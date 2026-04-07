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Hormuz sigillato: le metaniere del Qatar in retromarcia e lo shock globale dell’offerta
Traffico crollato del 95% nello Stretto di Hormuz e danni strutturali all’impianto di Ras Laffan: le metaniere qatariote costrette alla retromarcia. Bloccato il 20% delle forniture globali di GNL, scatta l’allarme prezzi in Europa.
Per ora niente gas liquefatto dall’area del Golfo. Due navi del Qatar che trasportavano gas naturale liquefatto (GNL) sono state costrette a rinunciare al tentativo di attraversare lo Stretto di Hormuz, in quella che sarebbe stata la prima esportazione di GNL dal Qatar in oltre un mese.
L’Al Daayen e la Rasheeda hanno interrotto lunedì il loro tentativo di attraversare lo Stretto di Hormuz; i dati di tracciamento delle navi raccolti da Bloomberg rivelano che hanno invertito la rotta allontanandosi dallo stretto dopo essersi inizialmente dirette verso est.
L’Al Daayen continua a segnalare che la Cina, il principale acquirente di GNL del Qatar, è la sua prossima destinazione, sebbene le destinazioni non siano definitive poiché queste navi possono modificare il porto di scalo indicato in qualsiasi momento.
Le navi hanno caricato il loro carico a fine febbraio, poco prima dell’inizio delle ostilità, per poi dirigersi lunedì mattina verso l’imboccatura orientale dello stretto, vicino all’Oman. Tuttavia, sono state costrette a fare inversione di marcia alle 06:50 UTC circa. L’Iran ha di fatto bloccato la via navigabile, consentendo il passaggio solo alle navi autorizzate o “non ostili”. Il che significa, indirettamente, che queste navi sono considerate non amiche.
Il traffico medio attraverso la via navigabile è crollato a 5-7 navi al giorno, con un calo del 95% rispetto alla media prebellica di circa 130-160 navi. Quasi tre quarti delle navi che hanno attraversato lo stretto dall’inizio del blocco sono di proprietà dell’Iran o della sua flotta ombra. La maggior parte delle navi non iraniane autorizzate al passaggio sono legate alla Cina e rappresentano circa il 10% del traffico recente. Anche ad alcune petroliere provenienti da India, Pakistan e Grecia è stato concesso il passaggio a seguito di specifiche trattative. Giovedì, una nave portacontainer di proprietà del gruppo francese CMA CGM è diventata la prima nave legata all’Occidente a transitare attraverso lo Stretto dall’inizio del conflitto in Medio Oriente a fine febbraio, mentre venerdì una metaniera di proprietà giapponese ha attraversato con successo lo stretto dopo negoziati con le autorità di Teheran.
Gli attacchi missilistici e con droni iraniani di marzo hanno danneggiato in modo significativo l’impianto di esportazione Ras Laffan del Qatar, mettendo fuori uso circa il 17% della sua capacità. QatarEnergy ha dichiarato forza maggiore su diversi contratti di fornitura di GNL a lungo termine, con alcune riparazioni alle infrastrutture danneggiate che si stima richiederanno fino a cinque anni. La chiusura ha bloccato circa il 20% dei flussi giornalieri mondiali di GNL, portando i prezzi del gas in Europa e in Asia ai massimi pluriennali.
L’autore Fabio Lugano è laureato con il massimo dei voti alla Bocconi , è un esperto di mercati, criptovalute e intelligenza artificiale. In passato è stato consulente al Parlamento Europeo e al Ministero per gli Affari Europei. Oggi aiuta le aziende a creare piani di sviluppo per l’innovazione tecnologica e per l’energia. Linkedin a questo link
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