizioni, ma sente il peso degli anni. Nel 2021 il governo aveva deciso di allungare la vita utile di questi jet fino al 2030, senza però pianificare adeguatamente come mantenerli operativi.

Scarsità di componenti: I pezzi di ricambio critici, in primo luogo i motori, sono diventati quasi introvabili.

I pezzi di ricambio critici, in primo luogo i motori, sono diventati quasi introvabili. Rotazione obbligata: I tecnici sono costretti a montare e smontare i motori da un aereo all’altro, un po’ come si fa con i pezzi nella Formula 1, per garantire che almeno sette aerei possano decollare.

I tecnici sono costretti a montare e smontare i motori da un aereo all’altro, un po’ come si fa con i pezzi nella Formula 1, per garantire che almeno sette aerei possano decollare. Lotte interne: Il piano di investimenti per la difesa promesso dal governo di Sir Keir Starmer continua a slittare, bloccato da uno scontro sui conti tra il Ministero della Difesa (MoD) e il Tesoro.

Il Confronto

Caratteristica Red Arrows (Regno Unito) Frecce Tricolori (Italia) Formazione Standard 7 aerei (attualmente) 9 aerei + 1 solista Velivolo in uso Hawk T1 (a fine vita) MB-339 / M-345 (in nuova assegnazione) Stato Operativo Carenza di motori e ricambi Pienamente operativa

Le ricadute economiche: il caso Aeralis

Quando lo Stato frena la spesa, l’industria ne paga subito le conseguenze. Il ritardo negli investimenti militari non ha solo causato un danno di immagine alla RAF, ma ha colpito duramente l’economia reale, mentendo in dubbio la costruzione del nuovo addestratore che dovrebbe sostituire il vetusto Hawk.

Aeralis Ltd, l’azienda che era in corsa per costruire la nuova generazione di aerei per i Red Arrows, è finita in amministrazione controllata all’inizio di questo mese. L’azienda ha dichiarato chiaramente che i suoi problemi finanziari sono il risultato diretto dei ritardi nel piano di spesa della difesa e delle incertezze globali. Nel frattempo le Frecce Tricolori, per fare un esempio, non hanno questo problema, anzi stanno passando all’uso del Leonardo M-346, il nuovo addestratore dell’Aeronautica Militare che, fra l’altro, è un buon successo commerciale anche all’estero.

È un classico esempio di come la mancanza di spesa e pianificazione statale finisca per soffocare l’innovazione e far crollare le imprese private del settore, anche in un Paese che è stato all’origine dell’aeronautica militare e che fino a 45 anni fa poteva vantare di avere in linea dei bombardieri nucleari. Ora, mentre Starmer si gonfia il petto con l’opposizione alla Russia, la RAF fa fatica a mettere assieme una pattuglia acrobatica.