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I satelliti del futuro faranno il “pieno” in volo: l’atmosfera diventa carburante per l’orbita bassa
Nuova frontiera spaziale: l’Agenzia Spaziale Europea finanzia motori che usano l’atmosfera terrestre come carburante. I satelliti in orbita bassissima potranno operare senza serbatoi, abbattendo drasticamente i costi operativi.
Portare massa nello spazio ha un costo esorbitante. Ogni chilogrammo di propellente caricato a bordo di un satellite rappresenta spazio sottratto alla strumentazione utile, oppure un costo vivo scaricato sugli operatori. Per ovviare a questo storico collo di bottiglia economico, la ricerca europea sta spingendo sulla propulsione elettrica air-breathing (ABEP). L’idea è pragmatica e innovativa: smettere di trasportare carburante dalla Terra e usare le particelle residue dell’atmosfera come spinta motrice.
La sfida dell’orbita bassissima
La fisica orbitale pone sfide severe. I satelliti convenzionali operano a quote elevate, dove l’attrito atmosferico è sostanzialmente assente. Tuttavia, se scendiamo nella cosiddetta Very Low Earth Orbit (VLEO), la fascia compresa tra i 180 e i 250 chilometri di altitudine, la rarefatta atmosfera si trasforma in un freno aerodinamico. Senza una propulsione attiva, un veicolo perderebbe rapidamente quota. Eppure, le orbite VLEO fanno gola a molti operatori commerciali: garantiscono latenze minime per le telecomunicazioni e consentono risoluzioni ottiche eccezionali, utilizzando sensori meno potenti e decisamente più economici.
Trasformare l’attrito in risorsa motrice
La soluzione arriva dal progetto “Cathodeless Electric Propulsion Thruster“, sviluppato da TransMIT GmbH e guidato da IQM con i finanziamenti dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Invece di contrastare l’attrito bruciando preziose scorte di gas imbarcato, il sistema ABEP sfrutta direttamente l’ostacolo. Il propulsore raccoglie i gas presenti a quelle quote, essenzialmente azoto e ossigeno, li ionizza e li espelle ad altissima velocità, generando la spinta necessaria. Praticamente agisce come una sorta di mototre a reazione ionico.
Questo approccio muta radicalmente la struttura dei costi per l’industria aerospaziale.
|Parametro Operativo
|Propulsione Tradizionale
|Sistema ABEP
|Origine del propellente
|Stivato a bordo al lancio
|Raccolto direttamente in volo
|Massa complessiva
|Elevata
|Notevolmente ridotta
|Durata della missione
|Vincolata ai serbatoi
|Potenzialmente illimitata
|Altitudine ideale
|Orbite medie o geostazionarie
|Orbite ultra-basse (VLEO)
Innovazione tecnica e vantaggi strategici
Il prototipo europeo ha recentemente superato una revisione critica del design, a conferma della sua fattibilità tecnica. Le prestazioni attese indicano un deciso salto di qualità:
- Efficienza elevata: Si punta a un‘efficienza elettrica del 50%, abbinata a un impulso specifico minimo di 4200 secondi.
- Innovazione strutturale: Il design cathodeless (senza catodo) è cruciale. I propulsori ionici tradizionali faticano in un ambiente ricco di ossigeno reattivo, , ma eliminando i neutralizzatori esterni si garantisce una longevità superiore dei componenti.
- Sostenibilità del modello: Senza il limite imposto dal serbatoio, gli operatori possono abbattere i costi di sostituzione dei mezzi in orbita.
Attualmente il sistema è in fase di test in camere a vuoto, appositamente progettate per replicare le condizioni della VLEO. Se l’iter confermerà queste premesse, assisteremo a un salto tecnologico notevole. In un’ottica tipicamente keynesiana, si tratta di ottimizzare le risorse disponibili nel contesto per massimizzare la resa economica a lungo termine, assicurando al contempo all’Europa un netto vantaggio strategico nel nascente mercato dell’orbita bassa.
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