Il “buco” di Kharg: quando il blocco navale USA diventa un disastro ecologico

L’isola di Kharg non è un posto qualunque: è il cuore pulsante dell’export petrolifero iraniano, il punto da cui transita quasi il 90% del greggio di Teheran. Oggi, però, quel cuore sembra avere un’aritmia visibile dallo spazio. I satelliti Copernicus Sentinel hanno fotografato una macchia grigiastra che si estende per circa 45 chilometri quadrati nelle acque del Golfo.

Non è solo una questione di inquinamento; è il segnale plastico di un sistema, quello iraniano, messo alle corde da una gestione del blocco navale statunitense che sta diventando insostenibile.

🚨Satellites have detected a massive oil spill spreading across a vast area of the Persian Gulf around Iran's Kharg Island. Synthetic aperture radar imagery shows a large surface slick emanating from the waters around Kharg Island, Iran's primary crude oil export terminal… pic.twitter.com/OcxVKCAYkQ — Jack Prandelli (@jackprandelli) May 7, 2026

I numeri della macchia

I ricercatori, analizzando le immagini radar e ottiche scattate tra il 6 e l’8 maggio, hanno delineato un quadro preoccupante:

Parametro Dettaglio rilevato Estensione ~45 km² (circa 18 miglia quadrate) Posizione Ovest di Kharg Island, in movimento verso sud Satelliti coinvolti Sentinel-1, Sentinel-2, Sentinel-3 Consistenza Visivamente compatibile con idrocarburi pesanti

La morsa del blocco e il “troppo pieno”

Perché il petrolio finisce in mare? Mentre il portavoce di Teheran parla di “aggressione americana”, la realtà tecnica suggerisce scenari più concreti e meno propagandistici. L’Iran sta faticando enormemente a gestire il blocco navale USA.

MARÉE NOIRE : Une nappe de pétrole d'origine inconnue a été détectée par l'observatoire CEOBS dans le golfe Persique, au large de l'île iranienne de Kharg, principal terminal pétrolier de l'Iran, visé à plusieurs reprises lors de la guerre au Moyen-Orient (Reuters / NY Times). pic.twitter.com/abCklYBeDi — Infos Françaises (@InfosFrancaises) May 9, 2026

Le opzioni sul tavolo sono poche e tutte difficili:

Infrastrutture al limite: Il terminal di Kharg ha subito danni in passato. Senza pezzi di ricambio e con la pressione costante delle pattuglie americane, la manutenzione è un miraggio. Una valvola che salta o un tubo che cede sotto sforzo sono eventi probabili.

Il terminal di Kharg ha subito danni in passato. Senza pezzi di ricambio e con la pressione costante delle pattuglie americane, la manutenzione è un miraggio. Una valvola che salta o un tubo che cede sotto sforzo sono eventi probabili. Stoccaggio esaurito: È l’ipotesi più drammatica. Con le petroliere impossibilitate a partire a causa del blocco, i serbatoi a terra potrebbero aver raggiunto la capacità massima. In questi casi, scaricare parte del carico in mare diventa una mossa disperata per evitare esplosioni o danni irreparabili agli impianti di pompaggio.

È l’ipotesi più drammatica. Con le petroliere impossibilitate a partire a causa del blocco, i serbatoi a terra potrebbero aver raggiunto la capacità massima. In questi casi, scaricare parte del carico in mare diventa una mossa disperata per evitare esplosioni o danni irreparabili agli impianti di pompaggio. Nebbia di guerra: Le recenti schermaglie nello Stretto di Hormuz tra la Marina USA e i mezzi iraniani non aiutano. In un clima di scontro ravvicinato, l’incidente tecnico è dietro l’angolo.

Le ricadute: un conto salato per tutti

Se l’Iran perde greggio, perde l’unica merce di scambio rimasta. Ma il problema si sposta rapidamente ai vicini: una macchia di queste dimensioni, spinta dalle correnti verso sud, minaccia le coste degli Stati del Golfo e i loro impianti di desalinizzazione.

Mentre Teheran valuta le proposte diplomatiche americane, il mare restituisce l’immagine di un Paese che, stretto tra sanzioni e pressione militare, non riesce più a contenere la sua risorsa più preziosa. Il blocco navale non sta solo fermando le navi; sta logorando i bulloni di un’intera economia.