Quando Donald Trump parlò apertamente della possibilità di “comprare” la Groenlandia, gran parte dell’opinione pubblica europea reagì con ironia, come se si trattasse dell’ennesima provocazione di un presidente fuori dagli schemi. In realtà, dietro quella formula volutamente brutale si nascondeva una lettura sorprendentemente lineare della geopolitica contemporanea. Trump non stava facendo un’offerta immobiliare: stava sollevando una questione di potere. E come spesso accade nella storia, chi si rifugia nel sarcasmo lo fa per evitare una domanda più scomoda.

Il dibattito europeo si è concentrato quasi esclusivamente sugli aspetti economici: i costi proibitivi dello sfruttamento delle risorse groenlandesi, l’assenza di infrastrutture, le condizioni climatiche estreme. Tutto vero, ma largamente irrilevante. Le grandi potenze non ragionano mai in termini di ritorni immediati. Prima viene il controllo dello spazio, poi – eventualmente – lo sfruttamento delle risorse. È una costante storica: dall’Impero britannico, che dominava gli stretti marittimi prima ancora delle colonie, agli Stati Uniti, che compresero il valore strategico di Panama e di Suez ben prima di ogni calcolo finanziario. L’Artico si inserisce perfettamente in questa logica secolare.

Dal punto di vista geografico, la Groenlandia è una piattaforma naturale tra Nord America ed Eurasia. Domina l’accesso all’Artico occidentale e alle rotte polari che, con lo scioglimento dei ghiacci, stanno passando da ipotesi teorica a realtà strategica. Non è una scoperta recente: già durante la Seconda guerra mondiale Washington ne intuì l’importanza, installando infrastrutture militari a protezione dell’Atlantico settentrionale. In piena Guerra fredda, la base di Thule divenne uno snodo fondamentale del sistema di allerta missilistica contro l’Unione Sovietica. La storia mostra con chiarezza che la Groenlandia torna centrale ogni volta che l’ordine internazionale entra in una fase di confronto sistemico. E oggi siamo esattamente in quel momento.

La nuova corsa all’Artico non nasce certo con Trump. La Russia ha militarizzato la regione, riattivando basi, installando radar e costruendo una flotta artica senza equivalenti, trasformando la Northern Sea Route in una dorsale strategica sotto stretto controllo statale. La Cina, con il pragmatismo tipico delle potenze emergenti, si è autodefinita “near-Arctic state” e investe sistematicamente in ricerca, infrastrutture e accesso alle risorse, pur non avendo alcuna legittimità geografica diretta. In questo contesto, per gli Stati Uniti la Groenlandia rappresenta una linea avanzata di contenimento: perderne l’influenza significherebbe concedere all’asse russo-cinese un vantaggio strategico difficilmente recuperabile.

Le risorse minerarie dell’isola – terre rare, uranio, minerali critici – vanno lette in questa prospettiva. Non sono la causa primaria dell’interesse americano, ma il suo moltiplicatore nel lungo periodo. Il punto non è estrarle domani, bensì impedire che diventino domani uno strumento di pressione geopolitica. Washington ha compreso, forse più tardi del dovuto, che la dipendenza dalle catene di approvvigionamento controllate da Pechino è una vulnerabilità strategica. La Groenlandia, in questo senso, è una polizza assicurativa sul futuro.

Al di là dei toni accesi ed estremi utilizzati da Trump, esiste tuttavia una possibile via di mezzo, molto più realistica sul piano politico: mantenere lo status quo formale con la Danimarca, rafforzando al tempo stesso in modo massiccio la presenza militare e logistica statunitense sull’isola. In altre parole, nessuna annessione, nessuna rottura giuridica, ma una concessione piena agli Stati Uniti di tutte le basi, le infrastrutture e le capacità operative necessarie. Sarebbe una soluzione perfettamente coerente con la storia dell’isola e con la prassi geopolitica americana: controllo sostanziale senza sovranità formale, potere reale senza clamore istituzionale.

Trump ha avuto il merito – o la colpa, per i suoi detrattori – di dire apertamente ciò che altre amministrazioni preferivano lasciare sottotraccia. Il linguaggio del “deal” era volutamente provocatorio, quasi rozzo, ma serviva a rendere esplicito un messaggio che altrimenti sarebbe rimasto confinato nei documenti strategici: l’Artico è un teatro di potenza e gli Stati Uniti non intendono arretrare. Ed è qui che si impone una riflessione inevitabile, quasi sibillina: se domani Russia e Cina decidessero di spingere davvero sulla Groenlandia, l’Europa sarebbe in grado di impedirlo?

La risposta, per chi osserva senza illusioni, è tutt’altro che rassicurante. L’Unione Europea ha mostrato, con la crisi ucraina, tutti i propri limiti strategici: dipendenza militare dagli Stati Uniti, lentezza decisionale, assenza di una vera capacità autonoma di deterrenza. Ha potuto fare qualcosa solo perché protetta dall’ombrello americano. Pensare che, in uno scenario artico ben più remoto e complesso, l’Europa possa agire da sola è un esercizio di fantasia. Se ha faticato – e fatica – a incidere sul proprio continente, figuriamoci su un teatro glaciale dove contano logistica, forza militare e visione di lungo periodo.

La Groenlandia, dunque, non è il capriccio di un presidente americano fuori dagli schemi. È il simbolo di una transizione storica in cui spazio, rotte e risorse tornano a essere il linguaggio fondamentale del potere. Gli Stati Uniti lo hanno capito, Russia e Cina lo stanno già mettendo in pratica. L’Europa, ancora una volta, preferisce non porsi la domanda decisiva. Ma nella storia, ignorare le domande giuste non ha mai impedito che altri dessero le risposte.

Antonio Maria Rinaldi