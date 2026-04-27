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Guerra in Iran e crisi di Hormuz: l’AIE profetizza la fine del petrolio, ma il mercato prepara un’altra sorpresa

Mentre il Brent supera i 105 dollari per il blocco di Hormuz, l’AIE prevede la fine dell’era fossile. Ma i dati delle banche d’affari e la reazione dei paesi produttori emergenti annunciano un futuro di eccesso di offerta. Le vere conseguenze economiche della crisi.

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La guerra in Iran e la conseguente paralisi dello Stretto di Hormuz cambieranno per sempre l’industria dei combustibili fossili. Almeno, questa è la coraggiosa – e forse un po’ affrettata – tesi di Fatih Birol, direttore dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE). In un momento in cui il greggio Brent viaggia saldamente sopra i 105 dollari al barile e l’offerta fisica è letteralmente strangolata, l’AIE coglie l’occasione per suonare il de profundis dell’oro nero, prevedendo un’accelerazione senza precedenti verso rinnovabili, nucleare ed elettrificazione.

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Secondo Birol, il danno alla fiducia nella sicurezza degli approvvigionamenti fossili è ormai permanente. I governi, resisi conto di essere “ostaggio di uno stretto di 50 chilometri”, rivedranno drasticamente il livello di rischio geopolitico che sono disposti a tollerare nei propri sistemi economici.

L’AIE si spinge oltre, avvertendo persino il Regno Unito sull’inutilità di nuove trivellazioni nel Mare del Nord, giudicate tardive e ininfluenti per risolvere l’attuale deficit, suggerendo che l’espansione del settore petrolifero “potrebbe non avere più senso dal punto di vista commerciale”.

Tuttavia, tra i desiderata delle istituzioni internazionali e la dura realtà dei mercati intercorre una differenza sostanziale. Guardando i numeri freddi, il quadro è ben diverso:

  • Il collasso dell’offerta: Secondo le stime di Goldman Sachs, la produzione di petrolio nel Golfo è crollata del 57% rispetto ai livelli pre-guerra. Un taglio enorme, considerando che la domanda non è elastica.
  • La distruzione della domanda: JPMorgan avverte che i prezzi dovranno salire ancora per forzare una “distruzione della domanda” sufficiente a riequilibrare il mercato.

Questi sono i classici segnali di una grave carenza fisica, non le prove di un sistema fossile in ritirata strutturale. Tutti stanno correndo a cercare petrolio, pagandolo di più e a produrne di più, chi può farlo. Non si vedono segni di sostituzione.

Da un punto di vista strettamente macroeconomico e di politica industriale, è innegabile che lo shock di Hormuz imprimerà una spinta verso l’indipendenza energetica e le fonti alternative. Tuttavia, la risposta immediata del mercato sarà molto più pragmatica. L’impennata dei prezzi sta già rendendo estremamente redditizi i giacimenti al di fuori del Medio Oriente. Paesi africani e sudamericani, attualmente liberi dai colli di bottiglia geopolitici, aumenteranno massicciamente gli investimenti e la produzione.

Il paradosso finale? Quando la crisi rientrerà e i flussi dal Golfo Persico verranno ristabiliti, il mondo si troverà con una capacità produttiva globale enormemente espansa. È quindi altamente probabile, se non quasi certo, che ci troveremo di fronte a un massiccio eccesso di offerta di petrolio e gas, con conseguenti ricadute ribassiste sui prezzi che potrebbero, ironicamente, rallentare di nuovo la transizione verde tanto auspicata da Birol.

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