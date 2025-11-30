Il Costo della Vita 2025: La Mappa Mondiale (L’Italia è al 35° posto)

Vivere costa, lo sappiamo tutti. Ma quanto costa, e dove costa di più? Una nuova analisi di Numbeo, il più grande database mondiale crowd-sourced (cioè con i prezzi caricati direttamente dalla gente) di prezzi, ci fornisce la mappa aggiornata del “Global Cost of Living Index 2025”.

Questo indice è particolarmente interessante perché utilizza New York City come punto di riferimento fisso (baseline = 100). In termini semplici, se un paese ha un indice di 80, significa che la vita (beni, servizi e affitti inclusi) costa il 20% in meno rispetto alla Grande Mela. Ecco l’infografica preparata da Visual Capitalist. L’infografica indica anche i tre paesi più e meno costosi per maxi area geografica:

I Paradisi (Costosi) e i Mercati Emergenti (Convenienti)

In cima alla classifica, con una certa (prevedibile) ironia, troviamo le Isole Cayman (94.3). Un hub finanziario offshore, turistico e immobiliare che, evidentemente, attira residenti facoltosi e fa schizzare i prezzi.

Seguono a ruota due “soliti noti” della ricchezza globale: la Svizzera (82.3) e Singapore (80.9). Non è una sorpresa: economie sviluppate, salari medi elevati e mercati immobiliari premium sono la ricetta per questo (costoso) successo.

L’Europa “ricca” non sta a guardare. Tra i primi 20 troviamo diverse nazioni del continente, come l’Islanda (75.2), l’Irlanda (57.0) e la Norvegia (56.8). Paesi che offrono standard di vita indubbiamente elevatissimi, ma che presentano ai loro cittadini il conto sotto forma di prezzi al consumo altrettanto elevati.

All’estremo opposto dello spettro, troviamo il Pakistan (11.3), la Libia (11.3) e l’Afghanistan (11.6) come le nazioni più convenienti. Gran parte dell’Asia meridionale, incluse India (12.8) e Bangladesh (13.0), mostra prezzi che sono circa un ottavo di quelli di New York.

Il rovescio della medaglia? Come spesso accade, un costo della vita così basso è direttamente correlato a salari medi molto bassi e a economie ancora in via di sviluppo, che tengono basso il costo del lavoro e dei servizi.

E l’Italia?

Il lettore italiano si chiederà dove ci posizioniamo. L’Italia si trova al 35° posto, con un indice di 41.1.

Siamo significativamente più economici degli hub europei come la Germania (47.6), la Francia (46.0) e il Regno Unito (50.6). Tuttavia, risultiamo più costosi rispetto ai nostri vicini mediterranei come la Spagna (37.7) e il Portogallo (36.8). Un posizionamento che riflette le nostre complessità economiche: non abbastanza “ricchi” da essere ai vertici dei costi, ma nemmeno così “dinamici” da risultare tra i più convenienti d’Europa.

La Classifica: I Primi 50 Paesi

Ecco la tabella dettagliata con i primi 50 paesi classificati secondo il Cost of Living & Rent Index (Base NYC = 100).

Rank Paese Indice Costo Vita & Affitti 1 🇰🇾 Isole Cayman 94.3 2 🇨🇭 Svizzera 82.3 3 🇸🇬 Singapore 80.9 4 🇮🇸 Islanda 75.2 5 🇧🇸 Bahamas 68.7 6 🇭🇰 Hong Kong SAR 65.6 7 🇬🇬 Guernsey 62.5 8 🇱🇺 Lussemburgo 62.4 9 🇮🇪 Irlanda 57.0 10 🇳🇴 Norvegia 56.8 11 🇳🇱 Paesi Bassi 54.7 12 🇺🇸 Stati Uniti 54.6 13 🇩🇰 Danimarca 54.3 14 🇮🇲 Isola di Man 52.5 15 🇮🇱 Israele 51.8 16 🇵🇬 Papua Nuova Guinea 51.6 17 🇬🇧 Regno Unito 50.6 18 🇦🇺 Australia 49.5 19 🇦🇹 Austria 49.1 20 🇦🇪 Emirati Arabi Uniti 48.7 21 🇨🇦 Canada 48.1 22 🇩🇪 Germania 47.6 23 🇫🇷 Francia 46.0 24 🇧🇪 Belgio 45.9 25 🇫🇮 Finlandia 45.6 26 🇸🇪 Svezia 44.9 27 🇳🇿 Nuova Zelanda 44.9 28 🇲🇴 Macao SAR 44.0 29 🇰🇷 Corea del Sud 42.9 30 🇨🇾 Cipro 42.8 31 🇵🇷 Porto Rico 42.7 32 🇶🇦 Qatar 42.7 33 🇲🇹 Malta 41.7 34 🇮🇹 Italia 41.1 35 🇪🇪 Estonia 38.5 36 🇨🇩 DRC 37.9 37 🇪🇸 Spagna 37.7 38 🇸🇮 Slovenia 37.6 39 🇵🇹 Portogallo 36.8 40 🇨🇷 Costa Rica 36.6 41 🇲🇻 Maldive 36.1 42 🇨🇿 Repubblica Ceca 35.9 43 🇯🇲 Giamaica 35.6 44 🇧🇭 Bahrein 35.2 45 🇺🇾 Uruguay 35.2 46 🇬🇾 Guyana 35.1 47 🇭🇷 Croazia 35.0 48 🇵🇦 Panama 34.6 49 🇬🇷 Grecia 34.4 50 🇯🇵 Giappone 34.3

… e quelli meno costosi:

Qui le ultime poszioni, dalla 100 in poi, cioè i paesi dove la vita costa meno:

Posizione Paese Indice Costo Vita e Affitti 101 🇻🇪 Venezuela 22.8 102 🇰🇭 Cambogia 22.6 103 🇲🇰 Macedonia del Nord 22.4 104 🇬🇭 Ghana 22.1 105 🇳🇮 Nicaragua 22.0 106 🇲🇾 Malesia 21.5 107 🇷🇼 Ruanda 21.4 108 🇵🇪 Perù 21.4 109 🇨🇳 Cina 21.2 110 🇱🇰 Sri Lanka 21.1 111 🇦🇿 Azerbaigian 20.7 112 🇲🇦 Marocco 20.5 113 🇪🇨 Ecuador 20.1 114 🇨🇴 Colombia 19.9 115 🇵🇭 Filippine 19.8 116 🇧🇷 Brasile 19.7 117 🇰🇪 Kenya 19.6 118 🇰🇿 Kazakistan 19.6 119 🇰🇬 Kirghizistan 19.4 120 🇺🇿 Uzbekistan 19.4 121 🇻🇳 Vietnam 18.8 122 🇽🇰 Kosovo 18.8 123 🇹🇯 Tagikistan 18.6 124 🇧🇾 Bielorussia 18.4 125 🇮🇶 Iraq 18.3 126 🇺🇦 Ucraina 18.2 127 🇺🇬 Uganda 18.1 128 🇧🇴 Bolivia 18.1 129 🇹🇳 Tunisia 17.8 130 🇮🇩 Indonesia 17.6 131 🇹🇿 Tanzania 17.1 132 🇩🇿 Algeria 16.7 133 🇵🇾 Paraguay 16.6 134 🇮🇷 Iran 16.2 135 🇲🇬 Madagascar 15.4 136 🇸🇾 Siria 15.0 137 🇳🇵 Nepal 14.2 138 🇧🇩 Bangladesh 13.0 139 🇪🇬 Egitto 12.8 140 🇮🇳 India 12.8 141 🇦🇫 Afghanistan 11.6 142 🇱🇾 Libia 11.3 143 🇵🇰 Pakistan 11.3