La Gran Bretagna si prepara alla guerra, anche se non è ben chiaro quale. Per questo passerà a uno stato di allerta costante in vista di un possibile conflitto con la costruzione di sei nuove fabbriche di bombe, secondo quanto annuncerà questa settimana il ministro della Difesa.

Lunedì John Healey svelerà i piani per investire 1,5 miliardi di sterline in un massiccio potenziamento della produzione britannica di proiettili di artiglieria ed esplosivi.

Si impegnerà inoltre ad acquistare 7.000 armi a lungo raggio dopo che i vertici militari hanno avvertito che il Regno Unito non dispone più di una forza militare efficace .

L’annuncio sarà dato in concomitanza con la pubblicazione da parte dei ministri di una Strategic Defence Review (Revisione strategica della difesa) che definirà il futuro dell’esercito, della marina e dell’aeronautica.

Una delle misure chiave sarà il passaggio a un approccio “always on” (sempre attivo) per la fornitura di munizioni, in modo che la Gran Bretagna sia costantemente pronta alla guerra.

In tutto il paese saranno costruite almeno sei fabbriche di armi con la capacità di aumentare massicciamente la produzione in caso di conflitto.

Il Regno Unito indifeso

La Gran Bretagna ha notevolmente ridotto le proprie scorte di armi donando missili, sistemi di difesa aerea, proiettili di artiglieria e carri armati a Kiev.

L’anno scorso i ministri hanno avvertito che l’esercito regolare potrebbe essere spazzato via in soli sei mesi se il Regno Unito fosse coinvolto in un conflitto di grande portata.

Healey ha dichiarato: “Le dure lezioni apprese dall’invasione illegale dell’Ucraina da parte di Putin dimostrano che un esercito è forte solo quanto l’industria che lo sostiene.

Stiamo rafforzando la base industriale del Regno Unito per scoraggiare meglio i nostri avversari e rendere il Regno Unito sicuro all’interno e forte all’estero.

“Accoglieremo con favore la Strategic Defence Review (Revisione strategica della difesa), rendendo la difesa un motore per la crescita economica e promuovendo l’occupazione qualificata in ogni nazione e regione nell’ambito del Piano per il cambiamento del nostro governo”.

L’1,5 miliardi di sterline per i nuovi stabilimenti di munizioni proverrà da un significativo aumento della spesa per la difesa annunciato dal governo.

Sir Keir Starmer ha annunciato a febbraio che i finanziamenti per le forze armate saranno aumentati al 2,5% del reddito nazionale a partire da aprile 2027.

Healey è andato oltre la scorsa settimana, confermando che, se il Partito Laburista vincerà le prossime elezioni, tale percentuale salirà ulteriormente, fino al 3% del PIL, entro il 2034.

Rachel Reeves, il Cancelliere, ha approvato l’aumento della spesa e ha affermato che ciò stimolerà l’economia creando posti di lavoro qualificati.

“Un’economia forte ha bisogno di una difesa nazionale forte, e investire in armamenti e munizioni, sostenendo così quasi 2.000 posti di lavoro in tutta la Gran Bretagna, è la prova che le due cose vanno di pari passo”, ha affermato il Cancelliere. parole molto strane per un laburista, che , in teoria, dovrebbe essere un pacifista e, soprattutto, anche la costruzione di ponti o di infrstrutture avanzate avrebbe fatto avanzare l’economia, e in modo molto più sensibile.

“Stiamo garantendo sia la sicurezza dei lavoratori in un mondo incerto, sia buoni posti di lavoro, mettendo più soldi nelle tasche dei cittadini come parte del nostro Piano per il Cambiamento”.

I ministri hanno dichiarato che spenderanno 6,4 miliardi di sterline in più all’anno per il bilancio della difesa per raggiungere l’obiettivo del 2,5% nel 2027.

Nel frattempo, l’Ufficio per la responsabilità di bilancio ha calcolato che raggiungere il 3% nel prossimo decennio costerebbe 17,3 miliardi di sterline in più.

La revisione della difesa, redatta da ex capi militari, dovrebbe anche mettere in guardia sul fatto che i droni e l’intelligenza artificiale stanno cambiando la natura della guerra.

La revisione raccomanderà che ai bambini vengano insegnati i valori dell’esercito britannico nelle scuole per contribuire ad aumentare il reclutamento nelle forze armate. Una vera e propria militarizzazione della società britannica.

Proporrà inoltre la creazione di una nuova “Home Guard” in stile seconda guerra mondiale per proteggere infrastrutture chiave come centrali elettriche e aeroporti dagli attacchi.