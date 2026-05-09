I prezzi delle memorie volano sulla Luna: l’Intelligenza artificiale e la nuova inflazione tecnologica

I campioni mondiali dei semiconduttori siedono oggi sul tetto del mondo finanziario. Aziende come Nvidia, Broadcom e la taiwanese TSMC stazionano da mesi ai vertici delle classifiche per capitalizzazione globale, mentre il colosso sudcoreano Samsung ha recentemente infranto la soglia simbolica dei mille miliardi di dollari di valore in borsa. Sostenute da una domanda che non conosce ostacoli, queste società registrano utili da record a ogni chiusura di trimestre.

Tuttavia, in questo ecosistema ormai vitale per l’economia globale, sta emergendo una dinamica preoccupante. Una manciata di produttori ha assunto il controllo quasi totale di un segmento specifico: i componenti di memoria. I prezzi di questi elementi fondamentali, nel corso degli ultimi sei mesi, hanno subito un’impennata di proporzioni storiche, innescando una reazione a catena che si sta abbattendo sull’intero ciclo economico, dai grandi server fino alle tasche dei consumatori.

Perché i prezzi stanno esplodendo? Il “Superciclo” e l’infinita liquidità di Big Tech

Gli analisti del settore parlano apertamente dell’ingresso in un nuovo “superciclo” dei semiconduttori, le cui ripercussioni macroeconomiche potrebbero farsi sentire per anni. I numeri sono spietati: nell’ultimo anno, alcuni componenti hanno visto il loro valore triplicare. Solamente nell’ultimo trimestre analizzato, la memoria volatile (DRAM) ha registrato un rincaro del 90%, mentre le memorie di archiviazione (NAND) hanno segnato un +80%.

Cosa sta succedendo esattamente? La radice di questa scarsità improvvisa risiede nei massicci flussi di capitale riversati nello sviluppo dell’Intelligenza Artificiale (IA). I colossi del web – Alphabet (Google), Amazon, Meta e Microsoft – hanno stanziato la cifra sbalorditiva di 710 miliardi di dollari in investimenti (Capex) volti a potenziare le proprie infrastrutture di calcolo.

L’addestramento dei grandi modelli linguistici richiede una quantità colossale di memorie, che devono lavorare in parallelo con le avanzatissime schede grafiche. Questa enorme disponibilità finanziaria ha alterato le normali leggi della domanda e dell’offerta. Come ha confermato lo stesso Mark Zuckerberg agli analisti, le previsioni di spesa sono state riviste al rialzo proprio per assorbire l’aumento dei costi dei componenti.

In passato, il mercato delle memorie era ciclico: all’aumentare dei prezzi, i clienti riducevano gli ordini, raffreddando il mercato. Oggi, i giganti della tecnologia dispongono di liquidità in eccesso e considerano l’approvvigionamento una questione di sopravvivenza strategica. Comprano a qualsiasi cifra. Di fronte a una domanda totalmente inelastica al prezzo, i listini, inevitabilmente, partono per la luna. A questo si aggiunge un comportamento irrazionale del mercato: temendo rincari futuri, molte aziende medie anticipano e gonfiano gli ordini oggi, aggravando la carenza di materiali.

L’oligopolio dell’offerta e lo spettro geopolitico

Se la domanda corre, l’offerta arranca. Il mercato globale delle memorie è un oligopolio controllato di fatto da tre sole entità: le sudcoreane Samsung e SK Hynix, e l’americana Micron. Attualmente, questo tridente dichiara l’impossibilità fisica di soddisfare tutte le richieste.

perché non partono investimenti a iosa nelle aziende del settore dei semiconduttori: la realtà tecnica impone tempistiche severe. Aprire una nuova linea di produzione richiede almeno due anni di lavori e investimenti nell’ordine delle decine di miliardi di dollari. L’Europa, da questo punto di vista, è un mero spettatore passivo dai tempi del fallimento della tedesca Qimonda nel 2008, mentre i produttori cinesi cercano di inserirsi nei segmenti a basso margine approfittando dei prezzi elevati.

A complicare un quadro già teso interviene il fattore geopolitico. Le recenti tensioni in Medio Oriente e le operazioni statunitensi in Iran hanno portato a una parziale paralisi dello Stretto di Hormuz. Questo collo di bottiglia non colpisce solo il petrolio, ma altera le catene di approvvigionamento di materiali critici per la litografia dei chip, come l’elio e specifici agenti chimici. Se a questo sommiamo i rincari di gas, elettricità e noli marittimi, il costo marginale di produzione per i fabbricanti di chip subisce un’ulteriore spinta rialzista.

Le ricadute sull’economia reale e sui prodotti di consumo

Cosa comporta tutto questo per il cittadino comune? L’inflazione tecnologica sta già arrivando sugli scaffali. L’illusione che l’Intelligenza Artificiale si sviluppi in un “cloud” etereo si scontra con la dura realtà dei costi di produzione dell’hardware.

L’impatto sui prodotti di consumo sarà diretto e inevitabile:

Aumenti di listino: Dispositivi complessi stanno già subendo rincari. Sony, ad esempio, ha recentemente aumentato il prezzo della sua console PlayStation 5 di 100 euro per assorbire l’impatto dei costi dei componenti.

Dispositivi complessi stanno già subendo rincari. Sony, ad esempio, ha recentemente aumentato il prezzo della sua console PlayStation 5 di 100 euro per assorbire l’impatto dei costi dei componenti. Riduzione delle specifiche: Per mantenere invariato il prezzo finale di computer portatili e smartphone, molti produttori stanno scegliendo di ridurre la quantità di memoria base installata.

Per mantenere invariato il prezzo finale di computer portatili e smartphone, molti produttori stanno scegliendo di ridurre la quantità di memoria base installata. Effetto ritardato: Molte aziende hanno finora eroso i propri margini di profitto per non spaventare i clienti, ma gli esperti prevedono una severa ondata di rincari per l’elettronica di consumo a partire dal prossimo autunno.

Questo è il lato oscuro della corsa all’intelligenza artificiale: i prezzi non restano stabili, anzi esplodono, ameno nel breve e medio periodo, per qualsiasi bene che diventi scarso a causa di questa corsa. Nello stesso tempo le produzioni possono aumentare con importanti investimenti, ma questo costituisce anche un rischio: il boom della AI sarà eterno?