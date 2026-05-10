Guerra in Iran e Blocco di Hormuz: Perché lo Shock del Petrolio Cambierà i Mercati per Sempre

Il tappo è saltato, o meglio, è stato incastrato a forza. Lo Stretto di Hormuz, quel collo di bottiglia fondamentale che normalmente gestisce un quinto del transito mondiale di petrolio, è ormai chiuso. Con 9 milioni di barili al giorno cancellati dalla capacità produttiva globale, chi pensava a una crisi passeggera e a un rapido ritorno alla normalità dovrà fare i conti con la realtà. I colossi dei servizi petroliferi, SLB e Baker Hughes, hanno avvisato gli investitori: non siamo di fronte a un semplice intoppo temporaneo, ma a un vero e proprio cambiamento strutturale.

I Numeri del Disastro (e della Ricostruzione)

La matematica della crisi non fa sconti e i bilanci del primo trimestre 2026 iniziano a mostrare i primi dolori. Tuttavia, l’economia ci insegna che dove c’è un danno materiale si prepara sempre un ciclo di grande spesa per ripararlo o sostituirlo. Non a caso, la società di ricerca norvegese Rystad Energy stima che le riparazioni delle infrastrutture post-conflitto potrebbero costare fino a 58 miliardi di dollari, una cifra che fungerà da enorme stimolo economico per i settori coinvolti.

Le società del settore petrolifero però vengono a variare a secondo dell’esposizione verso il Medio Oriente: SLB, società francese di servizio petrolifero, molto esposta verso il Medio Oriente, prevede ricavi in calo del 10% e utile in calo del 5,6%. Del resto i pozzi che non estraggono o lo fanno al minimo hanno bisogno di poca manutenzione. Al contrario Baker Hughes, che lavora su USA e Sud America, vede una crescita dell’utile inattesa del 12%, ma resta l’incertezza su fino a quando questo boom continuerà sino a fine anno, perché il conflitto, prima o poi, è destinato ad esaurirsi.

Azienda / Settore Impatto Economico (Q1 2026) Previsioni a breve termine SLB Ricavi in Medio Oriente e Asia in calo del 10% ($2.69 mld). Utile netto -5,6% Ulteriore calo previsto di 7-9 centesimi per azione nel trimestre in corso Baker Hughes Utile netto rettificato in crescita del 12% ($573 mln) Forti dubbi sulle stime per l’intero anno, molta incertezza all’orizzonte Gas del Qatar Dichiarazione di “forza maggiore” sulle esportazioni Costi logistici e delle materie prime in forte aumento su scala globale

Perché i mercati energetici cambieranno: la visione di Baker Hughes

Il CEO di Baker Hughes e i vertici di SLB sono stati netti su un punto: questa crisi modificherà in modo profondo il modo in cui le nazioni pensano all’energia. Ma perché esattamente? Secondo la dirigenza, le conseguenze di questa rottura vanno ben oltre il semplice aumento del prezzo alla pompa.

Ecco i motivi e le conseguenze pratiche di questo cambiamento:

Il primato della sicurezza nazionale sul prezzo: I governi hanno capito che la dipendenza da un’unica area geografica turbolenta è un rischio inaccettabile. Le nazioni non cercheranno più solo l’energia più economica, ma quella più sicura e stabile.

I governi hanno capito che la dipendenza da un’unica area geografica turbolenta è un rischio inaccettabile. Le nazioni non cercheranno più solo l’energia più economica, ma quella più sicura e stabile. Massiccia diversificazione delle forniture: I paesi occidentali e asiatici accelereranno in modo decisivo i progetti per diversificare le fonti. Il Nord America è pronto a trarre un vantaggio enorme da questa situazione, con tempi molto più rapidi per l’approvazione e la costruzione di nuovi impianti di Gas Naturale Liquefatto (GNL).

I paesi occidentali e asiatici accelereranno in modo decisivo i progetti per diversificare le fonti. Il Nord America è pronto a trarre un vantaggio enorme da questa situazione, con tempi molto più rapidi per l’approvazione e la costruzione di nuovi impianti di Gas Naturale Liquefatto (GNL). Una nuova ondata di esplorazioni: Per compensare i milioni di barili persi e ridurre la dipendenza dal Medio Oriente, è in arrivo un’ondata di nuovi investimenti per cercare ed estrarre petrolio e gas in altre parti del mondo (le cosiddette attività upstream).

Le Ricadute Economiche per gli Investitori

Se nel breve termine la situazione per questi colossi è complessa, tra utili in calo e costi logistici alle stelle, il quadro di lungo periodo è molto diverso. Un piano di ricostruzione da 58 miliardi di dollari unito allo sviluppo accelerato del GNL nordamericano e a una spinta globale verso nuove forniture, rappresenta uno dei più grandi cicli di investimenti che il settore energetico abbia visto da anni.

Le aziende capaci di intercettare questa spesa massiccia potrebbero godere di un vento a favore fino alla fine del decennio. Se le stime di una forte crescita del settore tra il 2027 e il 2028 si riveleranno esatte, l’attuale calo degli utili potrebbe apparire in futuro come un’ottima occasione d’acquisto. Il mondo si sta riorganizzando e chi costruisce le nuove infrastrutture energetiche ha davanti a sé anni di lavoro garantito.