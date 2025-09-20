I Mig russi e la “sfiorata” dell’Estonia: un Test per la prontezza NATO o una banale routine muscolare?

L’Estonia si risveglia con un comunicato che sa di déjà vu. Tre Mig-31 russi hanno, per circa dodici minuti, sfiorato i confini aerei del paese baltico. Un evento che, a una prima lettura, potrebbe suonare come l’ennesima provocazione, ma che, analizzato con un pizzico di realismo, si rivela forse un’altra stori, molto più banale.

Secondo le informazioni fornite dalle Forze di Difesa estoni e integrate da fonti come Reuters, i tre caccia russi, partiti dalla Russia continentale, erano diretti verso l’exclave di Kaliningrad. Non un’azione di disturbo mirata a Tallinn, ma una rotta che, per pochi chilometri e per pochi minuti, ha intersecato lo spazio aereo estone.

Here is a map regarding Estonian airspace violation by 🇷🇺.

🔹 The violation took place over the Gulf of Finland.

🔹 The 3x MiG-31 flew parallel to the 🇪🇪 state border from east to west and entered 🇪🇪 airspace to a depth of less than 10 km.

🔹 NATO🇮🇹 fighters escorted them out. pic.twitter.com/Df7pdPltbt — MoD Estonia (@MoD_Estonia) September 20, 2025



E qui entrano in gioco i nostri, gli F-35 italiani, in missione di sorveglianza aerea della NATO. L’intercettazione è stata pronta e necessaria , come si conviene a una forza aerea di un paese che fa della deterrenza e della prontezza operativa il suo mestiere, ma non è’ stata che una missione di controllo.

Ma cosa significa tutto questo?

Routine o Provocazione? Da un lato, il volo dei Mig russi verso Kaliningrad è una rotta comune, una sorta di “routine muscolare” che la Federazione Russa ripete da anni. Dall’altro, la violazione di uno spazio aereo sovrano, anche se minima e senza comunicazioni radio o transponder attivi, è un chiaro segnale. Non una minaccia diretta, ma un promemoria costante della presenza e della capacità di Mosca di operare vicino ai confini della NATO, ma niente di più.

Da un lato, il volo dei Mig russi verso Kaliningrad è una rotta comune, una sorta di "routine muscolare" che la Federazione Russa ripete da anni. Dall'altro, la violazione di uno spazio aereo sovrano, anche se minima e senza comunicazioni radio o transponder attivi, è un chiaro segnale. Non una minaccia diretta, ma un promemoria costante della presenza e della capacità di Mosca di operare vicino ai confini della NATO, ma niente di più.

C'è chi lo vede come un test, un modo per verificare la rapidità di risposta dell'Alleanza Atlantica. In questo caso, l'esito è stato chiaro: la risposta c'è stata ed è stata immediata. Gli F-35 italiani sono decollati in "scramble" e hanno intercettato i velivoli russi, dimostrando che il sistema di sorveglianza aerea funziona. Niente di particolare, non una routine, ma un normale controllo, condotto professionalmente dall'Aviazione Militare, che, per fortuna, non è "Trigger happy", dal grilletto facile, come invece certi politici e giornalisti.

In sintesi, l’episodio dei Mig russi non è la scintilla di una crisi, ma piuttosto un promemoria di come funziona la complessa e spesso tesa “danza” tra la Russia e la NATO nel Mar Baltico. Un equilibrio precario che si mantiene grazie alla prontezza operativa da un lato e a un approccio pragmatico e non eccessivamente allarmista dall’altro. Invece ieri telegiornali e giornali sono entrati in fibrillazione, come se avessero bombardato Tallinn. Un atteggiamento assolutamente fuori luogo, che mina la serietà della situazione, la pace, e la residua, minima credibilità dei mass media!

E pesnare che questa mattina, per errore, un giornale parlava di “Abbattimento dei MIG Russi”

A furia di piccoli errori si fanno scoppiare le guerre

