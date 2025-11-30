Economia
Il Costo della Vita 2025: La Mappa Mondiale (L’Italia è al 35° posto)
Vivere costa sempre di più? Dipende da dove. La nuova classifica 2025 mostra i Paesi più cari (Cayman, Svizzera) e quelli più economici (Pakistan, India). Scopri dove si posiziona l’Italia (spoiler: 35° posto).
Vivere costa, lo sappiamo tutti. Ma quanto costa, e dove costa di più? Una nuova analisi di Numbeo, il più grande database mondiale crowd-sourced (cioè con i prezzi caricati direttamente dalla gente) di prezzi, ci fornisce la mappa aggiornata del “Global Cost of Living Index 2025”.
Questo indice è particolarmente interessante perché utilizza New York City come punto di riferimento fisso (baseline = 100). In termini semplici, se un paese ha un indice di 80, significa che la vita (beni, servizi e affitti inclusi) costa il 20% in meno rispetto alla Grande Mela. Ecco l’infografica preparata da Visual Capitalist. L’infografica indica anche i tre paesi più e meno costosi per maxi area geografica:
I Paradisi (Costosi) e i Mercati Emergenti (Convenienti)
In cima alla classifica, con una certa (prevedibile) ironia, troviamo le Isole Cayman (94.3). Un hub finanziario offshore, turistico e immobiliare che, evidentemente, attira residenti facoltosi e fa schizzare i prezzi.
Seguono a ruota due “soliti noti” della ricchezza globale: la Svizzera (82.3) e Singapore (80.9). Non è una sorpresa: economie sviluppate, salari medi elevati e mercati immobiliari premium sono la ricetta per questo (costoso) successo.
L’Europa “ricca” non sta a guardare. Tra i primi 20 troviamo diverse nazioni del continente, come l’Islanda (75.2), l’Irlanda (57.0) e la Norvegia (56.8). Paesi che offrono standard di vita indubbiamente elevatissimi, ma che presentano ai loro cittadini il conto sotto forma di prezzi al consumo altrettanto elevati.
All’estremo opposto dello spettro, troviamo il Pakistan (11.3), la Libia (11.3) e l’Afghanistan (11.6) come le nazioni più convenienti. Gran parte dell’Asia meridionale, incluse India (12.8) e Bangladesh (13.0), mostra prezzi che sono circa un ottavo di quelli di New York.
Il rovescio della medaglia? Come spesso accade, un costo della vita così basso è direttamente correlato a salari medi molto bassi e a economie ancora in via di sviluppo, che tengono basso il costo del lavoro e dei servizi.
E l’Italia?
Il lettore italiano si chiederà dove ci posizioniamo. L’Italia si trova al 35° posto, con un indice di 41.1.
Siamo significativamente più economici degli hub europei come la Germania (47.6), la Francia (46.0) e il Regno Unito (50.6). Tuttavia, risultiamo più costosi rispetto ai nostri vicini mediterranei come la Spagna (37.7) e il Portogallo (36.8). Un posizionamento che riflette le nostre complessità economiche: non abbastanza “ricchi” da essere ai vertici dei costi, ma nemmeno così “dinamici” da risultare tra i più convenienti d’Europa.
La Classifica: I Primi 50 Paesi
Ecco la tabella dettagliata con i primi 50 paesi classificati secondo il Cost of Living & Rent Index (Base NYC = 100).
|Rank
|Paese
|Indice Costo Vita & Affitti
|1
|🇰🇾 Isole Cayman
|94.3
|2
|🇨🇭 Svizzera
|82.3
|3
|🇸🇬 Singapore
|80.9
|4
|🇮🇸 Islanda
|75.2
|5
|🇧🇸 Bahamas
|68.7
|6
|🇭🇰 Hong Kong SAR
|65.6
|7
|🇬🇬 Guernsey
|62.5
|8
|🇱🇺 Lussemburgo
|62.4
|9
|🇮🇪 Irlanda
|57.0
|10
|🇳🇴 Norvegia
|56.8
|11
|🇳🇱 Paesi Bassi
|54.7
|12
|🇺🇸 Stati Uniti
|54.6
|13
|🇩🇰 Danimarca
|54.3
|14
|🇮🇲 Isola di Man
|52.5
|15
|🇮🇱 Israele
|51.8
|16
|🇵🇬 Papua Nuova Guinea
|51.6
|17
|🇬🇧 Regno Unito
|50.6
|18
|🇦🇺 Australia
|49.5
|19
|🇦🇹 Austria
|49.1
|20
|🇦🇪 Emirati Arabi Uniti
|48.7
|21
|🇨🇦 Canada
|48.1
|22
|🇩🇪 Germania
|47.6
|23
|🇫🇷 Francia
|46.0
|24
|🇧🇪 Belgio
|45.9
|25
|🇫🇮 Finlandia
|45.6
|26
|🇸🇪 Svezia
|44.9
|27
|🇳🇿 Nuova Zelanda
|44.9
|28
|🇲🇴 Macao SAR
|44.0
|29
|🇰🇷 Corea del Sud
|42.9
|30
|🇨🇾 Cipro
|42.8
|31
|🇵🇷 Porto Rico
|42.7
|32
|🇶🇦 Qatar
|42.7
|33
|🇲🇹 Malta
|41.7
|34
|🇮🇹 Italia
|41.1
|35
|🇪🇪 Estonia
|38.5
|36
|🇨🇩 DRC
|37.9
|37
|🇪🇸 Spagna
|37.7
|38
|🇸🇮 Slovenia
|37.6
|39
|🇵🇹 Portogallo
|36.8
|40
|🇨🇷 Costa Rica
|36.6
|41
|🇲🇻 Maldive
|36.1
|42
|🇨🇿 Repubblica Ceca
|35.9
|43
|🇯🇲 Giamaica
|35.6
|44
|🇧🇭 Bahrein
|35.2
|45
|🇺🇾 Uruguay
|35.2
|46
|🇬🇾 Guyana
|35.1
|47
|🇭🇷 Croazia
|35.0
|48
|🇵🇦 Panama
|34.6
|49
|🇬🇷 Grecia
|34.4
|50
|🇯🇵 Giappone
|34.3
… e quelli meno costosi:
Qui le ultime poszioni, dalla 100 in poi, cioè i paesi dove la vita costa meno:
|Posizione
|Paese
|Indice Costo Vita e Affitti
|101
|🇻🇪 Venezuela
|22.8
|102
|🇰🇭 Cambogia
|22.6
|103
|🇲🇰 Macedonia del Nord
|22.4
|104
|🇬🇭 Ghana
|22.1
|105
|🇳🇮 Nicaragua
|22.0
|106
|🇲🇾 Malesia
|21.5
|107
|🇷🇼 Ruanda
|21.4
|108
|🇵🇪 Perù
|21.4
|109
|🇨🇳 Cina
|21.2
|110
|🇱🇰 Sri Lanka
|21.1
|111
|🇦🇿 Azerbaigian
|20.7
|112
|🇲🇦 Marocco
|20.5
|113
|🇪🇨 Ecuador
|20.1
|114
|🇨🇴 Colombia
|19.9
|115
|🇵🇭 Filippine
|19.8
|116
|🇧🇷 Brasile
|19.7
|117
|🇰🇪 Kenya
|19.6
|118
|🇰🇿 Kazakistan
|19.6
|119
|🇰🇬 Kirghizistan
|19.4
|120
|🇺🇿 Uzbekistan
|19.4
|121
|🇻🇳 Vietnam
|18.8
|122
|🇽🇰 Kosovo
|18.8
|123
|🇹🇯 Tagikistan
|18.6
|124
|🇧🇾 Bielorussia
|18.4
|125
|🇮🇶 Iraq
|18.3
|126
|🇺🇦 Ucraina
|18.2
|127
|🇺🇬 Uganda
|18.1
|128
|🇧🇴 Bolivia
|18.1
|129
|🇹🇳 Tunisia
|17.8
|130
|🇮🇩 Indonesia
|17.6
|131
|🇹🇿 Tanzania
|17.1
|132
|🇩🇿 Algeria
|16.7
|133
|🇵🇾 Paraguay
|16.6
|134
|🇮🇷 Iran
|16.2
|135
|🇲🇬 Madagascar
|15.4
|136
|🇸🇾 Siria
|15.0
|137
|🇳🇵 Nepal
|14.2
|138
|🇧🇩 Bangladesh
|13.0
|139
|🇪🇬 Egitto
|12.8
|140
|🇮🇳 India
|12.8
|141
|🇦🇫 Afghanistan
|11.6
|142
|🇱🇾 Libia
|11.3
|143
|🇵🇰 Pakistan
|11.3
