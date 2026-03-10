Hormuz e la vulnerabilità energetica della Cina

Nel sistema energetico globale contemporaneo esistono pochi passaggi marittimi la cui importanza strategica sia paragonabile a quella dello Stretto di Hormuz. Situato tra il Golfo Persico e il Golfo di Oman, questo corridoio marittimo rappresenta il principale chokepoint petrolifero del pianeta. Secondo le principali analisi energetiche internazionali, attraverso Hormuz transitano ogni giorno circa 20 milioni di barili di petrolio e prodotti petroliferi, pari a circa un quinto del consumo mondiale di liquidi petroliferi e a oltre un quarto del commercio marittimo globale di greggio. La maggior parte di questi flussi è destinata ai mercati asiatici, rendendo la stabilità dello stretto una questione di primaria importanza per le economie dell’Asia orientale.

Tra queste, la Cina occupa una posizione centrale. Negli ultimi anni Pechino è divenuta il maggiore importatore mondiale di petrolio, con volumi che superano gli undici milioni di barili al giorno. La struttura geografica delle sue forniture energetiche spiega l’attenzione strategica che la leadership cinese riserva alla regione del Golfo Persico. Una quota molto significativa del greggio importato dalla Cina proviene infatti dai principali esportatori mediorientali, tra cui Arabia Saudita, Iraq e, in misura più complessa a causa del regime di sanzioni internazionali, Iran, oltre ad altri produttori regionali come Emirati Arabi Uniti e Kuwait.

Poiché la maggior parte delle esportazioni petrolifere del Golfo Persico deve necessariamente attraversare lo Stretto di Hormuz prima di raggiungere l’Oceano Indiano, una parte rilevante delle importazioni energetiche cinesi dipende direttamente dalla stabilità di questo passaggio. La formulazione più rigorosa adottata da numerosi studi energetici è che una quota prossima alla metà delle importazioni di greggio della Cina è legata a flussi petroliferi del Medio Oriente che transitano, in larga misura, attraverso Hormuz. Non esiste una percentuale ufficiale unica riferita esclusivamente alla Cina: alcuni esportatori dispongono infatti di limitate capacità di bypass tramite oleodotti terrestri, mentre altri — come l’Oman — esportano direttamente senza passare dallo stretto. Tuttavia, come ordine di grandezza geopolitico, la dipendenza cinese da questo chokepoint rimane evidente.

La centralità di Hormuz per la sicurezza energetica cinese è ulteriormente amplificata dalla geografia delle rotte marittime asiatiche. Il petrolio proveniente dal Golfo Persico, dopo aver attraversato lo stretto, deve infatti proseguire verso l’Asia orientale passando attraverso un secondo passaggio strategico: lo Stretto di Malacca. Questa doppia dipendenza da strettoie marittime costituisce uno dei principali dilemmi della strategia energetica di Pechino — spesso indicato nella letteratura strategica come Malacca dilemma — e riflette la più ampia vulnerabilità delle economie asiatiche alle interruzioni delle rotte marittime globali.

Consapevole di questa fragilità strutturale, la leadership cinese ha progressivamente elaborato una strategia di diversificazione delle proprie fonti e delle rotte di approvvigionamento. Da un lato, Pechino ha ampliato le importazioni via terra attraverso oleodotti provenienti dalla Russia e dall’Asia centrale, in particolare dal Kazakhstan. Dall’altro, ha sviluppato corridoi energetici alternativi lungo la direttrice dell’Oceano Indiano, come l’oleodotto che collega il porto di Kyaukpyu in Myanmar alla provincia dello Yunnan, concepito proprio per ridurre la dipendenza dalle principali rotte marittime. A queste iniziative si affianca la costruzione di vaste riserve strategiche di petrolio, destinate a garantire una maggiore resilienza in caso di shock improvvisi nell’offerta energetica.

Nonostante questi sforzi, tuttavia, il ruolo dello Stretto di Hormuz rimane difficilmente sostituibile nel breve e medio periodo. La scala delle esportazioni petrolifere del Golfo Persico, la competitività dei suoi barili sui mercati internazionali e la limitata capacità di aggirare completamente lo stretto fanno sì che la regione continui a rappresentare una componente fondamentale del mix energetico cinese. Per questa ragione, la stabilità di Hormuz costituisce per Pechino non soltanto una questione commerciale, ma un interesse strategico diretto.

In ultima analisi, lo Stretto di Hormuz non è semplicemente una rotta commerciale: è uno dei nodi più sensibili dell’architettura energetica mondiale. In esso convergono le dinamiche della sicurezza marittima, dell’equilibrio geopolitico mediorientale e della stabilità dei mercati energetici globali. Per la Cina, la cui crescita economica resta strettamente legata all’accesso sicuro alle risorse energetiche, la gestione di questa vulnerabilità — attraverso diversificazione, diplomazia e infrastrutture alternative — rappresenterà una delle sfide strategiche più rilevanti della sua politica internazionale nel XXI secolo.

