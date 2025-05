Il segretario alla sicurezza interna, Kristi Noem ha cancellato oggi, con effetto immediato, la possibilità per l’Università di Harverd di iscrivere e concedere visti agli studenti stranieri. Un colpo durissimo che però giunge non imprevisto.

This administration is holding Harvard accountable for fostering violence, antisemitism, and coordinating with the Chinese Communist Party on its campus.

It is a privilege, not a right, for universities to enroll foreign students and benefit from their higher tuition payments… pic.twitter.com/12hJWd1J86

— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) May 22, 2025