Un’escalation militare in Medio Oriente sembra sempre più probabile, con gli Stati Uniti che potrebbero unirsi a Israele in un’operazione volta a neutralizzare il potenziale nucleare iraniano e, potenzialmente, a destabilizzare il regime degli Ayatollah. Diversi segnali, convergenti e preoccupanti, suggeriscono che Washington stia preparando il terreno per un coinvolgimento diretto. Analizziamo i principali indizi che alimentano questa ipotesi.

Parole che vanno oltre il semplice sostegno indiretto a Israele, lasciando intravedere un ruolo attivo degli Stati Uniti in un’eventuale operazione militare. L’aggressività del tono suggerisce che Washington stia valutando un’azione concreta, non solo logistica o diplomatica.

Secondo, un messaggio su X del senatore JD Vance sembra preparare l’opinione pubblica a un intervento militare. Vance ha giustificato un possibile attacco per la “dismissione totale” del programma nucleare iraniano, definendolo coerente con la politica presidenziale degli ultimi dieci anni. Questo messaggio non è isolato, ma si inserisce in un contesto di crescente retorica anti-iraniana negli Stati Uniti.

Look, I’m seeing this from the inside, and am admittedly biased towards our president (and my friend), but there’s a lot of crazy stuff on social media, so I wanted to address some things directly on the Iran issue:

First, POTUS has been amazingly consistent, over 10 years, that…

— JD Vance (@JDVance) June 17, 2025