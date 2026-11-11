Il canto del cigno dell’Italia libera: quando nel 1991 eravamo la quarta potenza mondiale, a un passo dal baratro di Maastricht

Ho ritrovato un vecchio articolo de Scenari Economici, di uno dei nostri migliori amici, e mi è tornato un ricordo, oltre al pensiero che son troppo vecchio. Il 16 maggio 1991 il Corriere della Sera apriva con un titolo che oggi suona come un doloroso paradosso storico: «Italia quarta potenza». In quel preciso momento, il nostro Paese superava la Francia e il Regno Unito, posizionandosi dietro soltanto a Stati Uniti, Giappone e Germania, ma si trattava dell’ultimo bagliore di una nazione libera prima della grande resa economica.

Mentre i giornali celebravano il sorpasso, infatti, la classe dirigente stava già preparando le carte per rinchiudere quella straordinaria vitalità industriale dentro i parametri rigidi del Trattato di Maastricht, firmato appena nove mesi dopo, il 7 febbraio 1992.

L’euforia di De Michelis e il gigante dai piedi d’argilla

Davanti a una platea di cento manager delle più grandi multinazionali riuniti da Business International, l’allora ministro degli Esteri Gianni De Michelis parlava con un entusiasmo travolgente. I numeri gli davano apparentemente ragione, certificando un’economia in fortissima espansione.

«Può darsi che questi dati siano parziali, ma qui c’è scritto che il Pil dell’Italia è nel 1991 di 1.268 miliardi di dollari e quello della Francia di 1.209 miliardi. L’Inghilterra ormai è indietro in modo irreversibile».

De Michelis non si limitava a festeggiare i dati sul Prodotto interno lordo, ma attaccava duramente chiunque osasse sollevare dubbi sul percorso di unificazione monetaria europea che si stava delineando in quei mesi.

«Ora basta con gli euroscemi e gli sfascisti che fanno solo allarmismo. […] L’Italia è un Paese, pur con tutti i suoi problemi, forte e ricco. Siamo la quarta potenza economica del mondo, davanti alla Francia e all’Inghilterra. Nessuno, in Europa, potrà imporci alcunché. E se qualcuno salterà sarà il presidente della Bundesbank Poehl e non l’Italia dalla serie A».

Con il senno di poi, queste parole suscitano un sorriso amaro. Karl Otto Pöhl lasciò davvero la guida della banca centrale tedesca poco dopo, ma a saltare fu soprattutto il modello di sviluppo italiano, schiacciato proprio da quelle regole europee che il ministro riteneva innocue. Come tutto quello che fu vincolo esterno, anche questo si rivelò devastante.

Paese (Dati Business International 1991) PIL Nominale (Miliardi di $) Posizione Europea Condizione Strutturale nel 1991 Germania Primato europeo 1° posto Appesantita dai costi della riunificazione Italia 1.268 2° posto (4° mondiale) Forte manifattura, ma alto debito pubblico Francia 1.209 3° posto Superata dall’industria italiana Regno Unito Inferiore a 1.200 4° posto Stagnazione e incertezza politica

L’avvertimento di Ciampi e la trappola della Lira

Nella stessa pagina del quotidiano milanese emergeva già il germe di ciò che avrebbe distrutto quel miracolo economico. Il presidente del Consiglio Giulio Andreotti predicava «fiducia costruttiva» e prometteva di fare cassa rapidamente attraverso le privatizzazioni, ma il governatore della Banca d’Italia Carlo Azeglio Ciampi dettava già l’agenda del rigore.

Ciampi chiedeva «due anni di impegno straordinario per abbassare l’inflazione e ridurre il deficit», inaugurando quella stagione di tassi d’interesse altissimi e cambi fissi che avrebbe strangolato il bilancio statale.

Per difendere una parità valutaria insostenibile dentro il Sistema monetario europeo (Sme), la Banca d’Italia bruciò decine di migliaia di miliardi di lire di riserve nell’estate del 1992, in una difesa tanto ostinata quanto assurda contro la speculazione finanziaria internazionale. Quando la Lira fu finalmente lasciata fluttuare nel settembre 1992, le nostre esportazioni tornarono a volare, dimostrando che il problema non era la capacità produttiva delle nostre fabbriche, ma la gabbia valutaria in cui ci eravamo infilati volontariamente.

Lo smantellamento dell’industria di Stato

Per rispettare i vincoli decisi a tavolino con Guido Carli e lo stesso De Michelis, l’Italia scelse negli anni successivi la via più autolesionista: la svendita del patrimonio pubblico e la compressione dei salari reali.

Le conseguenze pratiche di quella svolta hanno cambiato per sempre la vita delle famiglie e delle imprese italiane:

Privatizzazioni devastanti: Gioielli industriali, banche e monopoli naturali riuniti nell’Iri e nell’Eni furono ceduti in fretta, spesso a prezzi di saldo, privando il Paese di una politica industriale strategica nelle telecomunicazioni, nella chimica e nella siderurgia.

Avanzo primario permanente: Dal 1992 in poi, lo Stato ha iniziato a sottrarre ai cittadini con le tasse più di quanto restituisse in servizi e investimenti, spegnendo il motore dei consumi interni per pagare gli interessi sul debito.

Perdita della leva monetaria: Rinunciando alla propria moneta per entrare nell’euro, l’Italia ha perso la possibilità di svalutare per difendere i propri prodotti sui mercati esteri, scaricando tutto il peso della competitività sul taglio del costo del lavoro.

La malinconia di ciò che avremmo potuto essere

Rileggere oggi quelle colonne del Corriere della Sera lascia un senso profondo di rimpianto per un’occasione storica gettata al vento per colpa di tutti: di una classe politica miope, di un’élite tecnica innamorata dei vincoli esterni e di un’opinione pubblica che credette alla favola dell’Europa salvifica.

Quell’Italia del maggio 1991 aveva difetti enormi, dal debito pubblico all’inefficienza di parte dell’apparato statale, ma possedeva un tessuto di piccole, medie e grandi imprese capace di guardare negli occhi chiunque nel mondo. Eravamo una vera potenza industriale, libera di decidere il proprio destino economico.

Quel sorpasso sulla Francia non fu l’inizio di un nuovo secolo di benessere, ma il canto del cigno di una nazione sovrana che, proprio nel momento della sua massima forza, decise di firmare la propria resa incondizionata.

Oggi basta che il governatore della BCE dica che “Non siamo qui per ridurre lo Spread” e saltiamo per aria. Non servono neanche più le minacce.