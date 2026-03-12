Il bagno di realtà dell’elettrico: Honda frena bruscamente e stima perdite fino a 15,7 miliardi

Il sogno elettrico si scontra, ancora una volta, con il rigido muro della realtà economica. Honda Motor Co. si unisce alla sempre più lunga lista di colossi automobilistici costretti a fare marcia indietro sulla transizione forzata verso i veicoli elettrici (EV), annunciando oneri che potrebbero sfiorare i 2,5 trilioni di yen (circa 15,7 miliardi di dollari). Una doccia fredda per chi credeva che il passaggio all’elettrico puro fosse un percorso lineare e privo di ostacoli.

La casa automobilistica giapponese ha comunicato la cancellazione dello sviluppo e del lancio commerciale di tre modelli EV inizialmente previsti per il mercato nordamericano: l’Honda 0 SUV, la Honda 0 Saloon e l’Acura RSX. Di conseguenza, il gruppo prevede di chiudere l’anno fiscale in corso (che terminerà a marzo 2026) con perdite operative stimate tra i 270 e i 570 miliardi di yen. Non si tratta di una crisi isolata, ma di un trend ormai consolidato nel settore: basti pensare ai 22 miliardi di euro di oneri annunciati di recente da Stellantis o ai 19,5 miliardi di Ford, tutti legati a faticose revisioni delle rispettive strategie sull’elettrico.

Quali sono i fattori scatenanti di questa clamorosa retromarcia?

Rallentamento della domanda USA: L’allentamento delle normative sui combustibili fossili e la revisione degli incentivi statali hanno rapidamente raffreddato l’entusiasmo per gli EV negli Stati Uniti.

L’allentamento delle normative sui combustibili fossili e la revisione degli incentivi statali hanno rapidamente raffreddato l’entusiasmo per gli EV negli Stati Uniti. Guerra dei dazi: Le nuove politiche tariffarie americane hanno colpito la redditività dei modelli a benzina e ibridi, vera linfa vitale per finanziare la transizione tecnologica.

Le nuove politiche tariffarie americane hanno colpito la redditività dei modelli a benzina e ibridi, vera linfa vitale per finanziare la transizione tecnologica. Il fronte asiatico: In Cina, la competizione si è spostata drasticamente dall’hardware al software (i cosiddetti Software-Defined Vehicles). I nuovi produttori locali, agili e aggressivi, hanno eroso le quote di mercato di Honda, incapace di offrire un rapporto qualità-prezzo paragonabile a quello dei marchi cinesi sui veicoli elettrici.

Di fronte a queste rigidità strutturali e a un drastico calo della redditività, Honda ha optato per una strategia di sano realismo industriale. Per stabilizzare i conti aziendali e garantire i dividendi agli azionisti, l’azienda nipponica punterà sulle tecnologie che il mercato attualmente richiede realmente.

Ecco i pilastri del nuovo corso:

Ritorno all’ibrido: Rafforzamento immediato della gamma di modelli ibridi di nuova generazione, tecnologia in cui Honda vanta un know-how storico e ineguagliabile.

Rafforzamento immediato della gamma di modelli ibridi di nuova generazione, tecnologia in cui Honda vanta un know-how storico e ineguagliabile. Espansione geografica mirata: Focus sull’India, mercato in fortissima espansione, e riallocazione delle risorse in tutta l’Asia per migliorare la competitività dei costi.

Focus sull’India, mercato in fortissima espansione, e riallocazione delle risorse in tutta l’Asia per migliorare la competitività dei costi. Taglio dei costi fissi: Un adeguamento strutturale per sopravvivere in un contesto di profonda incertezza.

A farne le spese, oltre ai bilanci, saranno gli stessi vertici aziendali. In un gesto di responsabilità, il Presidente e i Vice Presidenti rinunceranno al 30% del loro compenso mensile per un trimestre e perderanno i bonus legati alle performance, con una riduzione annuale della retribuzione totale stimata tra il 25% e il 30%.

Riepilogo Finanziario (Stime Anno Fiscale Marzo 2026)

Voce di Bilancio Stima Precedente Nuova Stima (Revisionata) Ricavi di Vendita 21.100 mld ¥ 21.100 mld ¥ Utile/Perdita Operativa +550 mld ¥ Da -570 a -270 mld ¥ Oneri Totali Stimati (Max) Nessuno Fino a 2.500 mld ¥

Insomma, l’industria automobilistica globale sta imparando a proprie spese che l’innovazione tecnologica deve camminare di pari passo con la sostenibilità economica. La politica può imporre le direttive, ma alla fine è sempre il mercato a presentare il conto, e se lo si ignora se ne pagherà un carissimo prezzo.