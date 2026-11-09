Hormuz bloccato dalle bombe, il Golfo corre ai ripari: firmato il piano da 16 miliardi per la mega-ferrovia che aggira lo Stretto

La guerra con l’Iran e il blocco navale di fatto nello Stretto di Hormuz hanno ottenuto in pochi mesi quello che la diplomazia non era riuscita a fare in diciassette anni. Sotto la pioggia di missili e droni, i sei paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC) hanno firmato d’urgenza in Bahrein l’accordo quadro definitivo per la Gulf Railway, una rete ferroviaria unificata di 2.100 chilometri pensata per salvare il commercio regionale dalla paralisi marittima.

Dal febbraio scorso, dopo l’inizio degli attacchi statunitensi e israeliani contro Teheran, le rappresaglie iraniane hanno preso di mira i paesi del Golfo che ospitano basi americane, colpendo infrastrutture energetiche e bloccando le navi in transito.

Il risultato è stato immediato: il porto Khalifa bin Salman in Bahrein ha visto crollare gli attracchi, costringendo gli Stati della regione a dirottare le merci su gomma partendo da scali alternativi fuori dal collo di bottiglia del Golfo Persico. Questa linea ferroviaria permetterà a tutti i paesi dell’area di arrivare direttamente sull’Oceano Indiano, saltando i colli fi bottiglia marittimi.

A railway linking all six Gulf countries could be one step closer to reality, with a landmark agreement set to be signed on November 8. pic.twitter.com/75FyAj4JNL — The National (@TheNationalNews) November 6, 2026

In questo momento, per superare l’emergenza, si è dovuto fare affidamento sui porti di Gedda in Arabia Saudita (sul Mar Rosso), di Fujairah negli Emirati Arabi e sugli scali di Sohar e Duqm in Oman, direttamente affacciati sull’Oceano Indiano.

Muovere milioni di tonnellate di merci sui camion nel deserto, tuttavia, è costoso e lento. Da qui l’accelerazione improvvisa su un progetto approvato sulla carta nel lontano 2009 e rimasto per anni impantanato tra veti incrociati e ritardi burocratici.

L’intesa, siglata al palazzo Al Riffa Al Zaher dai ministri dei Trasporti dei sei paesi membri alla presenza del segretario generale Jasem Albudaiwi, sblocca la cornice legale e tecnica per rendere l’intera linea operativa entro la fine del 2030.

I numeri dell’infrastruttura delineano un’operazione di spesa pubblica massiccia, capace di sostenere il comparto industriale e logistico dell’intera penisola arabica:

Estensione della rete: circa 2.100 chilometri totali, partendo dal Kuwait a nord fino a Mascate, in Oman, a sud.

circa 2.100 chilometri totali, partendo dal Kuwait a nord fino a Mascate, in Oman, a sud. Investimento previsto: tra i 15,4 e i 16 miliardi di dollari solo per l’infrastruttura di base.

tra i 15,4 e i 16 miliardi di dollari solo per l’infrastruttura di base. Velocità di esercizio: fino a 200 km/h per i treni passeggeri e tra gli 80 e i 120 km/h per i convogli merci.

fino a 200 km/h per i treni passeggeri e tra gli 80 e i 120 km/h per i convogli merci. Stato di avanzamento: oltre il 50% dei lavori complessivi risulta già completato, secondo i dati forniti dall’Autorità ferroviaria del Golfo.

Il tracciato prevede una dorsale che dal Kuwait scende in Arabia Saudita, collegando Dammam al Qatar attraverso il valico di Salwa. Il Bahrein sarà agganciato alla rete saudita tramite il nuovo ponte stradale e ferroviario King Hamad Causeway, mentre un ulteriore ponte collegherà direttamente il Bahrein a Doha.

Dall’Arabia Saudita i binari proseguiranno verso Abu Dhabi e Al Ain negli Emirati Arabi Uniti, per poi sconfinare in Oman fino al porto strategico di Sohar e alla capitale Mascate. Proprio la tratta di 238 chilometri tra Sohar e Abu Dhabi (il progetto Hafeet Rail) è già in fase avanzata e inizierà i collaudi nel 2027.

Paese coinvolto Snodo o infrastruttura chiave Ruolo strategico nella rete Kuwait Capolinea settentrionale Punto di raccolta merci dell’area nord Arabia Saudita Snodo di Dammam e porto di Gedda Spina dorsale di transito continentale Bahrein Ponte King Hamad Causeway Uscita dall’isolamento marittimo Qatar Valico di Salwa e ponte con il Bahrein Connessione diretta ai mercati vicini Emirati Arabi Uniti Rete nazionale e scalo di Fujairah Accesso rapido fuori dallo Stretto Oman Porti di Sohar, Duqm e Mascate Sbocco diretto sull’Oceano Indiano

Dal punto di vista strettamente economico, le monarchie del Golfo stanno applicando la più classica delle ricette anticicliche: di fronte a uno shock esterno che minaccia il commercio estero, lo Stato interviene costruendo infrastrutture pesanti.

Non è un caso che il settore dei trasporti e dello stoccaggio nei paesi del Golfo abbia registrato una crescita reale del 5,7% nel 2025, confermandosi uno dei motori principali dell’economia non petrolifera.

Spendendo 16 miliardi di dollari in acciaio, cemento, scavi e tecnologia ferroviaria, questi paesi ottengono un doppio risultato pratico. Nel breve periodo iniettano liquidità nel sistema produttivo interno e creano domanda per le imprese edili e ingegneristiche.

Nel medio-lungo periodo, abbattono strutturalmente i costi di trasporto e tolgono a Teheran l’arma del ricatto geografico. Una volta che i treni merci potranno scaricare direttamente nei porti dell’Oman sull’Oceano Indiano e trasportare i container fino in Kuwait o in Bahrein a 120 chilometri orari, il blocco dello Stretto di Hormuz perderà gran parte della sua efficacia economica.

Ovviamente si apriranno degli enormi contratti ferroviari che potrebbero anche favorire qualche azienda italiana, dato che il nostro paese è all’avanguardia nel settore.