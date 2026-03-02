Il curioso paradosso cinese: perché un colosso del latte è il re dei “tech bond” in Cina

La Cina sta profondendo sforzi ciclopici per alimentare la crescita del proprio settore tecnologico attraverso un programma obbligazionario onshore mirato all’innovazione, ma il principale beneficiario di questa iniezione di liquidità si è rivelato inaspettato: il più grande produttore asiatico di latte.

Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., azienda cinese specializzata in prodotti lattiero-caseari, ha emesso quest’anno ben 45 miliardi di yuan (circa 6,5 miliardi di dollari) in obbligazioni per la tecnologia e l’innovazione un tipo di bond speciali che ha dei vantaggi dal punto di vista del rendimento. Un dato che eclissa le vendite di debito delle vere aziende tecnologiche, e che la rende di fatto il maggiore emittente in questo comparto. Un paradosso dal retrogusto ironico per un’economia che punta a sfidare gli Stati Uniti sull’Intelligenza Artificiale, ma che evidenzia alcune criticità strutturali nell’allocazione del capitale promossa da Pechino.

Perché un’azienda casearia domina i bond tecnologici?

La risposta risiede nelle pieghe della regolamentazione. L’emissione di obbligazioni attraverso il programma per la tecnologia e l’innovazione offre un vantaggio innegabile: le aziende devono superare molti meno ostacoli burocratici per ottenere l’approvazione. Questa corsia preferenziale ha reso il programma irresistibile per una vasta gamma di imprese, in maggioranza entità statali o colossi dei settori tradizionali (carbone, acciaio, utilities).

Nel caso specifico, Yili è autorizzata a emettere queste note poiché le autorità cinesi l’hanno etichettata come “impresa modello per l’innovazione tecnologica“, in virtù dei milioni di yuan spesi ogni anno in ricerca. Tuttavia, i prospetti informativi offrono pochissimi dettagli su come questi fondi supporteranno reali iniziative legate all’high-tech. Come può un’azienda casearia investire nell’High Tech?

I veri problemi del mercato obbligazionario cinese

Questa anomalia normativa porta alla luce una serie di distorsioni finanziarie tipiche di un approccio economico fortemente dirigista:

L’illusione del breve termine: Oltre la metà dei tech bond venduti quest’anno in Cina ha una scadenza pari o inferiore a un anno. Tutte le obbligazioni di Yili, ad esempio, scadono entro 90 giorni. Questo indica chiaramente che i fondi non vengono usati per la ricerca a lungo termine, ma per il rapido rifinanziamento del debito o per rimpinguare il capitale circolante.

La fuga delle vere Big Tech: Nonostante i finanziamenti agevolati, i veri giganti del tech cinese (Tencent, Alibaba, Kuaishou) disertano il programma. Preferiscono vendere obbligazioni in dollari, bond dim sum o rivolgersi al mercato azionario, lasciando campo libero a banche commerciali e industrie manifatturiere.

L'azzardo morale (Moral Hazard): I bond cinesi spesso godono di garanzie creditizie da parte di istituzioni finanziarie statali. Il rischio, come segnalato dalle agenzie di rating locali, è che i fondi vengano dirottati verso progetti tradizionali semplicemente "travestiti" da iniziative tecnologiche per godere dei tassi agevolati.

Il confronto impietoso con gli Stati Uniti

Le differenze nell’approccio all’innovazione tra le due superpotenze emergono plasticamente dalle scelte di finanziamento:

Caratteristica Modello Statunitense (es. Alphabet, Meta) Modello Cinese (es. Yili) Settore trainante Big Tech e Sviluppatori AI Aziende statali e settori tradizionali Orizzonte temporale Lungo / Lunghissimo (fino a 100 anni) Brevissimo (sotto i 90 giorni – 1 anno) Obiettivo reale Investimenti massicci in infrastrutture AI Finanziamento del capitale circolante

In sintesi, la politica industriale di Pechino sta immettendo grande liquidità nel sistema, ma fallisce nell’indirizzarla in modo efficiente. Se la supervisione sull’uso dei proventi non diventerà più rigorosa, il Dragone rischia di finanziare ottimi yogurt, ma di perdere la corsa globale all’innovazione, e questo nel caso più positivo. In quello più negativo potrebbe seguire la strada di un’illustra antenata italiana: la Parmalat.