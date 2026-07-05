Il circuito biologico del sonno profondo: come il cervello ripara i muscoli e brucia i grassi

Dormire bene non serve solo a svegliarsi riposati. Una ricerca dell’Università della California – Berkeley, pubblicata sulla rivista Cell, ha individuato il circuito nervoso che collega il sonno profondo alla produzione dell’ormone della crescita. Questa scoperta svela il meccanismo biologico con cui il corpo ripara i muscoli, controlla il metabolismo e protegge il cervello.

I ricercatori hanno scoperto quanto segue : hanno trovato un meccanismo di “autocontrollo” (quello che gli scienziati chiamano feedback negativo) che nessuno conosceva prima.

Quando l’ormone della crescita viene rilasciato nel sangue mentre dormiamo, una parte di quest’ormone “risale” al cervello e va a stimolare un’area specifica chiamata locus coeruleus, che è il nostro centro della vigilanza e dell’attenzione.

Stimolando quest’area, l’ormone della crescita inizia a renderci più reattivi e, alla fine, favorisce il risveglio.

Quindi l’ormone della crescita non serve solo a riparare i muscoli e le ossa mentre riposiamo. Agisce anche come una sorta di “sveglia biologica”: una volta che ha fatto il suo lavoro durante il sonno, aiuta il cervello a svegliarsi, impedendoci di cadere in un sonno eterno e profondo. È un perfetto circuito di equilibrio che regola da solo i tempi del dormire e dello svegliarsi!

La funzione del sonno secondo la ricerca

Il sonno agisce come un vero e proprio centro di controllo ormonale. Lo studio dimostra che la liberazione dell’ormone della crescita aumenta sia nella fase NREM (sonno profondo senza movimenti oculari rapidi) sia nella fase REM (la fase dei sogni). I meccanismi biologici sono due e cambiano a seconda del momento:

Durante il sonno REM: si attiva una forte spinta dovuta ai neuroni GHRH, che stimolano l’ormone, bilanciata dall’azione dei neuroni della somatostatina (SST), che frena l’eccesso.

si attiva una forte spinta dovuta ai neuroni GHRH, che stimolano l’ormone, bilanciata dall’azione dei neuroni della somatostatina (SST), che frena l’eccesso. Durante il sonno NREM: l’ormone aumenta grazie a un calo naturale della somatostatina e a una moderata attività del GHRH.

Poiché i topi e gli esseri umani passano la maggior parte della notte nella fase NREM, è proprio in questo periodo che avviene la secrezione maggiore di ormone della crescita. Il sonno, quindi, imposta le condizioni biologiche ideali affinché le cellule cerebrali diano il via ai processi di riparazione.

Un sistema in perfetto equilibrio

Gli scienziati guidati da Xinlu Ding e Daniel Silverman hanno scoperto che la relazione tra sonno e ormoni è a doppia via. L’ormone della crescita entra nel sangue e agisce sul locus coeruleus, un’area del tronco encefalico legata all’attenzione e alla veglia.

Quando l’ormone della crescita sale troppo, stimola questa zona e spinge il cervello a svegliarsi. Se dormiamo troppo poco, l’ormone cala. Se l’ormone è troppo alto, il cervello viene spinto verso la veglia. Questo equilibrio regola la nostra vita quotidiana e il riposo.

Perché questa scoperta è importante per l’essere umano

Comprendere questo circuito biologico è fondamentale per la salute quotidiana. Quando il sonno viene interrotto in modo cronico, questo circuito si guasta. La mancanza di sonno blocca il rilascio ottimale dell’ormone della crescita, impedendo al corpo di funzionare correttamente.

Le ricadute pratiche sulla salute umana si dividono in tre aree principali:

Riparazione muscolare e ossea: Senza un sonno profondo adeguato, il corpo non riesce a riparare i micro-danni ai muscoli causati dall’attività fisic a e fatica a rinnovare i tessuti ossei.

Senza un sonno profondo adeguato, a e fatica a rinnovare i tessuti ossei. Gestione dei grassi e dello zucchero: L’ormone della crescita stimola la lipolisi (la distruzione dei grassi) e regola lo zucchero nel sangue. Un sonno di cattiva qualità aumenta il rischio biologico di obesità e diabete.

L’ormone della crescita stimola la lipolisi (la distruzione dei grassi) e regola lo zucchero nel sangue. Un sonno di cattiva qualità aumenta il rischio biologico di obesità e diabete. Protezione del cervello: Il malfunzionamento del locus coeruleus è legato a disturbi dell’attenzione e a malattie come l’Alzheimer e il Parkinson. Proteggere questo circuito tramite il sonno aiuta a mantenere il cervello pulito e attivo, riducendo i rischi di degenerazione cognitiva nel lungo periodo.

Quindi abbiamo finalmente capito come funziona la “Sveglia” del nostro corpo, e soprattutto che l’interazione fra ciclo sonno, ormone della crescita e riparazione osseo-muscolare. Se vogliamo essere sani, doppiamo dormire.