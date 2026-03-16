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Il Belgio rompe il tabù: “Normalizzare i rapporti con la Russia per avere energia a basso costo”
Il premier belga Bart De Wever rompe il fronte europeo: “Normalizzare i rapporti con Mosca per abbassare i costi dell’energia”. La reazione di Bruxelles e l’impatto sull’economia europea.
La realtà economica, prima o poi, presenta sempre il conto alla politica. Con i prezzi di gas e petrolio in forte rialzo a causa dell’escalation tra Stati Uniti, Israele e Iran, l’Europa si scontra nuovamente con un problema strutturale ineludibile: senza energia a prezzi accessibili, il sistema produttivo continentale rischia il collasso.
A rompere il muro del conformismo europeo è il Primo Ministro belga, il nazionalista fiammingo Bart De Wever, che in un’intervista a L’Echo, ripresa dal Financial Times, ha delineato una prospettiva cruda, ma profondamente pragmatica. Le sue parole, dirette e prive di filtri diplomatici, evidenziano una spaccatura tra la narrazione ufficiale di Bruxelles e le necessità dell’economia reale.
Ecco le dichiarazioni chiave del premier belga:
- “Dobbiamo normalizzare le relazioni con la Russia e riacquistare l’accesso all’energia a basso costo. È puro buon senso.”
- “In privato, i leader europei sono d’accordo con me, ma nessuno osa dirlo ad alta voce. Dobbiamo porre fine al conflitto nell’interesse dell’Europa, senza essere ingenui nei confronti di Putin.”
- “Dato che non siamo in grado di fare pressione su Putin inviando armi all’Ucraina, e non possiamo soffocare la sua economia senza il supporto degli Stati Uniti, rimane un solo metodo: trovare un accordo.”
La posizione di De Wever certifica un malessere diffuso nei palazzi europei. La strategia di massimo supporto a Kiev e di sanzioni totali a Mosca inizia a mostrare i suoi limiti strutturali di fronte alle nuove tensioni in Medio Oriente, al di fuori dei soliti politici slovacchi o ungheresi.
Tuttavia, l’establishment politico ha reagito immediatamente per arginare le crepe. Le reazioni interne ed esterne sono state nette:
|Attore Politico
|Posizione Espressa
|Maxime Prévot (Ministro Esteri belga)
|Il dialogo diplomatico è utile, ma la normalizzazione è un segno di debolezza. Le sanzioni non si toccano.
|Dan Jorgensen (Commissario UE Energia)
|La linea europea è chiara: in futuro non importeremo più nemmeno una molecola di energia dalla Russia.
La dicotomia è servita. Da un lato c’è l’ideologia del “nessun compromesso”, sostenuta dai vertici comunitari; dall’altro c’è il realismo di chi guarda alle bollette di famiglie e imprese. E la domanda finale, ineludibile, è questa: ora che i primi politici europei capiscono che l’energia a basso prezzo è essenziale, che farà la UE ? Continuerà il proprio arrocco sanzionatorio a oltranza? Il tempo delle decisioni arriverà molto presto, ora che le forniture dal Medio Oriente appaiono in grossa difficoltà.
L’autore Fabio Lugano è laureato con il massimo dei voti alla Bocconi , Fabio Lugano è un esperto di mercati, criptovalute e intelligenza artificiale. In passato è stato consulente al Parlamento Europeo e al Ministero per gli Affari Europei. Oggi aiuta le aziende a creare piani di sviluppo per l’innovazione tecnologica e per l’energia.
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