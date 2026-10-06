Hormuz, la roulette russa del petrolio: 25.000 dollari a viaggio per navigare al buio tra droni e missili

Navigare a luci spente, con gli oblò serrati per non farsi scorgere nella notte e il segnale GPS completamente azzerato dalla guerra elettronica. Nel corridoio di Hormuz, attraversare il braccio di mare più sorvegliato e conteso del pianeta è diventato un azzardo letale, dove un errore di pochi gradi sulla rotta può significare l’impatto con un drone d’attacco o un missile antinave. Per convincere marinai e ufficiali a salire a bordo di queste bombe galleggianti, gli armatori hanno tirato fuori l’unico argomento rimasto: una valanga di denaro.

Fino a venticinquemila dollari per una singola traversata di andata e ritorno, spesso completata in meno di una settimana. Per un giovane marinaio o un cadetto imbarcato, abituato a una paga base di circa 1.500 dollari al mese, significa incassare oltre un anno di stipendio in una manciata di giorni. Sempre che si riesca a tornare indietro interi.

L’invenzione della “spola” da quaranta milioni

Dall’inizio del conflitto con l’Iran, il greggio continua a uscire dal Golfo Persico a ritmi serrati, ma la logistica tradizionale è saltata. I compratori internazionali, soprattutto asiatici, si rifiutano di inviare le proprie petroliere all’interno dello stretto: il rischio di vedere colpita una nave da cento milioni di dollari è troppo alto.

I produttori mediorientali hanno quindi dovuto inventarsi il meccanismo delle navette, i cosiddetti shuttle run. Funziona così:

Una superpetroliera (Very Large Crude Carrier, o VLCC) entra nello stretto sfidando il blocco.

Carica il greggio nei terminal all’interno del Golfo.

Esce rapidamente da Hormuz.

Trasborda il carico in mare aperto su un’altra nave che attende fuori dalla zona calda, tramite operazioni di trasbordo da nave a nave (ship-to-ship).

Questa manovra costa cifre astronomiche: tra i 30 e i 40 milioni di dollari a viaggio. Tradotto in termini industriali, parliamo di un sovrapprezzo secco di 15-20 dollari al barile soltanto per spostare l’oro nero fuori dalla strettoia, polizze assicurative escluse. Per gli emiri resta comunque più conveniente svendere con margini ridotti piuttosto che chiudere i pozzi e accumulare greggio invenduto.

La miniera d’oro degli armatori

Se i produttori pagano dazio, chi possiede le navi sta vivendo una stagione d’oro che non si vedeva da decenni. I noli marittimi per trasportare greggio dal Golfo alla Cina hanno superato a fine settembre la soglia di 1,2 milioni di dollari al giorno.

Periodo di riferimento Costo noleggio giornaliero VLCC (Golfo-Cina) Inizio anno (gennaio) Sotto i 40.000 $ Vigilia del conflitto Circa 231.400 $ Picco bellico attuale Oltre 1.200.000 $

Davanti a flussi di cassa simili, il bonus concesso all’equipaggio è poco più di uno spicciolo contabile. Come ha fatto notare il broker marittimo E.A. Gibson, elargire qualche decina di migliaia di dollari a chi rischia la pelle rappresenta una frazione insignificante dei profitti milionari incassati a ogni singolo passaggio.

Alla cieca nel Golfo: niente fari né satelliti

Il racconto di chi vive quelle notti a bordo somiglia a un incubo d’altri tempi. Un primo ufficiale di coperta, reduce da due traversate nell’ultimo mese, ha spiegato come la tecnologia moderna si azzeri improvvisamente non appena ci si avvicina al canale.

Il disturbo elettronico nell’area è così fitto da cancellare il posizionamento satellitare per ore. Le petroliere si ritrovano improvvisamente cieche. Per evitare di finire in secca o addosso a qualche scoglio iraniano, gli ufficiali sono costretti a rispolverare la navigazione tradizionale: calcolare angoli e distanze tramite le vecchie schermate radar, confrontando gli echi con i profili montuosi della costa e degli isolotti.

Tutto questo avviene nel silenzio e nell’oscurità più assoluta, a motori tirati, sperando di non incrociare barchini d’assalto o droni suicidi. L’impatto psicologico è devastante: la metà dell’equipaggio si licenzia e sbarca subito dopo aver completato il primo viaggio. Eppure, le società di reclutamento marittimo, in particolare quelle cinesi dello Shandong, non faticano a trovare rimpiazzi. La fila di marinai filippini, indiani e cinesi disposti a giocarsi la sorte per un assegno che cambia la vita della propria famiglia è infinita.

Commercial ships in the Strait of Hormuz are sailing into what intelligence experts call a “kill box.” Despite at least one attack a day, Gulf oil exports just topped pre-war levels to meet global demand. https://t.co/Ora0hpoIgP — NBC News (@NBCNews) October 5, 2026

Una roulette russa con numeri drammatici

Non si tratta di paranoia ingiustificata. I numeri forniti dall’Organizzazione marittima internazionale (IMO) certificano una carneficina a bassa intensità: dal 28 febbraio al 5 ottobre si contano 91 attacchi confermati contro navi commerciali nel Golfo e nelle aree limitrofe, con un bilancio di 24 marinai morti. In media, un incidente ogni due o tre giorni. Tra il 2 e il 4 ottobre le autorità marittime britanniche hanno registrato un’altra ondata di colpi andati a segno, con sette navi colpite in una sola settimana dopo una breve tregua.

Il mercato finanziario calcola il pericolo con freddezza millimetrica: le assicurazioni per il rischio di guerra (war-risk insurance) hanno raggiunto premi pari al 10% del valore dell’intero scafo per una singola traversata. Significa che gli assicuratori considerano l’evento distruttivo non come una remota fatalità, ma come una probabilità concreta e imminente.

C’è sempre qualcuno che paga il conto

La geopolitica bombarda, la finanza adegua i listini, gli armatori accumulano fortune record e chi sta in cima scarica il rischio sul gradino più basso della scala sociale. Questi marinai prendono paghe impressionanti per un singolo viaggio, ma rischiano direttamente la propria pelle e, francamente, lascio a chi legge dare una valutazione se sia poco o tanto.

I venti dollari a barile bruciati per pagare le navette e i bonus del terrore non spariranno nel nulla: diventeranno inflazione importata, costi energetici per le industrie e rincari alla pompa per i consumatori finali. Nel frattempo, sul ponte di comando di una petroliera senza fari, qualche ragazzo tiene gli occhi incollati al radar sperando che la sagoma scura che taglia il cielo sia soltanto un gabbiano.