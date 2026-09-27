Guerra orbitale e miliardi risparmiati: la Cina fa il pieno ai satelliti nello spazio e spiazza gli Stati Uniti

Se un satellite militare esaurisce il carburante a 36.000 chilometri dalla Terra, diventa un costosissimo rottame galleggiante anche se la sua elettronica funziona ancora perfettamente. La Cina sostiene di aver spezzato questa condanna, completando un rifornimento in orbita alta che cambia la logistica spaziale e toglie il sonno ai vertici della difesa americana.

Due studi accademici cinesi hanno reso noto che il satellite di servizio Shijian-25 ha agganciato il satellite di navigazione BeiDou-2 G7, trasferendogli circa 142 chili di propellente liquido a temperatura ambiente.

Questa operazione allunga la vita operativa del satellite di ben otto anni.

Per capire la portata dell’evento bisogna considerare cos’è la costellazione BeiDou. È l’equivalente cinese del GPS americano: guida aerei commerciali, gestisce le transazioni finanziarie, orienta gli smartphone dei cittadini e, soprattutto, traccia la rotta dei droni e dei missili ipersonici di Pechino.

Il salto tecnologico: manovre al millimetro nel vuoto

Rifornire un veicolo nello spazio profondo non è come fermarsi a una stazione di servizio in tangenziale.

La manovra richiede una precisione estrema:

Raggiungere un bersaglio che si muove a chilometri al secondo in orbita geostazionaria.

Allineare la traiettoria fino ad arrivare a pochi millimetri di distanza senza rischiare una collisione disastrosa.

Creare un collegamento ermetico meccanico per travasare liquidi in assenza di gravità, evitando bolle, perdite di pressione o sbandamenti d’assetto.

I tecnici di Pechino hanno impiegato propellente chimico stoccabile a temperatura ambiente, molto più gestibile rispetto all’idrogeno o all’ossigeno liquido criogenico. Quest’ultimo bolle facilmente e richiede isolamenti termici complessi, ma la chimica tradizionale basta e avanza per fare la differenza tra un satellite vivo e uno morto.

Parametro della missione Dettaglio operativo Satellite cisterna Shijian-25 (lanciato a gennaio 2025) Satellite rifornito BeiDou-2 G7 (costellazione di navigazione) Carburante trasferito 142 kg di propellente stoccabile Estensione operativa stimata Circa 8 anni aggiuntivi

Perché la notizia è cruciale: l’impatto economico

Costruire e lanciare un satellite pesante per l’orbita alta richiede centinaia di milioni di euro di denaro pubblico, senza contare anni di progettazione industriale e i rischi legati al vettore di lancio.

Finora, quando i motori di manovra finivano la scorta per mantenere l’orbita corretta o evitare detriti, l’intera struttura andava rimpiazzata da zero. Orologi atomici moderni, antenne sofisticate e pannelli solari integri venivano buttati via insieme al telaio.

Poter mandare una singola “autocisterna” a ricaricare più satelliti in una sola missione abbatte drasticamente i costi di ammortamento delle infrastrutture spaziali. Per la Cina significa mantenere la propria rete strategica attiva a una frazione della spesa sostenuta dai rivali occidentali.

Inoltre, la logistica del rifornimento orbitale è il mattone fondamentale per la corsa verso la Luna: senza stazioni intermedie e trasferimenti di propellente, costruire basi lunari permanenti diventa un salasso economico insostenibile per qualunque bilancio statale.

Il dilemma militare: assistenza o arma segreta?

I risvolti più pesanti riguardano però la sicurezza globale. Se un satellite possiede sensori, bracci robotici e motori capaci di avvicinarsi di soppiatto a un velivolo amico per collegare un tubo, possiede le stesse identiche capacità per neutralizzare un satellite nemico.

Può affiancarlo, strappargli i pannelli solari, accecare i sensori ottici o spingerlo fuori rotta verso il cimitero orbitale.

Il generale Stephen Whiting, a capo dello US Space Command, ha espresso apertamente questa preoccupazione: i duelli nello spazio richiedono carburante per manovrare. Se Pechino impara a rifornire i propri apparati mentre l’Occidente resta a secco, il vantaggio tattico in caso di crisi militare diventa schiacciante.

Il giallo dei dati radar

C’è un dettaglio che rende la vicenda ancora più tesa: gli osservatori occidentali nutrono seri dubbi sull’avvenuto contatto.

Jonathan McDowell, astrofisico ed esperto indipendente di tracciamento orbitale, ha incrociato i dati della US Space Force. Secondo questi registri, tra gennaio e luglio 2025 il BeiDou-2 G7 si trovava a circa 110,5 gradi est, mentre la presunta cisterna Shijian-25 si muoveva tra 120 e 127 gradi est.

I due satelliti non si sarebbero mai avvicinati a sufficienza per eseguire un aggancio a febbraio dello scorso anno.

Resta da capire se i documenti scientifici cinesi abbiano mascherato le date per proteggere segreti militari, se i radar americani abbiano perso di vista la manovra durante i giorni di buio nei tracciamenti, o se si tratti di una mossa di disinformazione tecnica per innervosire il Pentagono.

In ogni caso, il segnale arrivato da Pechino è chiaro: la partita per il controllo dell’orbita terrestre non si gioca più solo sulla potenza dei razzi alla partenza, ma sulla capacità di governare la manutenzione e le risorse lassù, dove nessuno può intervenire da terra.