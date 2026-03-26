Il colosso cinese COSCO torna nel Golfo Persico: la geopolitica dei trasporti tra “pedaggi” iraniani e truppe USA

COSCO Shipping Lines, la più grande compagnia di navigazione cinese, ha ripreso ufficialmente i servizi di prenotazione per le spedizioni di container dall’Estremo Oriente verso diverse destinazioni chiave del Medio Oriente, mentre gli Stati Uniti e l’Iran sono attualmente impegnati in negoziati di cessate il fuoco, nonostante le dichiarazioni di Teheran secondo cui l’esercito statunitense starebbe “ negoziando con se stesso ”.

COSCO ha ripristinato le prenotazioni per container standard di merci generiche verso Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Qatar, Kuwait e Iraq dopo aver dichiarato all’Organizzazione marittima internazionale (IMO) che alle “navi non ostili” provenienti da paesi che non partecipano o non sostengono l’aggressione contro l’Iran sarebbe stato concesso il passaggio sicuro attraverso lo Stretto di Hormuz. Tutte e sei le nazioni elencate nell’avviso di COSCO hanno già subito attacchi missilistici e con droni iraniani mirati alle infrastrutture energetiche e alle strutture critiche.

Tre settimane fa, COSCO ha sospeso tutte le nuove prenotazioni e ha ordinato alle navi già presenti nel Golfo di cercare “acque sicure” dopo che l’Iran aveva di fatto chiuso lo Stretto di Hormuz alla maggior parte del traffico. La mossa della compagnia riflette la crescente fiducia nei negoziati di cessate il fuoco in corso e in un piano di pace in 15 punti che, secondo quanto riferito, sarebbe stato inviato a Teheran dall’amministrazione statunitense. Tuttavia, la COSCO ha avvertito che tutte le prenotazioni e i trasporti effettivi rimangono soggetti a modifiche senza preavviso a causa della situazione regionale altamente instabile.

In precedenza, erano emerse notizie secondo cui l’Iran avrebbe iniziato a imporre una “ tassa di transito ” di 2 milioni di dollari su alcune petroliere e navi commerciali che attraversano lo Stretto di Hormuz, trasformando di fatto la via navigabile strategica in una zona a pedaggio privata. La tassa ad hoc è distinta dalle tariffe ufficiali del Canale di Suez. I funzionari iraniani giustificano le tariffe come “costo della guerra” o tassa di sicurezza, gestendo di fatto un racket di protezione per il passaggio. La mossa ha portato a un aumento dei premi assicurativi contro il rischio di guerra, con una Very Large Crude Carrier (VLCC) che potrebbe pagare da 3,6 a 6 milioni di dollari in più di assicurazione oltre al pedaggio di transito di 2 milioni di dollari, causando un drastico aumento dei costi energetici globali.

Non è chiaro se l’attuale tregua durerà. Gli Stati Uniti stanno attualmente conducendo un significativo potenziamento militare in Medio Oriente, anche se il presidente Donald Trump afferma pubblicamente che i negoziati di pace con l’Iran sono in corso. Gli Stati Uniti hanno inviato fra gli 8.000e i 10.000 militari in Medio Oriente, con un livello totale di truppe statunitensi nell’area del Comando Centrale che dovrebbe raggiungere circa 50.000 unità una volta che queste unità saranno arrivate.