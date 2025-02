I Tagli di Trump e Musk: 16.000 dipendenti federali licenziati

Giovedì è iniziato il maggior massacro di posti di lavoro federali mai successo negli USA, partendo dall’agenzia delle entrate.

L’amministrazione Trump ha ordinato all’IRS, come ad altre agenzie federali, di licenziare i lavoratori che non hanno ancora acquisito le tutele del servizio civile a causa di incarichi più brevi, tipicamente inferiori a uno o due anni di impiego. Ciò include i nuovi dipendenti, i dipendenti temporanei e stagionali, ma anche, in alcuni casi, coloro che hanno cambiato lavoro, secondo quanto riportato.

Il sito specializzato in notizie Government Executive scrive che coloro che sono direttamente coinvolti in ruoli critici durante la stagione della dichiarazione dei redditi – attualmente in corso – non sono inclusi nell’ordine. Il numero di licenziamenti annunciati e calcolati da Statista supera ora i 16.000. Ecco la loro suddivisione:

Questo numero si aggiunge ai 75.000 dipendenti federali che hanno accettato i buyout offerti dall’amministrazione Trump. Tuttavia, entrambi i numeri combinati costituiscono meno del 4% della forza lavoro federale non militare e non postale, che conta 2,4 milioni di persone.

Sebbene i dipendenti in prova godano di minori tutele, potrebbero comunque esserci delle difficoltà, poiché le scarse prestazioni sono state ripetutamente citate come motivo standardizzato di licenziamento , il che dovrebbe portare a ricorsi, evidenziando ancora una volta le questioni legali in cui l’amministrazione Trump si è ripetutamente imbattuta. Questo vale anche per il previsto smantellamento dell’Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale (USAID), dell’Ufficio per la Protezione Finanziaria dei Consumatori, degli ispettori generali licenziati e potenzialmente del Dipartimento dell’Istruzione.

A partire da metà febbraio, sono iniziati gli annunci relativi ai licenziamenti di dipendenti in prova presso altri dipartimenti e agenzie del governo degli Stati Uniti. Secondo i resoconti di fonti che si rivolgono ai dipendenti federali e al settore sanitario , 5.200 persone avrebbero dovuto ricevere la notifica di licenziamento presso il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani.

È stato ampiamente riportato il licenziamento di 1.300 persone presso i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), pari al 10% della sua forza lavoro. Secondo i resoconti, tagli sono stati effettuati anche presso il National Institutes of Health, tra cui molti infermieri, così come presso la Food and Drug Administration e Medicare. Alcuni tagli della FDA sono stati successivamente annullati in quanto i lavoratori sono stati ritenuti importanti per le revisioni dei prodotti in corso. Lo stesso è accaduto per alcuni dipendenti dell’Indian Health Service, della National Nuclear Security Administration (Dipartimento dell’Energia) e per i lavoratori della risposta federale all’influenza aviaria (Dipartimento dell’Agricoltura).

Solo nel Servizio Forestale degli Stati Uniti , 3.400 dipendenti , pari al 10% dei lavoratori, erano sulla lista dei licenziamenti, mentre il numero al Dipartimento dell’Agricoltura, che lo controlla, non era chiaro.

Altre 1.000 persone avrebbero ricevuto lettere di licenziamento dal National Park Service del Dipartimento degli Interni, che ha licenziato un totale di 2.300 persone. Mentre circa l’80% della forza lavoro federale non si trova a Washington D.C., il Forest Service e il National Park Service ha dipendenti sparsi nel apese, soprattutto in zone rurali e disperse, e questo ha colpito diversi centri rurali e montani.