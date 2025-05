La guerra in Palestina è arrivata anche negli USA: due dipendenti dell’ambasciata israeliana in america sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco fuori da un museo ebraico nel centro di Washington DC da un uomo che, secondo la polizia, dopo l’attacco ha gridato “Palestina libera, libera”.

Le vittime, una giovane coppia, sono state colpite mentre uscivano da un evento al Capital Jewish Museum, ha dichiarato la polizia di Washington, aggiungendo che l’incidente sembra essere stato mirato.

La sparatoria è avvenuta alle 21:05 ora locale (00.05 CET) in un’area con numerosi siti turistici, musei ed edifici governativi, tra cui l’ufficio dell’FBI di Washington.

Dopo che il sospetto, che è stato trattenuto dalle autorità, ha aperto il fuoco, è entrato nel museo ed è stato fermato dalla sicurezza, ha dichiarato il capo del Dipartimento di Polizia Metropolitana Pamela Smith, per cui è legittimo il sospetto che volesse proseguire con le uccisioni.

Il sospetto, Elias Rodriguez, 30 anni, di Chicago, è stato visto camminare all’esterno del museo prima di aprire il fuoco su un gruppo di quattro persone – uccidendo la coppia, ha detto il capo della polizia in una conferenza stampa. Le forze dell’ordine stanno anche indagando per sapere da quanto tempo Rodriguez, che dal cognome non appare un palestinese, fosse nella capitale per compiere l’attentato.

La polizia sta anche indagando sui suoi social media, per comprendere se abbia concordato questo attacco con altri o chi lo abbia direttamente influenzato. A seguito di questo attenato il governo di Israele ha alzato il livello di sicurezza delle proprie ambasciate all’estero.

Quindi la guerra in Palestina è arrivata negli Stati Uniti, ma non portata da Palestinesi, ma da persone ideologicamente influenzate. Il tutto proprio mentre il presidente Trump sta conducendo una dura contesa con le università che permettono manifestazioni pro-palestina molto radicali. Quanto accaduto a Washington sicuramente influenzerà questa discussione, anche perché l’assassino non è originario dell’area mediorientale.