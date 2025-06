Secondo quanto riportato da BNEF, i produttori petrolchimici statunitensi potrebbero trovarsi in prima linea nelle guerre commerciali globali, poiché la dipendenza della Cina dagli Stati Uniti per le materie prime (come l’etanolo) attenua l’impatto del suo dominio sulle esportazioni di metalli rari.

Secondo l’Energy Information Administration, nel 2024 la Cina ha importato dagli Stati Uniti oltre 565.000 barili al giorno di materie prime petrolchimiche, per un valore di oltre 4,7 miliardi di dollari. Una cifra che fa impallidire i 170 milioni di dollari di terre rare importate dagli Stati Uniti lo scorso anno, di cui circa il 70% proveniente dalla Cina, secondo l’US Geological Survey.

Questi dati dimostrano la dipendenza reciproca che gli Stati Uniti e la Cina hanno sviluppato negli ultimi decenni grazie al rafforzamento dei legami commerciali. Mentre la Cina ha un forte controllo sulla raffinazione di molti metalli fondamentali per l’industria, importa dagli Stati Uniti prodotti chimici di nicchia difficili da acquistare altrove.

La Cina fa affidamento sulla nafta per produrre la maggior parte delle sostanze chimiche di base, che vengono ulteriormente lavorate per finire in articoli di uso quotidiano come l’elettronica e l’abbigliamento. Tuttavia, alcuni impianti possono passare al propano, più economico, quando è economicamente conveniente, cosa che fanno regolarmente. Gli impianti di deidrogenazione del propano, tuttavia, non possono lavorare alternative come la nafta. Gli Stati Uniti hanno rappresentato oltre la metà di tutte le importazioni di propano della Cina nel 2024.

I produttori statunitensi hanno guardato alla Cina per acquistare i loro volumi crescenti di materie prime, il cui valore di mercato è quasi quadruplicato dal 2020. Secondo i dati raccolti da BloombergNEF, la Cina rappresenta quasi la metà della nuova capacità produttiva di etilene e propilene a alimentazione mista che entrerà in funzione a livello globale nei prossimi quattro anni.

Un divorzio forzato

Il periodo di luna di miele potrebbe essere giunto al termine. A seguito dell’introduzione dei dazi da parte dell’amministrazione del presidente Donald Trump ad aprile, la Cina ha reagito con misure di ritorsione sulle importazioni statunitensi, tra cui un dazio del 125% su materie prime come il propano e l’etano. Il dazio ha di fatto reso antieconomico l’importazione di materie prime dagli Stati Uniti.

Potrebbe essere difficile o costoso reperire fonti alternative di propano, dato che i produttori mediorientali inviano la maggior parte delle loro forniture in India, Corea del Sud e Giappone. Sebbene sia possibile un certo reindirizzamento, gli operatori mediorientali potrebbero approfittare della mancanza di alternative per gli impianti di deidrogenazione del propano cinesi per applicare un sovrapprezzo. Gli operatori cinesi nel settore della deidrogenazione del propano, come Hengli Petrochemical, hanno già sofferto di margini ridotti negli ultimi anni. Molti potrebbero decidere di chiudere temporaneamente le loro attività.

Una soluzione complessa

La Cina ha agito rapidamente per rimuovere i dazi sull’etano statunitense all’avvio dei negoziati commerciali. Tuttavia, mentre la Cina sembra disposta ad acquistare etano dagli Stati Uniti, l’amministrazione americana potrebbe non consentirlo più. Enterprise Products Partners, il più grande esportatore statunitense di materie prime petrolchimiche, ha ricevuto mercoledì una comunicazione dal Bureau of Industry and Security del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti che nega le licenze per l’esportazione di etano in Cina sulla base del fatto che tali flussi “rappresentano un rischio inaccettabile di utilizzo o di diversione verso un ‘uso militare finale’ in Cina”. Energy Transfer ha ricevuto una comunicazione simile.

La capacità di cracking dell’etano della Cina è di gran lunga inferiore alla sua capacità di lavorare nafta e propano, ma quasi tutte le sue importazioni di etano provengono dagli Stati Uniti. Le restrizioni avranno un impatto significativo sugli impianti di Lianyungang e Tianjin, di proprietà di Satellite Chemical, Sinopec e INEOS. SP Chemicals, un produttore con sede a Singapore, acquista la maggior parte delle sue materie prime da Enterprise Products Partners.

Mentre la guerra commerciale continua, sembra che le materie prime potrebbero guidare il confronto, con gli attori di entrambe le parti destinati a subirne le conseguenze.