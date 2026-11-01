Hormuz nel caos: l’Iran minaccia l’intera flotta Sinokor, assicurazioni di guerra su del 4000% e noli petroliferi decisi via WhatsApp

Dal 1° novembre lo Stretto di Hormuz rischia la paralisi commerciale: l’Iran ha emesso un ultimatum formale contro l’intera flotta della sudcoreana Sinokor, il più grande proprietario mondiale di superpetroliere, dopo che sette sue navi sono già state colpite da missili e droni. Mentre Teheran promette azioni sistematiche contro i vascelli del gruppo, i costi per trasportare il greggio fuori dal Golfo Persico sono esplosi del 1600% da inizio anno, spinti da premi assicurativi milionari e da un mercato dove i prezzi globali vengono ormai dettati tramite semplici chat su WhatsApp.

La novità geopolitica è di portata storica per il commercio marittimo. Questa settimana la Persian Gulf Strait Authority (PGSA) iraniana ha messo formalmente in mora il gigante logistico sudcoreano: se le sue navi continueranno a ignorare i protocolli di transito imposti da Teheran, subiranno un’azione repressiva totale a partire dal 1° novembre.

È la prima volta che la Repubblica Islamica emette una minaccia generalizzata contro l’intera flotta di un singolo armatore.

🚨🇮🇷 IRAN PUTS AN ENTIRE SHIPPING FLEET ON NOTICE IN THE STRAIT OF HORMUZ Iran’s Persian Gulf Strait Authority says it will take “legal action” against ALL Sinokor vessels starting November 1, accusing the company of repeated violations of its Hormuz transit rules. Sinokor is… pic.twitter.com/gmeLpnGQm4 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 28, 2026

Il motivo di questo accanimento è puramente numerico. Secondo i dati di Lloyd’s List Intelligence, la sola Sinokor ha garantito circa il 37% di tutti i transiti petroliferi a Hormuz nel mese di settembre, arrivando a controllare oltre il 50% del traffico delle VLCC (Very Large Crude Carrier, le superpetroliere più grandi al mondo) nei primi dieci giorni di ottobre.

In pratica, mentre gli altri armatori fuggivano dal Golfo Persico per il timore dei bombardamenti, la compagnia guidata dal magnate Ga-Hyun Chung si è presa il mercato. Ha accettato rischi altissimi pur di incassare tariffe di trasporto straordinarie.

Il prezzo fisico di questo quasi-monopolio è stato pesante. Nel comunicato ufficiale diffuso il 27 ottobre, la PGSA iraniana ha dichiarato che le navi di Sinokor “hanno commesso il maggior numero di violazioni di attraversamento negli ultimi 3 mesi” e ha confermato che “sono state intraprese azioni di applicazione adeguate contro almeno 7 di esse”.

Tradotto dal linguaggio diplomatico di Teheran: sette superpetroliere legate al gruppo sono state bersagliate e colpite dal fuoco militare iraniano.

Sostituire o proteggere questi giganti del mare costa una fortuna. Ordinare oggi una nuova VLCC in cantiere richiede tra i 125 e i 135 milioni di dollari, ma acquistare una nave già pronta in mare aperto costa cifre enormemente superiori a causa della scarsità immediata di stiva.

A far saltare i bilanci energetici è però l’esplosione delle assicurazioni per il rischio guerra (war risk insurance). Come spiegano gli analisti di settore e i dati raccolti dal Financial Times e da WarBrief Live, il meccanismo assicurativo ha subito uno shock senza precedenti dall’inizio del conflitto il 28 febbraio 2026:

Copertura separata: L’assicurazione standard su scafo e macchinari esclude gli atti bellici; gli armatori devono pagare un premio aggiuntivo (Additional Premium) ogni volta che la nave entra in un’area ad alto rischio designata dal Joint War Committee, con una validità che dura di solito solo sette giorni.

L’assicurazione standard su scafo e macchinari esclude gli atti bellici; gli armatori devono pagare un premio aggiuntivo (Additional Premium) ogni volta che la nave entra in un’area ad alto rischio designata dal Joint War Committee, con una validità che dura di solito solo sette giorni. Listini volatili: I tassi non seguono un indice fisso ma variano in base a nave, bandiera, proprietà e rotta, con gli assicuratori pronti a ritirare la copertura o cambiare prezzo con poche ore di preavviso.

I tassi non seguono un indice fisso ma variano in base a nave, bandiera, proprietà e rotta, con gli assicuratori pronti a ritirare la copertura o cambiare prezzo con poche ore di preavviso. Moltiplicatore sui carichi: Il premio copre solo il valore della nave fisica, mentre l’assicurazione sul carico di petrolio va pagata a parte, raddoppiando la pressione sui costi finali.

L’impatto economico su una singola superpetroliera del valore di 100 milioni di dollari mostra chiaramente il peso di questo rincaro logistico:

Parametro assicurativo Prima della guerra (Febbraio 2026) Quotazioni attuali (Ottobre 2026) Fonte dei dati Aliquota sul valore scafo 0,15% – 0,25% 6% – 10% Lloyd’s List / Financial Times Costo per singolo transito (7 giorni) Circa 250.000 dollari Da 6 a 10 milioni di dollari WarBrief Live / Broker Rincaro tariffe nolo VLCC (da inizio anno) Base pre-bellica Oltre +1.600% Bloomberg / Baltic Exchange

Pagare fino a 10 milioni di dollari di sola polizza scafo per attraversare uno stretto per una settimana significa trasferire un costo enorme direttamente sul prezzo del barile. Ed è un rincaro che finisce dritto nei costi energetici delle imprese manifatturiere e nelle bollette dei paesi importatori.

Ma c’è un aspetto ancora più singolare, quasi grottesco, nel funzionamento di questo mercato multimiliardario. Come ha rivelato un’inchiesta di Bloomberg, il costo globale del trasporto petrolifero viene ormai mosso dalle chat telefoniche di Sinokor.

I messaggi inviati dal gruppo sudcoreano ai broker marittimi si aprono spesso con formule di cortesia d’altri tempi: “Gentili Signore e Signori” (“Dear Ladies and Gentlemen”). Nel giro di pochi minuti, quei messaggi su WhatsApp fanno il giro del mondo, annunciando che una nave della flotta è stata appena noleggiata a una nuova tariffa record per portare il greggio fuori dal Golfo Persico.

A volte il testo elenca in modo telegrafico la nave, il cliente e il prezzo da capogiro; altre volte accenna solo a trattative in corso, per poi chiudersi con saluti cerimoniosi. “Con profondo rispetto. Molte grazie e cordiali saluti” (“Very respectfully. Thank you very much and best regards”), concludeva un messaggio inviato ai broker in agosto e visionato da Bloomberg.

Tanto basta per muovere i mercati mondiali. Nei giorni immediatamente successivi a questi invii su WhatsApp, l’indice di riferimento globale fissato dalla storica Baltic Exchange di Londra — un’istituzione vecchia di secoli — registra puntualmente un nuovo balzo verso l’alto.

Mentre i teorici dell’economia parlano di mercati efficienti e trasparenti, il prezzo reale dell’energia mondiale dipende dal passaparola telefonico di un singolo armatore asiatico disposto a navigare sotto i droni. Resta ora da capire cosa intenda esattamente Teheran per “azioni legali” o “misure adeguate” a partire dal 1° novembre, visto che finora la prassi si è tradotta in attacchi missilistici diretti. Potrebbero essere misure efficaci e minacciose, come solo le solite parole. Nel primo caso vedremo preso un intervento americano.