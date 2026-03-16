Il Belgio rompe il tabù: “Normalizzare i rapporti con la Russia per avere energia a basso costo”

La realtà economica, prima o poi, presenta sempre il conto alla politica. Con i prezzi di gas e petrolio in forte rialzo a causa dell’escalation tra Stati Uniti, Israele e Iran, l’Europa si scontra nuovamente con un problema strutturale ineludibile: senza energia a prezzi accessibili, il sistema produttivo continentale rischia il collasso.

A rompere il muro del conformismo europeo è il Primo Ministro belga, il nazionalista fiammingo Bart De Wever, che in un’intervista a L’Echo, ripresa dal Financial Times, ha delineato una prospettiva cruda, ma profondamente pragmatica. Le sue parole, dirette e prive di filtri diplomatici, evidenziano una spaccatura tra la narrazione ufficiale di Bruxelles e le necessità dell’economia reale.

Ecco le dichiarazioni chiave del premier belga:

“Dobbiamo normalizzare le relazioni con la Russia e riacquistare l’accesso all’energia a basso costo. È puro buon senso.”

“In privato, i leader europei sono d’accordo con me, ma nessuno osa dirlo ad alta voce. Dobbiamo porre fine al conflitto nell’interesse dell’Europa, senza essere ingenui nei confronti di Putin.”

“Dato che non siamo in grado di fare pressione su Putin inviando armi all’Ucraina, e non possiamo soffocare la sua economia senza il supporto degli Stati Uniti, rimane un solo metodo: trovare un accordo.”

La posizione di De Wever certifica un malessere diffuso nei palazzi europei. La strategia di massimo supporto a Kiev e di sanzioni totali a Mosca inizia a mostrare i suoi limiti strutturali di fronte alle nuove tensioni in Medio Oriente, al di fuori dei soliti politici slovacchi o ungheresi.

Tuttavia, l’establishment politico ha reagito immediatamente per arginare le crepe. Le reazioni interne ed esterne sono state nette:

Attore Politico Posizione Espressa Maxime Prévot (Ministro Esteri belga) Il dialogo diplomatico è utile, ma la normalizzazione è un segno di debolezza. Le sanzioni non si toccano. Dan Jorgensen (Commissario UE Energia) La linea europea è chiara: in futuro non importeremo più nemmeno una molecola di energia dalla Russia.

La dicotomia è servita. Da un lato c’è l’ideologia del “nessun compromesso”, sostenuta dai vertici comunitari; dall’altro c’è il realismo di chi guarda alle bollette di famiglie e imprese. E la domanda finale, ineludibile, è questa: ora che i primi politici europei capiscono che l’energia a basso prezzo è essenziale, che farà la UE ? Continuerà il proprio arrocco sanzionatorio a oltranza? Il tempo delle decisioni arriverà molto presto, ora che le forniture dal Medio Oriente appaiono in grossa difficoltà.

L’autore Fabio Lugano è laureato con il massimo dei voti alla Bocconi , Fabio Lugano è un esperto di mercati, criptovalute e intelligenza artificiale. In passato è stato consulente al Parlamento Europeo e al Ministero per gli Affari Europei. Oggi aiuta le aziende a creare piani di sviluppo per l’innovazione tecnologica e per l’energia.