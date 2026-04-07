Hormuz sigillato: le metaniere del Qatar in retromarcia e lo shock globale dell’offerta

Per ora niente gas liquefatto dall’area del Golfo. Due navi del Qatar che trasportavano gas naturale liquefatto (GNL) sono state costrette a rinunciare al tentativo di attraversare lo Stretto di Hormuz, in quella che sarebbe stata la prima esportazione di GNL dal Qatar in oltre un mese.

L’Al Daayen e la Rasheeda hanno interrotto lunedì il loro tentativo di attraversare lo Stretto di Hormuz; i dati di tracciamento delle navi raccolti da Bloomberg rivelano che hanno invertito la rotta allontanandosi dallo stretto dopo essersi inizialmente dirette verso est.

L’Al Daayen continua a segnalare che la Cina, il principale acquirente di GNL del Qatar, è la sua prossima destinazione, sebbene le destinazioni non siano definitive poiché queste navi possono modificare il porto di scalo indicato in qualsiasi momento.

Le navi hanno caricato il loro carico a fine febbraio, poco prima dell’inizio delle ostilità, per poi dirigersi lunedì mattina verso l’imboccatura orientale dello stretto, vicino all’Oman. Tuttavia, sono state costrette a fare inversione di marcia alle 06:50 UTC circa. L’Iran ha di fatto bloccato la via navigabile, consentendo il passaggio solo alle navi autorizzate o “non ostili”. Il che significa, indirettamente, che queste navi sono considerate non amiche.

Il traffico medio attraverso la via navigabile è crollato a 5-7 navi al giorno, con un calo del 95% rispetto alla media prebellica di circa 130-160 navi. Quasi tre quarti delle navi che hanno attraversato lo stretto dall’inizio del blocco sono di proprietà dell’Iran o della sua flotta ombra. La maggior parte delle navi non iraniane autorizzate al passaggio sono legate alla Cina e rappresentano circa il 10% del traffico recente. Anche ad alcune petroliere provenienti da India, Pakistan e Grecia è stato concesso il passaggio a seguito di specifiche trattative. Giovedì, una nave portacontainer di proprietà del gruppo francese CMA CGM è diventata la prima nave legata all’Occidente a transitare attraverso lo Stretto dall’inizio del conflitto in Medio Oriente a fine febbraio, mentre venerdì una metaniera di proprietà giapponese ha attraversato con successo lo stretto dopo negoziati con le autorità di Teheran.

Gli attacchi missilistici e con droni iraniani di marzo hanno danneggiato in modo significativo l’impianto di esportazione Ras Laffan del Qatar, mettendo fuori uso circa il 17% della sua capacità. QatarEnergy ha dichiarato forza maggiore su diversi contratti di fornitura di GNL a lungo termine, con alcune riparazioni alle infrastrutture danneggiate che si stima richiederanno fino a cinque anni. La chiusura ha bloccato circa il 20% dei flussi giornalieri mondiali di GNL, portando i prezzi del gas in Europa e in Asia ai massimi pluriennali.

L’autore Fabio Lugano è laureato con il massimo dei voti alla Bocconi , è un esperto di mercati, criptovalute e intelligenza artificiale. In passato è stato consulente al Parlamento Europeo e al Ministero per gli Affari Europei. Oggi aiuta le aziende a creare piani di sviluppo per l’innovazione tecnologica e per l’energia. Linkedin a questo link