La giapponese Helical Fusion ottiene un importante finanziamento per il primo impianto di fusione nucleare a stato stazionario con produzione netta di energia.

La società giapponese Helical Fusion, con sede a Tokyo, ha annunciato la chiusura del suo round di finanziamento di Serie A, un passo significativo verso lo sviluppo di una tecnologia rivoluzionaria: il primo impianto di fusione nucleare a stato stazionario capace di produrre energia netta.

Il programma “Helix”: una roadmap per la fusione commercialeIl finanziamento, pari a 15 milioni di dollari (circa 2,3 miliardi di yen), porta il capitale totale raccolto dalla società, inclusi prestiti e sovvenzioni, a 35 milioni di dollari (circa 5,2 miliardi di yen). Questi fondi saranno utilizzati per accelerare lo “Helix Program”, un ambizioso piano per sviluppare un impianto di fusione nucleare a stato stazionario entro gli anni 2030.

Il programma si basa su un design di tipo stellarator, un approccio alla fusione nucleare che utilizza un sistema di confinamento magnetico per mantenere il plasma in uno stato stabile e continuo, garantendo una produzione di energia affidabile e sostenibile.A differenza di altri metodi, lo stellarator di Helical Fusion si distingue per la sua stabilità intrinseca e la capacità di operare in modo continuo, grazie a decenni di ricerche condotte presso il National Institute for Fusion Science (NIFS) in Giappone, dove si trova il Large Helical Device (LHD), uno dei più avanzati dispositivi di ricerca sulla fusione al mondo.

Questo curriculum scientifico dà a Helical Fusion un vantaggio competitivo nella corsa verso la commercializzazione della fusione. I dettagli del progetto: Helix Haruka e Helix KanataIl programma Helix si articola in due fasi principali:

Helix Haruka: un dispositivo intermedio progettato per testare e validare componenti e sistemi critici per la fusione. Questo passo è essenziale per affinare le tecnologie necessarie prima di passare alla fase successiva.

Helix Kanata: il fiore all’occhiello del programma, un impianto pilota su larga scala progettato per generare energia netta in modo continuo e stabile. Helix Kanata punta a fornire energia carbon-neutral 24 ore su 24, soddisfacendo le esigenze energetiche globali in modo sostenibile. Inoltre, la tecnologia potrebbe essere applicata a missioni spaziali, come la creazione di basi umane sulla Luna o su altri corpi celesti.

Perché lo stellarator è speciale?

Lo stellarator è un approccio alla fusione nucleare che utilizza complessi campi magnetici per confinare il plasma ad altissime temperature, necessario per innescare la reazione di fusione tra isotopi di idrogeno (come deuterio e trizio). Rispetto ad altri design, come il tokamak, lo stellarator offre diversi vantaggi:

Stabilità operativa: il plasma rimane confinato in modo continuo, riducendo il rischio di interruzioni.

Alta manutenibilità: il design consente una maggiore facilità di manutenzione, garantendo più tempo di operatività per la produzione di energia.

Produzione netta di energia: il sistema è progettato per generare più energia di quanta ne consuma, un traguardo fondamentale per la fusione commerciale.

Helical Fusion sottolinea che il suo stellarator ha già superato la fase scientifica critica relativa alla gestione del plasma, un passo essenziale per la fattibilità di un impianto commerciale. Secondo l’azienda, la fusione di appena 1 grammo di isotopi di idrogeno può produrre la stessa energia di 8 tonnellate di petrolio, dimostrando l’enorme potenziale di questa tecnologia.

Collaborazioni e innovazioni tecnologiche

Per trasformare il sogno della fusione commerciale in realtà, Helical Fusion sta collaborando con leader industriali in diversi ambiti tecnologici. Tra le innovazioni chiave:

Magneti superconduttori ad alta temperatura: essenziali per creare i potenti campi magnetici necessari a confinare il plasma.

Isolamento di metallo liquido: tecnologie avanzate per catturare l’energia prodotta dalla fusione e convertirla in elettricità. Il metallo liquido assorbe il calore che poi viene trasformato in energia elettrica.

Queste partnership rafforzano la capacità di Helical Fusion di affrontare le sfide tecniche e di accelerare lo sviluppo del suo impianto.Il ruolo del finanziamentoIl round di Serie A ha visto la partecipazione di investitori di rilievo, tra cui SBI Investment, Keio Innovation Initiative (KII) e altre 19 istituzioni.

Secondo il CEO di Helical Fusion, Takaya Taguchi, questo supporto finanziario è un riconoscimento del potenziale della tecnologia stellarator e della leadership del Giappone nella ricerca sulla fusione a scopo commerciale.

Ormai sono diversi i progetti di stellarator che stanno avanzando nel proprio sviluppo verso la fusione commerciale stabile e con guadagno energetico. In Europa Wendelstein 7 ha recentemente fissato nuovi record sia nella durata della fusione stabile sia nel livello di temperatura del plasma raggiunto.