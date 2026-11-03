Il crollo dell’Impero è vicino? Tether accumula 160 tonnellate d’oro e prepara l’arca tecnologica per sopravvivere al “buio” della civiltà occidentale

Stiamo andando verso la fine dell’Occidente?

Mentre i governi occidentali si avvitano tra debiti fuori controllo e censura digitale, il colosso delle criptovalute Tether si prepara ufficialmente al collasso del sistema. Al Plan ₿ Forum di Lugano, l’amministratore delegato Paolo Ardoino non ha presentato un semplice bilancio aziendale, ma un vero piano di sopravvivenza per la civiltà ispirato alla Fondazione di Isaac Asimov, costruito su 132 miliardi di dollari di titoli di Stato americani e su un tesoro in oro fisico degno di una banca centrale.

Non siamo più di fronte a un semplice emittente di dollari digitali per speculatori di borsa. Con oltre 730 milioni di utenti nel mondo e una crescita di 30 milioni di nuovi portafogli ogni trimestre, la società guidata dal manager italiano è diventata un attore geopolitico e macroeconomico di primo piano.

Un bilancio da Stato sovrano: il paradosso del debito dell’Impero

Prima di capire la filosofia di Ardoino, bisogna guardare i numeri certificati da BDO alla fine del terzo trimestre 2026. Tether siede su una montagna di liquidità che farebbe invidia a metà dei ministri delle Finanze europei, ma con una struttura patrimoniale che nasconde un’ironia di fondo difficile da ignorare.

Per finanziare l’infrastruttura che dovrebbe salvarci dal declino dell’Impero occidentale, Tether utilizza proprio la carta di debito emessa da quello stesso Impero. Ecco cosa c’è oggi nella cassaforte della società:

Attivo in riserva / Bilancio — Q3 2026

Titoli del Tesoro USA (T-Bills): 122,8 miliardi (132,4mld(132,4mld con i repo); 64% delle riserve; 17° detentore mondiale di debito USA.

122,8 miliardi (132,4mld(132,4mld con i repo); 64% delle riserve; 17° detentore mondiale di debito USA. Oro fisico: circa 146,5–161 tonnellate (19,08 mld $); 33° detentore sovrano al mondo (vicino alla Libia).

circa 146,5–161 tonnellate (19,08 mld $); 33° detentore sovrano al mondo (vicino alla Libia). Bitcoin: circa 150.000 BTC; detenuti direttamente nel bilancio aziendale.

circa 150.000 BTC; detenuti direttamente nel bilancio aziendale. Riserve in eccesso e Utili: 7,95 miliardi dicuscinetto;+1,5miliardidicuscinetto;+1,5miliardi di utile operativo netto in un solo trimestre.

Commentando quel miliardo e mezzo di profitti trimestrali, ottenuti con una struttura leggerissima, Ardoino ha usato una battuta che sintetizza bene il personaggio: “Non è molto, ma è un lavoro onesto”.

Le banche d’affari Jefferies e Société Générale hanno ormai classificato Tether come il più grande acquirente non sovrano di oro fisico sul pianeta, un ibrido tra una banca centrale e un fondo ETF. Nel secondo semestre del 2025 ha assorbito circa 26 tonnellate d’oro a trimestre, pari all’11-14% di tutti gli acquisti delle banche centrali mondiali.

Allo stesso tempo, nel 2025 è stato il settimo acquirente straniero di Treasury americani, superando Paesi come Germania, Corea del Sud e Arabia Saudita. Con la nuova legge statunitense (GENIUS Act), il Comitato consultivo del Tesoro USA (TBAC) stima che il settore delle stablecoin possa arrivare a 2.000 miliardi di dollari entro il 2028, assorbendo fino a 900 miliardi di debito americano a breve termine.

C’è però un rischio pratico per l’economia reale che lo stesso Tesoro USA teme: questi capitali rischiano di uscire dai depositi delle banche tradizionali, togliendo ossigeno al credito per famiglie e imprese, e un eventuale panico sul token costringerebbe a svendere titoli di Stato sul mercato.

La “Psicostoria” di Ardoino: Tether come la Fondazione di Asimov

La parte più politica del discorso di Lugano, intitolato “Tether: A Psychohistory Interpretation”, si è aperta con un video ambientato nell’anno 10.231. Il riferimento diretto è al matematico Hari Seldon, il protagonista del ciclo della Fondazione di Isaac Asimov che utilizza la “psicostoria” — un incrocio tra matematica, fisica, psicologia e storia — per calcolare l’inevitabile crollo dell’Impero Galattico.

Non potendo fermare la rovina di una civiltà convinta di essere eterna, Seldon crea un’istituzione ai confini del mondo conosciuto per preservare il sapere e ridurre i secoli di barbarie. Quindi trasferisce uomini di scienza e di filosofia, con il pretesto dell’Enciclopedia Galattica, sul pianeta Terminus, affiché il tempo dell’oscurità, destinato a durare 10 mila anni, si riduca solo a 1000. Ardoino ha calato questa visione nella crisi attuale dell’Occidente, spiegando perché ha scelto proprio Asimov:

“Gli imperi moriranno. Non puoi prevenire l’oscurità. L’oscurità arriverà… Ma con la tecnologia, con la matematica, essendo razionali, possiamo trovare modi per ridurre il dolore e ridurre l’oscurità.”

Qual è l’oscurità che vede il vertice di Tether? Non è un’astrazione letteraria, ma la deriva illiberale e tecnocratica che colpisce le nostre società: persone arrestate nel Regno Unito “per un meme” pubblicato sui social, la fine della libertà di parola, un’intelligenza artificiale “affittata al mese” dai giganti della Silicon Valley e multinazionali che costruiscono macchine “non per servire le persone, ma per sfruttarle”.

I sei livelli dell’indipendenza: dall’energia africana all’IA privata

Per evitare che i cittadini diventino sudditi digitali in caso di collasso sistemico, Tether sta investendo i suoi miliardi di utili in quello che Ardoino chiama “Independence Stack” (l’infrastruttura dell’indipendenza). Si tratta di una rete di tecnologie a codice aperto (open-source) progettata con un obiettivo preciso: “Se Tether muore domani, la nostra tecnologia deve sopravvivere”.

Il ragionamento parte dal basso, ovvero dall’economia materiale e dalle comunità locali:

“Vogliamo che le persone siano indipendenti. Vogliamo che le famiglie siano indipendenti. Vogliamo che le città, i paesi, le comunità siano indipendenti. Vogliamo che le nazioni siano indipendenti. Quindi l’indipendenza parte dal piccolo, non dal grande.”

Per resistere alla caduta del sistema centrale, Ardoino ha diviso i problemi complessi in sei livelli pratici:

Energia di base: “Senza energia non puoi avere l’IA. Senza comunicazioni non puoi avere l’IA”, ha ricordato Ardoino. Tether ha investito in una rete di 5.000 chioschi solari con batterie in Africa che servono 2 milioni di persone e danno lavoro a 30.000 donne, con l’obiettivo di arrivare a 100.000 chioschi in cinque anni (200 milioni di utenti). I cittadini africani pagano da 3 a 5 dollari al mese in USDT per ricaricare le batterie, su stipendi medi di 80-120 dollari.

“Senza energia non puoi avere l’IA. Senza comunicazioni non puoi avere l’IA”, ha ricordato Ardoino. Tether ha investito in una rete di con batterie in Africa che servono 2 milioni di persone e danno lavoro a 30.000 donne, con l’obiettivo di arrivare a in cinque anni (200 milioni di utenti). I cittadini africani pagano da 3 a 5 dollari al mese in USDT per ricaricare le batterie, su stipendi medi di 80-120 dollari. Mining di Bitcoin: Un sistema aperto per permettere a chiunque, dal piccolo operatore al grande impianto, di estrarre criptovaluta e proteggere la rete energetica.

Un sistema aperto per permettere a chiunque, dal piccolo operatore al grande impianto, di estrarre criptovaluta e proteggere la rete energetica. Comunicazioni senza server (Holepunch): Un protocollo diretto (peer-to-peer) che funziona senza server centrali. Include un’applicazione di messaggistica capace di funzionare via Bluetooth anche in aereo o senza rete telefonica, impossibile da spegnere per un governo.

Un protocollo diretto (peer-to-peer) che funziona senza server centrali. Include un’applicazione di messaggistica capace di funzionare via Bluetooth anche in aereo o senza rete telefonica, impossibile da spegnere per un governo. Finanza autonoma (WDK): Un kit di sviluppo per portafogli digitali non controllati da banche, pensato per un futuro popolato, secondo Ardoino, da 10 miliardi di esseri umani, 10 miliardi di robot e mille miliardi di agenti di intelligenza artificiale.

Un kit di sviluppo per portafogli digitali non controllati da banche, pensato per un futuro popolato, secondo Ardoino, da 10 miliardi di esseri umani, 10 miliardi di robot e mille miliardi di agenti di intelligenza artificiale. Intelligenza Artificiale locale (QVAC e modelli Psy): Strumenti per far girare l’IA direttamente sul proprio telefono o computer, senza passare dai server delle multinazionali. Tether ha già rilasciato Med Psy (un modello medico leggero che batte quello di Google occupando un settimo dello spazio), Translate Psy per 19 lingue africane, Vision Psy per la robotica e Transcribe Psy per trascrivere l’audio mantenendo i dati privati. “Tutto questo funziona già oggi”, ha assicurato il CEO.

Cosa succede quando scoppia la bolla del debito?

L’obiettivo dichiarato di Tether è esplicito: “Ci stiamo preparando per creare un futuro che valga la pena vivere, che avrà molta oscurità, ma anche se riduciamo l’oscurità del 10%, 20%, 30%, questo è il nostro obiettivo”.

Resta però il dato economico di fondo. Nel corso del 2026 la quantità di USDT in circolazione è rimasta ferma a circa 184 miliardi di dollari, e anche gli acquisti d’oro si sono stabilizzati. La macchina di Ardoino cresce solo quando il resto del mondo scappa dalle proprie valute locali e cerca dollari digitali offshore.

Hari Seldon, nei romanzi di Asimov, doveva attendere mille anni per vedere compiersi le sue equazioni matematiche. A Paolo Ardoino basterà molto meno: quando la bolla del debito legato all’intelligenza artificiale scoppierà e il Tesoro americano dovrà piazzare oltre 40.000 miliardi di dollari di debito pubblico in un mercato in crisi di liquidità, i Paesi emergenti e i risparmiatori torneranno a cercare una scialuppa di salvataggio. E in quel momento si capirà se l’arca di Tether sarà davvero indipendente o se resterà legata al destino del dollaro.