Il “Cluster” nucleare di Rosatom in Uzbekistan: mossa strategica o fuga in avanti?

Anche nel settore nucleare russo ci sono delle difficoltà, che la società di stato del settore sta cercando di superare. Desiderosa di contrastare la percezione sempre più diffusa di inaffidabilità dovuta alle difficoltà finanziarie, Rosatom, l’agenzia nucleare russa, sta cercando di raddoppiare le sue promesse di costruzione per potenziare la capacità nucleare dell’Uzbekistan.

Invece di limitarsi a costruire reattori, Rosatom sta ora proponendo di creare un “cluster nucleare” , cioè un pacchetto di soluzioni, in Uzbekistan. Secondo quanto riferito, il capo di Rosatom Alexei Likhachev ha fatto l’offerta durante un incontro privato con il presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev il 27 gennaio a Tashkent. Il cluster proposto “includerebbe non solo l’energia nucleare, ma anche la medicina nucleare, le competenze radiologiche a beneficio dell’agricoltura, della sanità e della scienza dei materiali”, ha detto Likhachev.

Secondo quanto riferito, la principale entità russa di ricerca e sviluppo nel settore nucleare, l’Istituto Kurchatov, cuore dello sviluppo nucleare russo, sarebbe coinvolta nella costruzione del cluster, che comporterebbe la realizzazione di infrastrutture sociali in grado di ospitare 30.000 persone. Il costo stimato dell’espansione del piano originale di Rosatom non è stato immediatamente reso noto. Lo scorso settembre Rosatom ha accettato di costruire due reattori nucleari su larga scala e due modelli più piccoli, in grado di generare complessivamente oltre 2,1 gigawatt.

Una dichiarazione rilasciata dall’ufficio di Mirziyoyev non ha menzionato l’offerta di Likhachev relativa al polo e ha fornito solo una vaga valutazione delle discussioni, suggerendo che sono stati compiuti pochi progressi nel promuovere la cooperazione nel settore dell’energia nucleare. “Particolare attenzione è stata prestata anche allo sviluppo della cooperazione nell’applicazione delle tecnologie nucleari in agricoltura e medicina, alla formazione di personale qualificato nel settore, allo sviluppo della scienza e all’attuazione di progetti sociali”, ha osservato la dichiarazione presidenziale.

Un’aura di scetticismo sembrava offuscare l’incontro tra Mirziyoyev e Likhachev. Le autorità uzbeke hanno rinviato il getto di calcestruzzo per le fondamenta del primo reattore Rosatom su piccola scala nella regione di Jizzakh, citando la mancanza di autorizzazioni da parte delle agenzie di regolamentazione statali. Tuttavia, i resoconti dei media uzbeki indicavano anche che alcuni dettagli finanziari relativi all’accordo con Rosatom dovevano ancora essere definiti. La dichiarazione di Mirziyoyev del 27 gennaio ha anche sottolineato che “il lavoro di progettazione del primo reattore continua”. L’obiettivo iniziale era quello di rendere operativo il primo reattore nel 2029.

L’Uzbekistan non è l’unico Stato dell’Asia centrale in cui Rosatom sta affrontando crescenti preoccupazioni circa la sua capacità di portare avanti i progetti di energia nucleare. Il Kazakistan, che ha anch’esso stipulato un contratto con Rosatom per la costruzione della prima centrale nucleare del Paese, alla fine del 2025 ha cercato di cautelarsi, firmando un accordo con gli Stati Uniti per condurre lavori esplorativi per l’installazione di piccoli reattori nucleari modulari nel Paese. L’Asia centrale, per quanto ancora legata a Mosca, cerca comunque di muoversi con una propria autonomiam equilibrando i legami operativi con la Russia a operazioni simili con USA e talvolta con la Cina. Comunque Rosatom resta un leader di livello mondiale nello sviluppo nucleare, e questo non può essere ignorato.