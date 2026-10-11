Guerra a New York: il sindaco cancella Little Italy e Trump minaccia di tagliare 8 miliardi di dollari

Un braccio di ferro identitario rischia di trascinare New York in una crisi finanziaria senza precedenti. Per aver cancellato Little Italy dalle mappe ufficiali e snobbato le celebrazioni del Columbus Day, l’amministrazione cittadina guidata dal sindaco Zohran Mamdani si trova nel mirino della Casa Bianca. Sul piatto non ci sono soltanto polemiche verbali, ma una minaccia devastante per i conti pubblici: il blocco immediato di otto miliardi di dollari di trasferimenti federali destinati a sicurezza, scuole e sanità.

La controversia è esplosa su due fronti paralleli: lo scontro culturale sull’eredità italoamericana e il ricatto fiscale del governo centrale, pronto a colpire la metropoli dove fa più male.

L’iconoclastia progressista e lo schiaffo alla comunità italoamericana

Il sindaco di New York, l’esponente della sinistra socialista Zohran Mamdani, ha deciso di rompere platealmente i ponti con la storica comunità italoamericana della città. L’ufficio del primo cittadino ha formalizzato il proprio rifiuto a partecipare alla parata del Columbus Day organizzata a Bensonhurst, nel cuore di Brooklyn.

Nel Queens, la situazione è stata perfino più grottesca. Gli organizzatori della sfilata di Astoria hanno riferito che il sindaco non si è nemmeno degnato di rispondere all’invito, sparendo nel nulla. La parata si è così conclusa davanti alla statua di Cristoforo Colombo: lo stesso monumento a cui Mamdani, nel 2020, aveva mostrato il dito medio durante una manifestazione. Anche per il tradizionale e imponente corteo sulla Quinta Strada di Manhattan, la presenza del primo cittadino appare ormai esclusa.

A esasperare gli animi non è solo il diserbo delle parate, ma un documento municipale formale. Nel 2023 il municipio ha pubblicato la mappa ufficiale New York City Immigrant Enclaves, pensata per censire e valorizzare i quartieri a matrice etnica della città.

Il documento include realtà come Chinatown, Little Manila, Little India e persino Little Palestine a Brooklyn, oltre a comunità di immigrazione recente come Senegal, Guyana, Haiti e Yemen. Da questo censimento sono state invece escluse d’ufficio le enclavi storiche:

Little Italy , cancellata malgrado il valore storico e turistico;

, cancellata malgrado il valore storico e turistico; I quartieri tradizionali della comunità irlandese ;

; Le storiche aree a prevalenza ebraica.

La riemersione sui social di questa mappa ha scatenato la furia dell’Italian Caucus del City Council, che ha ricordato con fermezza come gli italoamericani non siano “una nota a piè di pagina”, bensì i costruttori materiali della metropoli. Mamdani si è difeso sostenendo che l’elenco non fosse esaustivo e che verrà aggiornato, ma la sensazione diffusa nella comunità è quella di un tentativo deliberato di riscrittura ideologica della memoria urbana.

L’attacco federale da 8 miliardi e l’impatto sul bilancio cittadino

Donald Trump ha colto immediatamente l’opportunità politica, trasformando l’offesa simbolica in un’arma economica. Durante la commemorazione del Columbus Day alla Casa Bianca, il presidente ha lanciato un ultimatum perentorio: o la città reinserisce Little Italy nella mappa e cessa l’ostilità verso l’eredità italiana, o Washington congelerà miliardi di dollari di fondi federali destinati alla Grande Mela.

La minaccia non è una provocazione priva di basi: per New York City si tratterebbe di un vero e proprio collasso di cassa. Il bilancio municipale dipende in modo strutturale dai trasferimenti della capitale federale.

Voce di bilancio / Programma Volume finanziario a rischio Impatto diretto sui cittadini Fondi Federali Complessivi (FY 2025) Circa 8 miliardi di dollari Copertura essenziale per istruzione pubblica e servizi sociali Sicurezza e NYPD Centinaia di milioni in sovvenzioni Squadre artificieri, unità antiterrorismo e gestione emergenze Assistenza Alimentare (SNAP) Taglio già effettivo su requisiti lavoro 26.500 newyorkesi già esclusi dal sostegno per la spesa alimentare Sanità di base (Medicaid) Revisione requisiti (orizzonte 2027) Fino a 900.000 residenti a basso reddito a rischio perdita copertura

Se il governo federale chiudesse i rubinetti dei trasferimenti ordinari, il comune di New York e lo stato si troverebbero di fronte ana scelta molto drammatica: aumentare ulteriormente la pressione fiscale locale o tagliare drasticamente la spesa pubblica primaria.

La città sta già faticando per assorbire l’impatto delle recenti riforme federali sull’assistenza individuale. Con 26.500 persone già prive di buoni pasto e una bomba a orologeria da 900.000 indigenti pronti a perdere la copertura medica nei prossimi mesi, sottrarre risorse dirette al municipio significherebbe far saltare il banco.

Quando la politica municipale scambia la gestione amministrativa di una capitale economica per un palcoscenico di pure battaglie simboliche, la realtà dei flussi di cassa presenta sempre il conto. E a pagarlo, inevitabilmente, sono i cittadini meno protetti.